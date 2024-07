Xiaomi Smart Band 9 může do Česka přijít dřív, než se čekalo! S cenou to vypadá příznivě

Xiaomi Smart Band 9 byl před dvěma týdny uveden v Číně

Nabízí jasnější displej, lepší výdrž i přesnější senzory

Do Česka by se mohl podívat dříve, než se očekávalo

Xiaomi na nedávné tiskové konferenci v Číně odhalilo mnoho nových produktů, mezi nimiž nalezneme kromě skládacích telefonů a sub-vlajkového Redmi K70 Ultra také fitness tracker Smart Band 9. Jelikož se náramky od Xiaomi po celém světě těší nemalé popularitě, zejména pro svou nízkou cenu a atraktivní funkce, šlo o vysoce očekávané zařízení. Mnozí už nyní netrpělivě vyhlíží jeho příchod do Česka. Dle nejnovějších poznatků by přitom mohl nastat mnohem dřív, než se předpokládalo.

Xiaomi Smart Band 8 na tuzemský trh dorazil v loňském září, avšak letošní model by mohl dorazit ještě v průběhu těchto letních prázdnin. Xiaomi Smart Band 9 byl předčasně zalistován na italském Amazonu (upozornil na to server Gadgets and Wearables) s termínem vydání 19. srpna. Z pohledu výrobce se může dřívější uvedení na trh zdát jako výhodný strategický krok. Xiaomi si jím může na delší dobu zajistit lepší postavení oproti konkurenci, která svá novogenerační řešení teprve uvede.

Na Amazonu se podařilo zaznamenat i cenu nadcházejícího náramku, která činí 36,99 eura (940 korun v přepočtu). Cenovka na pultech tuzemských obchodů se ale může ve finále lišit, neboť vloni náramek přišel s cenou 1 099 Kč a k výraznějšímu zlevnění pravděpodobně neexistuje důvod.

Xiaomi Smart Band 9 přichází s na první pohled neviditelnými, ale přesto nesmírně důležitými vylepšeními. Pyšní se například podstatně delší výdrží (díky zvětšení kapacity baterie) nebo přesnějšími senzory, které zajistí kvalitnější sběr dat o tepové frekvenci či spánku. Displej o velikosti 1,62 palce i tentokrát nabízí 60Hz obnovovací frekvenci, avšak jeho jas se z pouhých 600 nitů zvednul na dvojnásobek.

Jak se na Xiaomi Smart Band 9 těšíte vy?

Zdroj: Gadgets and Wearables, Gizmochina