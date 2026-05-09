Xiaomi připravuje Smart Band 11. Víme, kdy zhruba přijde na trh

  • Xiaomi se chystá v tomto měsíci uvést sportovní náramek Smart Band 10 Pro, jehož rendery jsme přinesli minulý týden
  • Podle leakera SmartPikachu už ale firma pracuje i na nástupci základního modelu Smart Band 11
  • Novinka by se měla představit v druhé polovině letošního roku, konkrétní termín zatím není známý

Adam Kurfürst
9.5.2026 12:00
xiaomi smart band 10 ceramic na ruce

Xiaomi loni představilo chytrý náramek Smart Band 10 a nyní se připravuje na dlouho očekávané uvedení pokročilé verze Smart Bandu 10 Pro, jejíž rendery se nám podařilo s předstihem získat minulý týden. Současně s tím se v kuloárech mluví už i o nástupci základního modelu. Smart Band 11 by podle čerstvého úniku měl dorazit v druhé polovině roku.

Dočkáme se v druhé půlce roku

S informací o nadcházejícím Xiaomi Smart Bandu 11 přišel uznávaný leaker vystupující pod přezdívkou Smart Pikachu, který se v minulosti s předpověďmi o nositelné elektronice několikrát trefil. Podle něj se náramek představí v druhé polovině letošního roku.

Xiaomi Smart Band 10 Pro
Xiaomi Smart Band 10 Pro

Konkrétní termín zatím není znám, ale je pravděpodobné, že se Smart Band 11 nejprve podívá do Číny a globální verze bude následovat s určitým zpožděním. Stejně tomu bylo i v případě modelu Smart Band 10, který se v rámci globálního trhu začal prodávat až několik týdnů po čínském debutu.

Letos se dočkáme rovnou dvou novinek

Bližší detaily o specifikacích Smart Bandu 11 zatím nemáme, ale s ohledem na vývoj série můžeme očekávat vylepšený AMOLED displej, dlouhou výdrž baterie a pravděpodobně i drobné posuny v oblasti zdravotních senzorů. Po vzoru Smart Bandu 10 Pro, který má i v Evropě debutovat ve verzi s podporou bezkontaktních plateb, či již uvedených Redmi Watch 6 Pro, by teoreticky i Smart Band 11 mohl konečně nabídnout NFC i za hranicemi Číny. Přinejmenším by to spousta uživatelů uvítala. O dalších detailech vás budeme informovat, jakmile se objeví.

Těšíte se na Xiaomi Smart Band 11, nebo dáte přednost dražšímu Smart Bandu 10 Pro?

Zdroj: Smart Pikachu/Weibo

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

