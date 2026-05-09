Xiaomi připravuje Smart Band 11. Víme, kdy zhruba přijde na trh Xiaomi se chystá v tomto měsíci uvést sportovní náramek Smart Band 10 Pro, jehož rendery jsme přinesli minulý týden Podle leakera SmartPikachu už ale firma pracuje i na nástupci základního modelu Smart Band 11 Novinka by se měla představit v druhé polovině letošního roku, konkrétní termín zatím není známý Adam Kurfürst Publikováno: 9.5.2026 12:00 Xiaomi loni představilo chytrý náramek Smart Band 10 a nyní se připravuje na dlouho očekávané uvedení pokročilé verze Smart Bandu 10 Pro, jejíž rendery se nám podařilo s předstihem získat minulý týden. Současně s tím se v kuloárech mluví už i o nástupci základního modelu. Smart Band 11 by podle čerstvého úniku měl dorazit v druhé polovině roku. Dočkáme se v druhé půlce roku Letos se dočkáme rovnou dvou novinek Dočkáme se v druhé půlce roku S informací o nadcházejícím Xiaomi Smart Bandu 11 přišel uznávaný leaker vystupující pod přezdívkou Smart Pikachu, který se v minulosti s předpověďmi o nositelné elektronice několikrát trefil. Podle něj se náramek představí v druhé polovině letošního roku. Konkrétní termín zatím není znám, ale je pravděpodobné, že se Smart Band 11 nejprve podívá do Číny a globální verze bude následovat s určitým zpožděním. Stejně tomu bylo i v případě modelu Smart Band 10, který se v rámci globálního trhu začal prodávat až několik týdnů po čínském debutu. Letos se dočkáme rovnou dvou novinek Bližší detaily o specifikacích Smart Bandu 11 zatím nemáme, ale s ohledem na vývoj série můžeme očekávat vylepšený AMOLED displej, dlouhou výdrž baterie a pravděpodobně i drobné posuny v oblasti zdravotních senzorů. Po vzoru Smart Bandu 10 Pro, který má i v Evropě debutovat ve verzi s podporou bezkontaktních plateb, či již uvedených Redmi Watch 6 Pro, by teoreticky i Smart Band 11 mohl konečně nabídnout NFC i za hranicemi Číny. Přinejmenším by to spousta uživatelů uvítala. O dalších detailech vás budeme informovat, jakmile se objeví. Těšíte se na Xiaomi Smart Band 11, nebo dáte přednost dražšímu Smart Bandu 10 Pro? Zdroj: Smart Pikachu/Weibo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi