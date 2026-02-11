TOPlist

Chytrý zámek Xiaomi už koupíte na Alze! Cena je příznivá, potěší podpora Matter i Google Home

  • Xiaomi Self-Install Smart Lock se rozšířil do nabídky Alzy za 2 499 Kč
  • Nevyžaduje zámečníka ani vrtačku – stačí ho nacvaknout na existující vložku
  • Funguje s Apple HomeKit, Google Home i Alexou díky protokolu Matter

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
11.2.2026 14:10
Ikona komentáře 0
zamek xiaomi jpg

Ztratili jste někdy klíče? Nebo řešili, jak pustit dovnitř návštěvu, když nejste doma? Xiaomi Self-Install Smart Lock řeší přesně tyhle situace. A teď si ho můžete pořídit i na Alze, což pro mnohé znamená pohodlnější doručení a vyzvednutí v AlzaBoxu.

Žádný zámečník, žádné vrtání

Většina chytrých zámků vyžaduje kompletní výměnu celého mechanismu. Xiaomi zvolilo jinou cestu – jejich zámek se prostě nasadí na cylindrickou vložku, kterou už máte ve dveřích. Upevníte ho šrouby nebo oboustrannou páskou a máte hotovo. Celá montáž zabere pár minut a nepotřebujete k tomu žádné speciální nářadí.

Xiaomi Self Install Smart Lock s ciselnikem render

Tenhle přístup má jednu zásadní výhodu: v pronajatém bytě nebo činžáku nemusíte řešit souhlas majitele ani zasahovat do společných prostor. Až se budete stěhovat, zámek jednoduše sundáte a vezmete s sebou.

Pět způsobů jak otevřít dveře

Telefon stačí mít v kapse a dveře se odemknou přes Bluetooth. Nejste doma a potřebujete pustit někoho dovnitř? Vzdálené odemknutí přes Wi-Fi poslouží skvěle. Verze s číselníkem přidává čtečku otisků prstů a možnost zadávat PIN kódy – trvalé pro rodinu, jednorázové pro návštěvy, nebo časově omezené třeba pro úklidovou službu.

A kdyby všechno selhalo, pořád máte klasický klíč jako zálohu. Ten ostatně potřebujete i pro první nastavení zámku. Verze z Alzy však číselník nemá.

Matter znamená volnost

Xiaomi vsadilo na protokol Matter, což je dobrá zpráva pro všechny, kdo už mají doma nějaký chytrý ekosystém. Zámek spolupracuje s Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa. Můžete ho ovládat hlasem, zařadit do automatizací nebo sledovat historii odemykání v aplikaci, kterou už používáte.

Samotná aplikace Xiaomi Home pak nabízí detailní přehled – kdo a kdy odemkl, upozornění na podezřelé pokusy o přístup, nebo notifikaci když někdo sundá číselník ze zdi.

Co byste měli vědět předem

Než objednáte, změřte si klíč. Nesmí být tlustší než 5 mm a po zasunutí do vložky nemá vyčnívat víc než 37 mm. Většina evropských vložek podmínky splňuje, ale raději si to ověřte.

Baterie vydrží zhruba půl roku při běžném používání a dobíjí se přes USB-C. Provozní rozsah -10 až +55 °C zvládne české podmínky bez problémů. A důležitá poznámka: tohle není bezpečnostní prvek proti zlodějům. Slouží pro pohodlí, ne jako náhrada kvalitního zabezpečení.

KOUPIT NA ALZE

Základní verze stojí 2 499 Kč, verze s číselníkem a čtečkou otisků pak 2 999 Kč. Cena odpovídá oficiálnímu Mi Store, výhodou nákupu na Alze je ale síť výdejních míst a zaběhnutý servis. Pokud vás zajímají všechny technické detaily, podívejte se na náš podrobnější článek z ledna.

Zvažujete přechod na chytrý zámek, nebo vám klasické klíče vyhovují?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025