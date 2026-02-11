Chytrý zámek Xiaomi už koupíte na Alze! Cena je příznivá, potěší podpora Matter i Google Home Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Self-Install Smart Lock se rozšířil do nabídky Alzy za 2 499 Kč Nevyžaduje zámečníka ani vrtačku – stačí ho nacvaknout na existující vložku Funguje s Apple HomeKit, Google Home i Alexou díky protokolu Matter Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.2.2026 14:10 Žádné komentáře 0 Ztratili jste někdy klíče? Nebo řešili, jak pustit dovnitř návštěvu, když nejste doma? Xiaomi Self-Install Smart Lock řeší přesně tyhle situace. A teď si ho můžete pořídit i na Alze, což pro mnohé znamená pohodlnější doručení a vyzvednutí v AlzaBoxu. Žádný zámečník, žádné vrtání Většina chytrých zámků vyžaduje kompletní výměnu celého mechanismu. Xiaomi zvolilo jinou cestu – jejich zámek se prostě nasadí na cylindrickou vložku, kterou už máte ve dveřích. Upevníte ho šrouby nebo oboustrannou páskou a máte hotovo. Celá montáž zabere pár minut a nepotřebujete k tomu žádné speciální nářadí. Tenhle přístup má jednu zásadní výhodu: v pronajatém bytě nebo činžáku nemusíte řešit souhlas majitele ani zasahovat do společných prostor. Až se budete stěhovat, zámek jednoduše sundáte a vezmete s sebou. Pět způsobů jak otevřít dveře Telefon stačí mít v kapse a dveře se odemknou přes Bluetooth. Nejste doma a potřebujete pustit někoho dovnitř? Vzdálené odemknutí přes Wi-Fi poslouží skvěle. Verze s číselníkem přidává čtečku otisků prstů a možnost zadávat PIN kódy – trvalé pro rodinu, jednorázové pro návštěvy, nebo časově omezené třeba pro úklidovou službu. A kdyby všechno selhalo, pořád máte klasický klíč jako zálohu. Ten ostatně potřebujete i pro první nastavení zámku. Verze z Alzy však číselník nemá. Matter znamená volnost Xiaomi vsadilo na protokol Matter, což je dobrá zpráva pro všechny, kdo už mají doma nějaký chytrý ekosystém. Zámek spolupracuje s Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa. Můžete ho ovládat hlasem, zařadit do automatizací nebo sledovat historii odemykání v aplikaci, kterou už používáte. Samotná aplikace Xiaomi Home pak nabízí detailní přehled – kdo a kdy odemkl, upozornění na podezřelé pokusy o přístup, nebo notifikaci když někdo sundá číselník ze zdi. Co byste měli vědět předem Než objednáte, změřte si klíč. Nesmí být tlustší než 5 mm a po zasunutí do vložky nemá vyčnívat víc než 37 mm. Většina evropských vložek podmínky splňuje, ale raději si to ověřte. Baterie vydrží zhruba půl roku při běžném používání a dobíjí se přes USB-C. Provozní rozsah -10 až +55 °C zvládne české podmínky bez problémů. A důležitá poznámka: tohle není bezpečnostní prvek proti zlodějům. Slouží pro pohodlí, ne jako náhrada kvalitního zabezpečení. KOUPIT NA ALZE Základní verze stojí 2 499 Kč, verze s číselníkem a čtečkou otisků pak 2 999 Kč. Cena odpovídá oficiálnímu Mi Store, výhodou nákupu na Alze je ale síť výdejních míst a zaběhnutý servis. Pokud vás zajímají všechny technické detaily, podívejte se na náš podrobnější článek z ledna. Zvažujete přechod na chytrý zámek, nebo vám klasické klíče vyhovují? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost chytrý zámek Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025