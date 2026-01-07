Do Česka přišel chytrý zámek Xiaomi. Nestojí mnoho a nabízí několik způsobů odemykání Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Self-Install Smart Lock dorazil do Česka s cenou od 2 499 Kč za verzi bez číselníku. Zámek podporuje odemykání otiskem prstu, heslem, Bluetooth i hlasem přes Matter protokol. Instalace nevyžaduje vrtání ani výměnu stávající cylindrické vložky. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Chytrý zámek Xiaomi Self-Install Smart Lock, který čínský výrobce globálně představil v říjnu, se konečně dostal na český trh. V autorizovaném e-shopu Mi Store si jej můžete pořídit ve dvou variantách – základní verze bez číselníku stojí 2 499 Kč, zatímco kompletní sada s číselníkem vyjde na 2 999 Kč. Obě varianty jsou skladem a připraveny k okamžitému odeslání. Instalace bez vrtání a bez řemeslníka Více způsobů odemykání Zabezpečení a chytré funkce Výdrž baterie a provozní podmínky Pro koho je zámek vhodný? Instalace bez vrtání a bez řemeslníka Hlavní předností tohoto zámku je snadná instalace, kterou zvládnete sami bez nutnosti vrtání či úprav dveří. Zámek se jednoduše nasadí na stávající cylindrickou vložku a zajistí se pomocí šroubů nebo oboustranné pásky. Xiaomi uvádí kompatibilitu s většinou evropských typů vložek včetně Euro profilu, skandinávského a švýcarského typu či britských zámků. Před nákupem je nicméně vhodné ověřit, zda vaše vložka splňuje požadavky – klíč nesmí být silnější než 5 mm a po zasunutí do vložky nesmí přečnívat více než 37 mm. Více způsobů odemykání Zámek nabízí hned několik způsobů, jak se dostat do bytu. Varianta s číselníkem podporuje odemykání otiskem prstu s uváděnou úspěšností 99,3 %, dále trvalé heslo, periodické heslo (například pro úklidovou službu) nebo jednorázový kód pro návštěvy. Obě verze pak umožňují odemykání přes Bluetooth v aplikaci Xiaomi Home, vzdálené odemknutí přes Wi-Fi nebo klasickým mechanickým klíčem. Díky podpoře protokolu Matter můžete zámek ovládat také hlasem přes Google Assistant, Amazon Alexa nebo Apple Siri. U prvních dvou asistentů je nutné zadat PIN kód, odemknutí přes Siri vyžaduje odemčený telefon a rozpoznání hlasu. Zabezpečení a chytré funkce Xiaomi Self-Install Smart Lock využívá bezpečnostní čip MJA1 s certifikací podle evropské normy EN18031 pro kybernetickou bezpečnost. Číselník disponuje odolností IP65 proti prachu a stříkající vodě, takže jej můžete umístit i na venkovní dveře v chráněném prostoru. Samotný zámek však vodotěsný není a výrobce doporučuje instalaci v suchém prostředí. Nejlepší loňské Redmi v super akci! Za 6 tisíc nabízí skvělý foťák a brutálně rychlé nabíjení Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Prostřednictvím aplikace Xiaomi Home získáte přehled o stavu zámku, historii odemykání i upozornění na neobvyklé události. Zámek vás například upozorní na opakované neúspěšné pokusy o odemknutí nebo na neoprávněné odstranění číselníku. Pokud dokoupíte dveřní senzor, můžete aktivovat automatické zamykání po zavření dveří. Výdrž baterie a provozní podmínky Číselník je napájen 2 450mAh lithiovou baterií, která by měla vydržet přibližně 6 měsíců při osmi odemknutích denně. Samotný zámek funguje na běžné alkalické baterie AA. Provozní teplota se pohybuje v rozmezí -10 °C až +55 °C, takže zámek zvládne i české zimy. Rozpoznávání otisků prstů je optimalizováno pro uživatele ve věku 7 až 70 let – u dětí a seniorů může být úspěšnost nižší kvůli méně výrazným otiskům. Pro koho je zámek vhodný? Xiaomi Self-Install Smart Lock ocení především ti, kdo nechtějí měnit celý zámek a hledají jednoduché řešení pro chytré odemykání. Hodí se do bytů v činžovních domech, kde není možné zasahovat do společných prostor, nebo pro pronajímatele, kteří potřebují generovat dočasné přístupové kódy. Díky podpoře Matter protokolu zapadne do ekosystému Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa. Je však důležité zmínit, že zámek není určen jako zabezpečení proti vloupání – slouží primárně pro pohodlné ovládání přístupu. Pokud hledáte bezpečnostní řešení, doporučujeme jej kombinovat s kvalitní cylindrickou vložkou a případně dalšími bezpečnostními prvky. Uvažujete o pořízení chytrého zámku od Xiaomi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi