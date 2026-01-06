Nejlepší loňské Redmi v super akci! Za 6 tisíc nabízí skvělý foťák a brutálně rychlé nabíjení Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G v konfiguraci 8/256GB aktuálně pořídíte již od 5 990 Kč. Telefon nabízí 200Mpx fotoaparát, Snapdragon 7s Gen 3 a 120W nabíjení. Již 20. ledna však Xiaomi v Česku představí novou řadu Redmi Note 15. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Redmi Note 14 Pro+ 5G patří mezi nejlépe vybavené telefony ve své cenové kategorii a současně vůbec nejvýkonnější telefon podznačky čínského Xiaomi dostupný na našem trhu. Nyní ho navíc pořídíte ve výrazné akci – v konfiguraci 8/256GB je k dostání již od 5 990 Kč. Oproti ceně v oficiálním e-shopu značky, která činí 7 699 Kč, tak ušetříte více než 1 700 Kč. 200Mpx fotoaparát s optickou stabilizací Hlavním lákadlem Redmi Note 14 Pro+ 5G je bezesporu 200Mpx fotoaparát s velikostí snímače 1/1,4″ a světelností f/1,65. Nechybí optická stabilizace obrazu (OIS) ani sedmičlenný objektiv. Telefon podporuje 4násobný bezztrátový zoom na optické úrovni, takže při přibližování neztrácíte detaily. Sestavu doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý a 2Mpx makro snímač. O selfie se stará 20Mpx přední fotoaparát. Zajímavostí je režim duálního videa, kdy můžete nahrávat předním i zadním fotoaparátem současně. CHCI REDMI NOTE 14 PRO+ Výkon a výdrž na jedničku Pod kapotou pracuje 4nm čipset Snapdragon 7s Gen 3 s osmi jádry a taktem až 2,5 GHz. V kombinaci s 8 GB RAM a 256 GB úložištěm zvládne běžné používání i méně náročné hry bez problémů. O chlazení se stará odpařovací komora s plochou téměř 5 000 mm². Baterie s kapacitou 5 110 mAh podporuje 120W rychlé nabíjení. Xiaomi udává, že baterie si zachová 80 % kapacity i po 1 600 nabíjecích cyklech. Telefon lze nabíjet i při teplotách do −20 °C. Odolnost a kvalitní displej Redmi Note 14 Pro+ 5G se pyšní certifikací IP68, takže vydrží ponoření do vody do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. Přední stranu chrání Corning Gorilla Glass Victus 2, zadní pak Gorilla Glass 7i. Rámeček je vyroben z hliníkové slitiny. CHCI REDMI NOTE 14 PRO+ Displej má úhlopříčku 6,67″ a rozlišení 2712 × 1220 pixelů (1,5K). Jedná se o AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 3 000 nitů. Podporuje Dolby Vision a disponuje certifikací TÜV Rheinland pro nízké modré světlo. Vyplatí se počkat na Redmi Note 15? Jak jsme vás exkluzivně informovali, už 20. ledna Xiaomi v Česku oficiálně představí novou řadu Redmi Note 15. Pokud tedy nespěcháte, může se vyplatit vyčkat na nástupce s rychlejším Snapdragonem 7s Gen 4 a větší 6 500mAh baterií (byť s trochu pomalejším 100W nabíjením). Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že při uvedení bude novinka o několik tisíc dražší než Redmi Note 14 Pro+ v rámci současné akce. Pořídíte si Redmi Note 14 Pro+ za tuto cenu, nebo vyčkáte na novou řadu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Redmi Redmi Note 14 Sleva Střední třída Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025