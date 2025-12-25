Exkluzivně: Řada Redmi Note 15 dorazí do Česka 20. ledna! Známe slevy i dárky Hlavní stránka Zprávičky Redakce Světa Androida zjistila, že řada Redmi Note 15 dorazí do Česka 20. ledna 2026 Na zákazníky čekají slevové kódy v hodnotě 700 až 2 000 Kč a u vybraných modelů dárek za recenzi Nová řada přináší baterie s kapacitou až 6 580 mAh a vylepšenou odolnost proti vodě Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Očekávaná řada smartphonů střední třídy Redmi Note 15 se v některých evropských zemích představila už v prosinci. České ceny a datum uvedení však Xiaomi dosud neoznámilo. Redakci Světa Androida se nyní podařilo zjistit, kdy nová řada dorazí na náš trh – a to díky informacím od jednoho z tuzemských prodejců elektroniky. Prodej startuje 20. ledna Paměťové varianty a slevy Redmi Note 15 a Note 15 5G: vstupní modely Redmi Note 15 Pro a Pro 5G: 200Mpx fotoaparát Redmi Note 15 Pro+ 5G: vrchol řady Přehled specifikací celé řady Prodej startuje 20. ledna Podle našich informací se řada Redmi Note 15 v Česku začne prodávat 20. ledna 2026. Xiaomi pro uvedení připravilo zajímavé bonusy – zákazníci budou moct využít slevové kódy platné od 20. ledna do 18. února 2026. Výše slevy se bude pochopitelně lišit podle vybraného modelu a pohybovat se má od 700 do 2 000 Kč. Noví majitelé modelů Redmi Note 15 Pro+ 5G a Redmi Note 15 Pro 5G navíc budou moct získat horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L jako dárek za napsání recenze. O dárek je nutné se přihlásit do 14 dnů od zakoupení na stránkách výrobce a recenze na smartphone musí obsahovat minimálně 15 slov. Paměťové varianty a slevy V Česku budou k dispozici následující konfigurace s odpovídajícími slevovými kódy: ModelPaměťSlevaFritéza za recenziRedmi Note 15 Pro+ 5G12/512 GB2 000 KčAnoRedmi Note 15 Pro+ 5G8/256 GB1 900 KčAnoRedmi Note 15 Pro 5G8/512 GB1 500 KčAnoRedmi Note 15 Pro 5G8/256 GB1 500 KčAnoRedmi Note 15 Pro8/256 GB1 000 KčNeRedmi Note 15 5G8/256 GB800 KčNeRedmi Note 158/256 GB800 KčNeRedmi Note 156/128 GB700 KčNe Oficiální české ceny zatím nebyly prozrazeny. V dalších řádcích pro orientaci uvádíme britské ceny, které Xiaomi zveřejnilo při globálním představení. Redmi Note 15 a Note 15 5G: vstupní modely Základní modely sdílejí 6,77palcový AMOLED displej s rozlišením Full HD+, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 3 200 nitů. Oba telefony disponují 108Mpx hlavním fotoaparátem se snímačem Samsung ISOCELL HM9 a optickou stabilizací obrazu. Varianta bez 5G spoléhá na čipset MediaTek Helio G100-Ultra, nabízí 6 000mAh baterii s 33W nabíjením a certifikaci IP64. Model s 5G pohání Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, disponuje menší 5 520mAh baterií s rychlejším 45W nabíjením a odolností IP66. Verze 5G navíc přidává 8Mpx širokoúhlý objektiv. V Británii stojí Redmi Note 15 (8/256 GB) 179 liber (cca 5 500 Kč) a Redmi Note 15 5G (8/256 GB) 199 liber (cca 6 100 Kč). Redmi Note 15 Pro a Pro 5G: 200Mpx fotoaparát Dvojice Pro modelů přináší 200Mpx hlavní snímač Samsung ISOCELL S5KHPE doplněný o 8Mpx širokoúhlý objektiv. Displeje se mírně liší – Pro 5G má větší 6,83palcový panel s rozlišením 1,5K (2 772 × 1 280 pixelů), zatímco základní Pro nabízí 6,77palcový Full HD+ displej. Xiaomi u Pro modelů výrazně zapracovalo na bateriích. Note 15 Pro dostal 6 500mAh akumulátor, zatímco Pro 5G nabízí 6 580 mAh. Oba podporují 45W nabíjení a nově i reverzní dobíjení kabelem. Pod kapotou najdeme čipsety MediaTek Helio G200-Ultra (Pro) a Dimensity 7400-Ultra (Pro 5G). Note 15 Pro má certifikaci IP65, zatímco Pro 5G se chlubí IP68 a IP69K, což znamená odolnost i proti vysokotlakému čištění. V Británii stojí Note 15 Pro (8/256 GB) 249 liber (cca 7 600 Kč) a Note 15 Pro 5G (8/256 GB) 349 liber (cca 10 700 Kč). Redmi Note 15 Pro+ 5G: vrchol řady Vrcholný model pohání Snapdragon 7s Gen 4 a nabízí 6,83palcový 1,5K displej chráněný sklem Corning Gorilla Glass Victus 2. Globální verze se liší od čínské – místo 50Mpx hlavního snímače a teleobjektivu dostala 200Mpx fotoaparát s podporou 2× a 4× in-sensor zoomu. Baterie má kapacitu 6 500 mAh a podporuje 100W rychlé nabíjení. Telefon disponuje certifikací IP66, IP68 a IP69K, stereo reproduktory s Dolby Atmos a podporou eSIM. V Británii stojí verze 8/256 GB 429 liber (cca 13 100 Kč) a 12/512 GB 479 liber (cca 14 700 Kč). Přehled specifikací celé řady ModelDisplejProcesorBaterieFotoaparátOdolnostRedmi Note 156,77″ FHD+ AMOLED, 120 HzHelio G100-Ultra6 000 mAh, 33W108 MpxIP64Redmi Note 15 5G6,77″ FHD+ AMOLED, 120 HzSnapdragon 6 Gen 35 520 mAh, 45W108 Mpx + 8 MpxIP66Redmi Note 15 Pro6,77″ FHD+ AMOLED, 120 HzHelio G200-Ultra6 500 mAh, 45W200 Mpx + 8 MpxIP65Redmi Note 15 Pro 5G6,83″ 1,5K AMOLED, 120 HzDimensity 7400-Ultra6 580 mAh, 45W200 Mpx + 8 MpxIP68/IP69KRedmi Note 15 Pro+6,83″ 1,5K AMOLED, 120 HzSnapdragon 7s Gen 46 500 mAh, 100W200 Mpx + 8 MpxIP66/IP68/IP69K Všech pět modelů běží na HyperOS 2.0 postaveném na Androidu 15 a nabízí sadu AI funkcí včetně AI Erase Pro nebo AI Image Enhancement. Je to každopádně trochu škoda vzhledem k tomu, že Xiaomi na svá zařízení nyní intenzivně rozšiřuje HyperOS 3 postavený na Androidu 16. 