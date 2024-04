Levný a skvěle vybavený Xiaomi rýžovar dorazil do Česka!

Xiaomi zdaleka nevyrábí jen telefony, tablety nebo koloběžky

V minulosti jsem si zamiloval horkovzdušnou fritézu a skvělý mixér

Výrobce představil stylový Xiaomi rýžovar, budete jej chtít do domácnosti

Ještě před rokem bych si neuměl ani představit, jak mou domácnost změní několik produktů od společnosti Xiaomi. Horkovzdušnou fritézou to začalo, používáme ji každý den a neumím si představit, že bychom ji neměli. Nakonec jsme přešli na největší verzi a jsme naprosto spokojeni.

O něco později se u nás doma objevil Xiaomi Smart Blender, úžasný mixér, ve kterém vytvoříte skvělé polévky a poradí si například s jogurty nebo rozmrazováním potravin. Nejnovějším přírůstkem do portfolia Xiaomi je Smart Multifunctional Rice Cooker, krásný rýžovar. Už se oficiálně prodává v Česku!

Většina produktů Xiaomi pro domácnost je na trh uváděna v elegantní bílé barvě a jinak tomu není ani tentokráte, Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker na fotografiích vypadá moc pěkně a jsem si jistý, že vedle fritézy a mixéru by vypadal skvěle. Co všechno umí a kolik stojí?

Začnu cenou, Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker je už v prodeji v České republice a jeho cena se nachází velmi lehce pod hranicí 1200 korun. To není málo ani moc, kvalitní rýžovary stojí podobnou sumu peněz. V nabídce jej má například Alza, ale najdete jej rovněž u několika dalších prodejců.

Objem nádoby jsou rovné tři litry (v jeden okamžik připravíte až deset běžných porcí rýže), nechybí časovač, funkce pro udržení teploty pokrmu nebo propojení s aplikací Mi Home. Na horní straně najdete malý přehledný displej a kvarteto ovládacích tlačítek. K dispozici je rovnou 8 režimů, nastavit můžete druh rýže nebo dobu vaření (tu jde nastavit jen u některých druhů rýže). Výrobce se rovněž chválí nepřilnavým povrchem a snadným čištěním, obojí ale v praxi teprve ověříme.

Předpokládám, že velmi brzy si rýžovar od Xiaomi pořídím, těšit se můžete na první dojmy pravděpodobně spojené s malou recenzí. Jsem zvědavý, jestli se v roce 2024 na náš trh dostane oficiální cestou větší počet produktů od Xiaomi, které na našem trhu zatím chybí. Chápu, že elektromobil Xiaomi SU7 se k nám nepodívá pravděpodobně nikdy, ale některé produkty do domácnosti by byly fajn a potěšil by rovněž například Redmi Book Pro 2024.

Jak se vám líbí Xiaomi rýžovar?

Zdroj: Xiaomi