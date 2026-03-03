Xiaomi ukázalo router s nadčasovou výbavou. BE19000 Pro podporuje brutální Wi-Fi 7 rychlosti a 6GHz pásmo Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo vlajkový router BE19000 Pro s podporou Wi-Fi 7 a 6GHz pásma Router nabízí dva 10gigabitové ethernetové porty a třípásmovou bezdrátovou konektivitu s rychlostí až 18 656 Mbps Čtyřjádrový procesor Qualcomm pohání AI funkce pro automatickou optimalizaci sítě a roaming Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.3.2026 13:07 Žádné komentáře 0 Zatímco většina domácností stále vystačí s gigabitovým připojením, Xiaomi se již dívá o několik let dopředu. Na globálním webu výrobce se objevil Xiaomi Router BE19000 Pro, který kombinuje nejnovější standard Wi-Fi 7 s dvojicí 10gigabitových ethernetových portů. Jde o zařízení, které dává smysl především pro ty, kdo chtějí být připraveni na příchod rychlejšího internetu, nebo již nyní potřebují extrémně rychlé přenosy dat v lokální síti. Třípásmová konektivita s rychlostí přes 18 Gbps Drátová konektivita pro náročné uživatele AI optimalizace a Mesh síť Centrum chytré domácnosti Duální chlazení a vertikální design Pro koho router dává smysl? Třípásmová konektivita s rychlostí přes 18 Gbps Xiaomi Router BE19000 Pro využívá třípásmovou bezdrátovou architekturu zahrnující pásma 2,4 GHz, 5 GHz a nově také 6 GHz. Celková teoretická rychlost dosahuje 18 656 Mbps, což představuje více než dvojnásobek oproti předchozí generaci Wi-Fi 6 routerů. Jednotlivá pásma jsou určena pro různé typy zařízení – 2,4 GHz pro chytrou domácnost, 5 GHz pro televize a streamování, zatímco 6 GHz cílí na náročné aplikace typu VR her či práce s velkými soubory. Díky technologii MLO (Multi-Link Operation) dokáže router agregovat více pásem současně a dosáhnout špičkové rychlosti až 4,3 Gbps při připojení kompatibilních zařízení. Nechybí ani podpora 4K QAM modulace, která zvyšuje hustotu přenášených dat o 20 % oproti předchozí generaci. Drátová konektivita pro náročné uživatele Router disponuje celkem šesti ethernetovými porty s agregovanou šířkou pásma 30 Gbps. Dvojice 10GE portů umožňuje připojení zařízení s 10gigabitovou síťovou kartou, zatímco čtveřice 2,5GE portů poslouží pro běžnější síťová zařízení. Výrobce uvádí, že přenos 40GB souboru v lokální síti zabere pouhých 52 sekund, respektive 70GB projektový soubor se přenese za 90 sekund. Viděli jsme naživo Xiaomi Vision GT! Takto šílený koncept hypersportu byste od výrobce mobilů nečekali Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Pro rozšíření úložných možností slouží M.2 slot kompatibilní s NVMe SSD ve velikostech 2230 až 2280 a USB-A port pro připojení externích disků. Router podporuje sdílení souborů přes protokol Samba. AI optimalizace a Mesh síť Srdcem routeru je čtyřjádrový procesor Qualcomm Networking Pro A7, který pohání trojici AI funkcí. AI anti-interference automaticky analyzuje okolní sítě a minimalizuje rušení, AI Mesh roaming zajišťuje plynulý přechod mezi routery s prodlevou pouze 1–2 sekundy a AI power management optimalizuje spotřebu energie. Router podporuje vytvoření Mesh sítě až z 10 zařízení a je kompatibilní s většinou starších routerů Xiaomi a Redmi s podporou Wi-Fi 6 nebo Wi-Fi 7. Celkově zvládne obsloužit až 1 000 síťových zařízení. Centrum chytré domácnosti Xiaomi Router BE19000 Pro funguje také jako Bluetooth Mesh 2.0 gateway, která umožňuje připojení až 300 Bluetooth zařízení Xiaomi – od chytrých zámků přes teplotní čidla až po zvonky. Oproti předchozí generaci gateway nabízí o 150 % rychlejší odezvu a o 180 % kratší čas párování. Nechybí podpora NFC tap-to-connect pro snadné připojení telefonů bez zadávání hesla ani integrace s aplikací Xiaomi Home pro komplexní správu sítě včetně rodičovské kontroly. Duální chlazení a vertikální design Router využívá 12 vestavěných antén v kombinaci s 12 výkonnostními zesilovači signálu pro 360° pokrytí. O odvod tepla se stará kombinace pasivních chladičů a aktivního ventilátoru s celkovou chladicí plochou 86 258 mm². Uživatelé mohou v aplikaci přepínat mezi tichým, standardním a výkonnostním režimem. Vertikální konstrukce s matným povrchem má zapadnout do moderních interiérů a zároveň zajistit optimální proudění vzduchu. Pro koho router dává smysl? Xiaomi Router BE19000 Pro je zařízení pro specifickou skupinu uživatelů. Ocení ho především majitelé 10gigabitového připojení, kreativci a malá studia pracující s velkými soubory v lokální síti, náročné herní domácnosti s VR headsety nebo ti, kdo budují rozsáhlý ekosystém chytré domácnosti Xiaomi. Naopak pro běžnou domácnost s gigabitovým připojením a několika zařízeními jde o zbytečný overkill. Většina současných telefonů, notebooků ani televizí zatím Wi-Fi 7 nepodporuje, takže plný potenciál routeru využijete až za několik let. Cenu Xiaomi zatím neprozradilo, ale s ohledem na výbavu lze očekávat částku v řádu vyšších tisíců korun. Měli byste o takto výkonný router zájem, nebo vám stávající řešení plně dostačuje? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář router Wi-Fi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 