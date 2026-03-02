Viděli jsme naživo Xiaomi Vision GT! Takto šílený koncept hypersportu byste od výrobce mobilů nečekali Hlavní stránka Zprávičky Na MWC 2026 v Barceloně jsme si zblízka prohlédli Xiaomi Vision Gran Turismo – koncept elektrického hypersportu pro svět Gran Turismo Design „Sculpted by the Wind“ staví aerodynamiku na první místo: kanály, průduchy a extrémní silueta nejsou jen na efekt Největší šok je interiér, konkrétně volant, který působí spíš jako ovladač ze simulátoru a sedadla Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.3.2026 18:00 2 komentáře 2 MWC bývá hlavně o telefonech, sítích a AI. Xiaomi ale letos v Barceloně ukazuje, že jeho ambice jsou širší než jen „další vlajka“. Na stánku jsme si mohli zblízka prohlédnout Xiaomi Vision Gran Turismo – koncept elektrického hypersportu navržený pro herní sérii Gran Turismo, který má být hratelný přímo v Gran Turismo 7. A naživo působí přesně tak, jak má: jako demonstrace toho, že Xiaomi bere svět aut vážně. Sculpted by the Wind: když je design ve službách aerodynamiky Xiaomi u Vision GT opakuje jednu myšlenku: „Sculpted by the Wind“. Přeloženo do reality – většina tvarů na karoserii má aerodynamický účel. Zblízka vyniknou průduchy a kanály, extrémně nízká stavba a ostré linie, které auto opticky „stlačí“ k zemi. Nejde jen o agresivní vzhled, ale o snahu dostat vzduch přesně tam, kde ho auto potřebuje – a naopak ho odstranit tam, kde by zvyšoval odpor. Detaily jako specificky tvarované partie kolem kol, dramatický zadní difuzor a výrazné vedení vzduchu napovídají, že Xiaomi chtělo vytvořit koncept, který je technicky uvěřitelný, ne jen efektní skořápku. Jestli z toho někdy vznikne něco víc než „VGT auto do hry“, to dnes nikdo nepotvrdí. Ale jako výkladní skříň filozofie to funguje skvěle. Kokpit je to nejdivnější: „sofa“ místo sedadel To největší překvapení ale přijde až uvnitř. Xiaomi popisuje interiér jako „Sofa Racer“ a dává to smysl – místo tradičních sedadel působí kabina jako kokonová pohovka, která obepíná posádku. Do toho motýlkový volant a široký displej, který dává pocit, že sedíte spíš v prémiovém simulátoru než v autě. Tohle je koncept, který je dělaný tak, aby vyvolal reakci – a to Xiaomi na evropské půdě před budoucí expanzí evidentně chce. Technika zatím zůstává z velké části tajemstvím U konceptů je fér držet se toho, co je skutečně potvrzené. V médiích se objevují informace o 900V architektuře a spekulace o extrémním výkonu, ale Xiaomi v době psaní článku nezveřejnilo kompletní parametry. Z pohledu návštěvníka MWC je ale podstatnější něco jiného: Vision GT je jasný signál, že Xiaomi chce být v autech vnímáno jako značka, která má vlastní technologickou identitu, ne jen „další výrobce elektromobilu“. Proč to Xiaomi ukazuje právě na MWC v Barceloně Xiaomi letos tlačí koncept ekosystému „Human × Car × Home“ – tedy propojení osobních zařízení, domácnosti a mobility. A Vision Gran Turismo je ideální magnet: přitáhne pozornost, poskytne silný vizuální příběh a zároveň ukáže, že Xiaomi přemýšlí o autě jako o další „platformě“, kterou chce integrovat do svého světa. Naživo navíc auto nepůsobí jako laciná atrakce. Je vidět, že Xiaomi řešilo proporce, povrchy i „flow“ linií tak, aby koncept vypadal věrohodně i z metru. A to je přesně to, co chcete, když stavíte reputaci v segmentu, kde lidé tradičně věří spíš zavedeným automobilkám. Závěr: šílený koncept, ale logický tah Xiaomi Vision Gran Turismo je extrém – a přesně proto dává smysl. V herním světě Gran Turismo je prostor pro auta, která by v reálu možná nikdy neprošla homologací. Xiaomi to využívá jako platformu, na které může ukázat design, aerodynamiku a myšlenku „auta jako součást ekosystému“. A pokud si ho hráči opravdu budou moct vyzkoušet v Gran Turismo 7, bude to pro značku dlouhodobě viditelnější než jakákoliv tiskovka. Je tohle pro vás budoucnost aut, nebo už moc velké sci-fi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Auto elektroauto MWC Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025