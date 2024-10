Xiaomi Robot Vacuum X20 Max je nejlepší mimočínský robotický vysavač značky

Dovede i mopovat a dodává se s praktickou dokovací stanicí

V Česku by se mohl začít prodávat už brzy, stát bude necelých 15 tisíc Kč

Koncem předešlého měsíce Xiaomi pořádalo tiskovou konferenci, během níž představilo řadu nových produktů včetně svého dosud nejlepšího robotického vysavače Robot Vacuum X20 Max. Zatímco dříve jsme měli oficiálně potvrzené pouze to, že jednoho dne dorazí do Česka, nyní můžeme konstatovat, že se jeho uvedení už blíží. Současně se s vámi můžeme podělit i o to, kolik zde bude vysavač stát.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max je čerstvě zalistovaný v katalogu prodejce TSBOHEMIA. Pořídit si jej můžete i vy, ale k dostání je momentálně pouze na objednávku, přičemž přesný termín, kdy bude naskladněn, zatím neznáme. Víme však, že stojí 14 989 Kč, což je o něco méně, než jsme dříve předpokládali na základě úniku ze zahraničí.

Robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum X20 Max zvládne vysávat i mopovat. Pyšní se přitom sacím výkonem až 8 000 Pa a výsuvným ramenem pro úklid v rozích místnosti. Dodáván je s praktickou dokovací stanicí, která jej nejen vyprázdní, ale také umyje a následně vysuší jeho mopovou podložku. Vynést smetí ze samotné stanice stačí podle Xiaomi jednou za 75 dní.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max je pochopitelně možné integrovat do systémů chytré domácnosti Google Home a Amazon Alexa, což vám následně umožní ovládat jej prostřednictvím odpovídajících hlasových asistentů. Naprostým základem je také propojení s dobře známou mobilní aplikací Mi Home.

Zdroj: vlastní