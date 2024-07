Xiaomi globálně uvedlo nový robotický vysavač S20+

Vyrábí se v bílé a černé verzi, poradí si i s mopováním

Chytře si zmapuje vaši domácnost a můžete jej ovládat aplikací

Není to tak dlouho, co Xiaomi na globální trh přineslo robotický vysavač S20. Stejně jako jsme vás informovali o něm, upozorníme vás také na oficiální představení jeho výkonnějšího sourozence s označením S20+, který by si klidně mohl udělat cestu do Evropy, popřípadě i přímo k nám do České republiky. Podívejme se tedy, co tento stroj pro chytrý úklid dokáže nabídnout.

Xiaomi Robot Vacuum S20+ umí nejen vysávat, ale také mopovat. K pohybu po vaší domácnosti využívá přesné laserové navádění. Kombinace jej a senzorů na detekci překážek stojí za schopností vysavače vyhýbat se předmětům, které mu stojí v cestě, a rovněž zabraňují pádu z výšky (například ze schodů). Výrobce ve svých materiálech uvádí, že si vysavač dokáže naskenovat vaši domácnost a na základě toho zhotovit schéma přibližného rozložení objektů, s pomocí něhož naplánuje svou trasu.

Jedním z dalších klíčových lákadel vysavače, jenž se vyrábí jak v bílém, tak i v černém provedení, je 5 200mAh baterie, která mu dovoluje pracovat necelé tři hodiny v kuse (konkrétně 170 minut). Hodí se tak i do větších domácností, aniž byste jej museli neustále nabíjet. Xiaomi Robot Vacuum S20+ se pyšní sacím výkonem 6 000 Pa a dvojicí rotačních mopových podložek, stojících za efektivnějším čištěním podlahy.

Jelikož jde o chytrý robotický vysavač, samozřejmě nechybí možnost ovládat jej pomocí smartphonu, díky čemuž lze pohodlně naplánovat úklid i mimo domov. V mobilní aplikaci si také například můžete nastavit omezení prostoru. Xiaomi Robot Vacuum S20+ podporuje integraci do systémů chytré domácnosti od Googlu a Amazonu a dovede komunikovat s příslušnými hlasovými asistenty.

Co se týče ceny a dostupnosti, konkrétní informace v současné době bohužel nemáme k dispozici.

Používáte doma robotický vysavač?

Zdroj: Xiaomi