Xiaomi brzy ukáže prémiový notebook! Bude mít gigantickou baterii a umělou inteligenci

Xiaomi zřejmě našlo další segment, ve kterém chce zamíchat kartami. Během živého streamu věnovaného chystanému smartphonu Xiaomi 15 Ultra prozradil prezident společnosti Lu Weibing, že firma pracuje na svém prvním notebooku s umělou inteligencí. A rovnou vytáhl jeden pořádný trumf z rukávu – masivní 99Wh baterii.

Kapacita není zvolena náhodně, jde o maximum, které ještě aerolinkám nevadí. Pokud byste chtěli s laptopem cestovat, neměli byste mít na letištní kontrole žádné problémy. Pro představu – současné MacBooky Pro 16″ nabízí 70Wh baterii a většina konkurence se pohybuje někde mezi 50-65 Wh. Xiaomi tedy chce v tomto směru nastavit nový standard, snad to nebude mít příliš velký dopad na rozměry a hmotnost.

Zajímavé je načasování oznámení. Teprve před pár dny totiž produktový ředitel Xiaomi Communications Technology Ma Zhiyu ukázal na sociálních sítích fotografii krabice od nového Redmi notebooku. Pravděpodobně půjde o RedmiBook Pro 2025, který by měl spoléhat na procesor Intel Core Ultra 5.

Notebook má být více než schopný i v oblasti hraní her. Ma Zhiyu se pochlubil benchmarky z hraní čínského RPG Black Myth: Wukong, kde laptop dosáhl průměrně 67 snímků za sekundu, s maximem na 75 fps. Co je ale ještě důležitější – ani v nejnáročnějších momentech neklesl pod 59 fps. To naznačuje, že se Xiaomi povedlo vyladit chlazení na výbornou.

Z hlediska softwaru má být novinka úzce provázána s ekosystémem HyperOS. V praxi to znamená bezproblémovou komunikaci s telefony, tablety i chytrou domácností od Xiaomi. Chybět nebude ani předinstalovaný asistent Xiao AI a Xiaomi PC Manager.

Xiaomi přitom v oblasti notebooků zatím spíše tápalo. Nyní se ale zdá, že našlo správný směr – soustředit se primárně na značku Redmi. Ostatně právě pod ní uvedlo minulý měsíc modely RedmiBook 14 a 16 2025 s procesory Intel Core 5-220H, až 32 GB RAM a 1TB úložištěm. Oba nabízí 120Hz displeje s vysokým rozlišením a řadu prémiových funkcí včetně certifikace TÜV Rheinland či podpory Dolby Atmos.

Jestli se Xiaomi s novým AI notebookem podaří prorazit zůstává otázkou. Ale kombinace špičkové výdrže, vysokého výkonu a důrazu na umělou inteligenci rozhodně zní zajímavě. Zvlášť pokud firma dodrží svou strategii agresivních cen. Bohužel však i tento stroj zůstane s vysokou pravděpodobností exkluzivní pro domácí čínský trh…

Koupili byste si notebook od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com