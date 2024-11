Redmi Watch 5 oslní velkým jasným displejem. Vydrží 24 dní a lze s nimi volat

Xiaomi v Číně představilo dobře vybavené hodinky Redmi Watch 5

Pyšní se velkým AMOLED displejem s jasem 1 500 nitů a korunkou

Na jedno nabití vydrží při běžném používání až 24 dní

Spolu s řadou Redmi K80 představilo Xiaomi na čínském trhu také chytré hodinky Redmi Watch 5. Zpracováním se vydávají cestou svého předchůdce, který za svou cenu nabídnul parádní výbavu, ale s ohledem na specifikace jej v několika aspektech převyšují. Potěší třeba jasným displejem či fantastickou výdrží baterie.

V Česku se již nyní prodávají Redmi Watch 5 Active a Redmi Watch 5 Lite, čerstvě odhalený model, který je schopnostmi ještě o další úroveň výš, by k nám mohl dorazit začátkem příštího roku. I tento rok sází na design čtverce se zaoblenými rohy a rotační korunkou, čímž mírně připomíná populární Apple Watch. Tělo je i letos kovové a láká na mimořádně jemnou texturu.

Obrazovka je nicméně ještě větší než loni. Velikost AMOLED displeje se posunula na 2,07″, a co se rovněž zvýšilo, je hodnota maximálního jasu. Namísto někdejších 600 nitů si můžete ve špičce vychutnat až 1 500 nitů, takže používání hodinek při sportování v létě bude mnohem pohodlnější než kdy dřív. Jemnost poskočila ze 302 na 324 ppi a obnovovací frekvence zůstala na 60 Hz, takže všechen obsah bude působit hezky plynule.

Redmi Watch 5 dokážou leckoho zaskočit i výdrží baterie, kterou se Xiaomi podařilo zvednout na celých 24 dní. A to při běžném používání. Pokud byste se rozhodli jít cestou co největší úspory, mají hodinky vydržet něco přes měsíc. Se zapnutým always-on displejem pak zvládnou 12 dní provozu. Při delším cestování se tak nemusíte bát, že byste museli Redmi Watch 5 po pár dnech nabíjet. Co se vnitřností ještě týče, zlepšil se i vibrační motorek, jenž pracuje s 20 různými režimy.

Nikoho asi příliš nepřekvapí, že i Redmi Watch 5 přichází s nedávno představeným systémem HyperOS 2. Ten se nyní dostává jako mobilní nadstavba na první smartphony i tady v Česku (více se dočtete v našem samostatném článku). Podporuje ovládání chytré domácnosti, odemykání automobilu pomocí NFC a pyšní se i vylepšenou propojitelností s dalšími zařízeními. Kolik z těchto šikovných vychytávek bude k dispozici i u nás, zatím není jasné.

Redmi Watch 5 samozřejmě nezklamou ani sportovce, kterým nabízí více než 150 režimů a přesné sledování polohy díky GNSS systému. Pochopitelně také dovedou měřit nejrůznější zdravotní funkce, ať už jde o srdeční tep, spánek, stres nebo SpO2. S certifikací 5 ATM lze hodinky používat i při plavání.

Redmi Watch 5 do Číny přišly s cenou 599 jüanů, tedy asi 2 000 Kč bez daně. Varianta s podporou eSIM, o které si osobně myslím, že v Česku k dostání nebude, pak stojí 799 jüanů (2 600 Kč bez daně).

Zdroj: Xiaomi