Xiaomi nalákalo na Redmi Watch 5, oficiálně je představí příští týden

Podařilo se nám získat seznam skoro všech specifikací i českou cenu

Nabídnou velký AMOLED panel, 18denní výdrž a podporu GPS

Xiaomi před nedávnem na indickém trhu představilo extra levné chytré hodinky Redmi Watch 5 Active, které se brzy vydají také do Česka. Jak se nám podařilo zjistit, to stejné lze říct také o čerstvě ukázaných hodinkách Redmi Watch 5 Lite, jež svůj plnohodnotný zahraniční debut zažijí teprve příští týden. Oproti levnějšímu Active modelu mají spoustu vylepšení a jejich česká cena se přitom drží velice nízko.

Nadcházející Xiaomi Redmi Watch 5 Lite jsme byli schopni již nyní najít v katalogu prodejce Datart, a to s cenou 1 499 Kč. Internetový obchod tvrdí, že u něj budou hodinky k dostání exkluzivně (což by mě osobně velmi překvapilo), s tím že naskladněny by měly být do 24. 10. (v Indii se každopádně představí 25. 9.). Co se týče barevných variant, k dostání budou v černém a zlatém provedení.

Redmi Watch 5 Lite přináší 1,96″ AMOLED panel s rozlišením 410×502 pixelů (jemnost 332 ppi) a na rozdíl od modelu Active má také nabídnout always-on displej. Nechybí ani podpora polohových systémů GPS, GLONASS, Galileo, QZSS a Beidou. Sportovce potěší až 150 režimů pro monitorování jejich fyzické aktivity nebo funkce běžeckého trenéra. Díky certifikaci 5 ATM půjde s hodinkami i plavat. Redmi Watch 5 Lite si poradí se sledováním srdečního tepu, spánku, SpO2 a tlaku vzduchu.

S ohledem na funkce můžeme vypíchnout podporu Bluetooth volání či dálkového ovládání fotoaparátu chytrého telefonu. Přítomnost asistentky Amazon Alexa pak umožňuje hlasové ovládání. Kvůli absenci NFC čipu bohužel nebudou k dispozici bezkontaktní platby. Náladu nicméně spravuje výdrž, která podle výrobce činí 18 dní.

Zdroje: vlastní, Xiaomi