TOPlist

Nové Redmi se předvádí v oranžové barvě podobné iPhonu 17 Pro. Vypadá skvěle

  • Xiaomi ukázalo Redmi Turbo 5 Max v nové oranžové barvě připomínající iPhone 17 Pro
  • Telefon s 9 000mAh baterií a čipem Dimensity 9500s bude představen tento čtvrtek
  • Cena by se měla pohybovat okolo 2 500 jüanů, tedy přibližně 7 300 Kč bez daně

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.1.2026 12:03
Ikona komentáře 0
xiaomi redmi turbo 5 max oranzova v ruce

Xiaomi začalo intenzivněji lákat na chystanou řadu Redmi Turbo 5 a nyní konečně potvrdilo datum představení. Nové telefony spatří světlo světa tento čtvrtek 29. ledna na čínském trhu. Spolu s touto informací výrobce odhalil i novou barevnou variantu modelu Turbo 5 Max.

Oranžová jako iPhone 17 Pro

Nové provedení nese název Sunshine Orange a na první pohled nápadně připomíná odstín Cosmic Orange, v němž Apple nabízí modely iPhone 17 Pro a Pro Max. Teplý oranžový tón by měl telefonu dodat výrazný a odlišný vzhled oproti konkurenci v segmentu vyšší střední třídy.

Redmi Turbo 5 Max oranzova zadni strana fotomodul
Redmi Turbo 5 Max oranzova displej a ramecky

Xiaomi se současně pochlubilo konstrukčními detaily. Redmi Turbo 5 Max dostane CNC kovový rám a záda ze sklolaminátu.

Co o telefonu víme

Redmi Turbo 5 Max zaujme především 9 000mAh baterií, která z něj udělá telefon s největší kapacitou v portfoliu Xiaomi. Dobíjení obstará 100W adaptér. O výkon se postará čerstvě představený čipset MediaTek Dimensity 9500s, který míří do sub-vlajkového segmentu.

xiaomi tag na klicich ai ilustrace
Takhle bude vypadat chytrý lokátor Xiaomi. Co všechno prozradil únik? Adam Kurfürst Zprávičky

Prezident společnosti Lu Weibing prozradil, že řada Turbo 5 bude soutěžit v cenové hladině okolo 2 500 jüanů, tedy zhruba 7 300 Kč bez daně. Na globální trhy by měl telefon podle spekulací zamířit pod označením POCO X8 Pro Max.

Líbí se vám nová oranžová barva Redmi Turbo 5 Max?

Zdroje: Weibo, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024