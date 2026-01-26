Nové Redmi se předvádí v oranžové barvě podobné iPhonu 17 Pro. Vypadá skvěle Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi ukázalo Redmi Turbo 5 Max v nové oranžové barvě připomínající iPhone 17 Pro Telefon s 9 000mAh baterií a čipem Dimensity 9500s bude představen tento čtvrtek Cena by se měla pohybovat okolo 2 500 jüanů, tedy přibližně 7 300 Kč bez daně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.1.2026 12:03 Žádné komentáře 0 Xiaomi začalo intenzivněji lákat na chystanou řadu Redmi Turbo 5 a nyní konečně potvrdilo datum představení. Nové telefony spatří světlo světa tento čtvrtek 29. ledna na čínském trhu. Spolu s touto informací výrobce odhalil i novou barevnou variantu modelu Turbo 5 Max. Oranžová jako iPhone 17 Pro Nové provedení nese název Sunshine Orange a na první pohled nápadně připomíná odstín Cosmic Orange, v němž Apple nabízí modely iPhone 17 Pro a Pro Max. Teplý oranžový tón by měl telefonu dodat výrazný a odlišný vzhled oproti konkurenci v segmentu vyšší střední třídy. Xiaomi se současně pochlubilo konstrukčními detaily. Redmi Turbo 5 Max dostane CNC kovový rám a záda ze sklolaminátu. Co o telefonu víme Redmi Turbo 5 Max zaujme především 9 000mAh baterií, která z něj udělá telefon s největší kapacitou v portfoliu Xiaomi. Dobíjení obstará 100W adaptér. O výkon se postará čerstvě představený čipset MediaTek Dimensity 9500s, který míří do sub-vlajkového segmentu. Takhle bude vypadat chytrý lokátor Xiaomi. Co všechno prozradil únik? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Prezident společnosti Lu Weibing prozradil, že řada Turbo 5 bude soutěžit v cenové hladině okolo 2 500 jüanů, tedy zhruba 7 300 Kč bez daně. Na globální trhy by měl telefon podle spekulací zamířit pod označením POCO X8 Pro Max. Líbí se vám nová oranžová barva Redmi Turbo 5 Max? Zdroje: Weibo, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon čína Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024