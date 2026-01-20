TOPlist

Xiaomi předvedlo Redmi Turbo 5 Max. Vypadá krásně a dostane šíleně velkou baterii

  • Xiaomi odhalilo kompletní design připravovaného Redmi Turbo 5 Max s 9 000mAh baterií
  • Telefon pohání nový čipset MediaTek Dimensity 9500s a vizuálně připomíná loňský Turbo 4 Pro
  • Globálně by měl dorazit jako POCO X8 Pro Max, datum uvedení zatím nebylo potvrzeno

20.1.2026 08:00
redmi turbo 5 max modra zada fotomodul

Xiaomi na čínské mikroblogovací platformě Weibo odhalilo design chystaného smartphonu Redmi Turbo 5 Max. Pokud vám připadá povědomý, není to náhoda – telefon se vizuálně nápadně podobá loňskému modelu Redmi Turbo 4 Pro, který k nám dorazil pod označením POCO X7 Pro.

Obří baterie a vlajkový čip

Hlavním tahákem novinky bude 9 000mAh baterie, která z ní učiní telefon s největší kapacitou v celém portfoliu Xiaomi. Výrobce navíc tvrdí, že díky optimalizacím a úspornému čipsetu nabídne výdrž srovnatelnou s 10 000mAh akumulátorem. O výkon se postará čerstvě představený MediaTek Dimensity 9500s, který slibuje vlajkovou úroveň výkonu.

redmi turbo 5 max modra predni strana
redmi turbo 5 max modra zadni strana

Zadní strana telefonu v barevném provedení Ocean Breeze Blue ukrývá pilulkovitý fotomodul s 50Mpx hlavním snímačem a sekundární kamerou, pravděpodobně ultraširokoúhlou. Plochý boční rám je vyroben z CNC kovu, záda pak ze sklolaminátu.

Kdy se dočkáme?

Redmi zatím oficiální datum představení neprozradilo, nicméně v jednom z teaserů naznačilo, že by to mohlo být ještě tento měsíc. Na globální trhy by měl podle současných spekulací telefon zamířit pod označením POCO X8 Pro Max. Zda se podívá i do Česka a za jakou cenu, zatím není jasné.

Líbí se vám design Redmi Turbo 5 Max?

Zdroje: Weibo, Notebookcheck, GSMArena

