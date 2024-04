Xiaomi v Evropě opět zamává trhem s Android tablety

Zaručit to má vůbec první tablet pod taktovkou POCO

Nabídne vynikající poměr ceny a výbavy, nyní byl certifikován na FCC

Společnost Xiaomi minulý týden představila na čínském trhu tablet Redmi Pad Pro, o němž jsme vás informovali v jednom z předešlých textů. Pokud jste měli na tento kousek zaděláno a následně byli smutní z faktu, že se dostane pouze do Číny, přinášíme skvělé zprávy. Globální dostupnost je totiž podle několika indicií na dosah.

Tou první jsou poměrně rozsáhlé spekulace o tabletu POCO, jenž by měl být právě globální verzí Redmi Padu Pro. Nová generace tabletu byla rovněž spatřena na certifikační platformě FCC, což vždy naznačuje brzké uvedení na trh mimo Čínu.

Redmi Pad Pro se pyšní velkým 12,1palcovým LCD panelem s rozlišením 2,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz. O plynulý chod se stará čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, doplněný až 8 GB RAM a 256 GB úložiště. Pro videohovory je k dispozici 8MP přední fotoaparát, snímač se shodným rozlišením nalezneme i na zadní straně. Zajímavě vypadá rovněž 10 000mAh baterie s podporou 33W nabíjení, která zaručí dlouhou výdrž. Operačním systémem je Android s nadstavbou HyperOS, to není překvapení.

Otázkou zůstává cena. V Číně se prodává už od 1 499 juanů, což je asi 4 900 korun bez daně, přičemž zahraniční zdroje odhadují cenu okolo 300 EUR (asi 7 600 korun). Pokud by se Xiaomi podařilo v Evropě a potažmo České republice podržet cenu pod 8 tisíci, byla by to naprosto vynikající nabídka. Xiaomi by mělo v portfoliu hned dva tablety za podobnou cenu (tím druhým je Xiaomi Pad 6), avšak POCO tablet bude cílit na jiné publikum. Nabídne sice horší papírový výkon, ale nejeden zákazník jej rád vymění za větší displej a podstatně větší akumulátor, který v kombinaci s modernějším 4nm čipem zajistí téměř jistě znatelně lepší výdrž.

Zdroj: MySmartPrice