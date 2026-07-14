Redmi Note 17 a Note 17 Pro jsou tady. Xiaomi jim nadělilo obří baterie Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo Redmi Note 17 a výkonnější Redmi Note 17 Pro Hlavním lákadlem jsou obří baterie – 8000 mAh v základu a rovnou 9000 mAh u Pro verze V přepočtu startují ceny zhruba na 4 100 Kč, oficiální příchod do Česka ale Xiaomi zatím nepotvrdilo Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Řada Redmi Note dlouhodobě patří k nejprodávanějším dostupným telefonům a Xiaomi u ní nechce ztratit tempo. Dnes proto v Číně oficiálně odhalilo dvojici Redmi Note 17 a Redmi Note 17 Pro – a i když jsme na základě úniků psali už dříve, jak budou vypadat, teď konečně známe kompletní specifikace i ceny. Jedno je jasné hned: hlavní zbraní obou novinek jsou velké baterie. Redmi Note 17 Pro: baterie stoupla na 9000 mAh, ale ubyl foťák Základní Redmi Note 17 vsadilo na sedmipalcový OLED Co se zlepšilo oproti řadě Redmi Note 15? Cena a dostupnost Redmi Note 17 Pro: baterie stoupla na 9000 mAh, ale ubyl foťák Vlajkovou lodí nové řady je zatím Redmi Note 17 Pro – co bude s dříve omílaným Redmi Note 17 Pro Max, zatím nevíme. Do těla o tloušťce 8,46 mm a hmotnosti 226 gramů výrobce nacpal baterii o kapacitě 9000 mAh, což je na telefon této cenové kategorie fantastické číslo. O doplnění energie se stará 67W drátové dobíjení a k tomu mobil nabízí 22,5W reverzní nabíjení, díky kterému poslouží i jako powerbanka pro jiná zařízení. Vepředu najdete 6,83palcový panel s rozlišením 1,5K a špičkovým jasem až 3500 nitů, po stranách zaoblený do čtyř jemně prohnutých hran. Uvnitř pracuje čipset Snapdragon 6s Gen 4 – na něm je vidět, že Pro nemíří na výkonnostní rekordy, ale sází právě na výdrž. Novinka snese i pořádnou nadílku vody a prachu, protože nese hned certifikace IP66, IP68, IP69 a IP69K. Na výběr budou čtyři barevné varianty. A kde se šetřilo? Redmi Note 17 Pro má na zádech pouze jeden fotoaparát, a to 50Mpx širokoúhlý. Doplňuje jej pouze 2Mpx senzor hloubky ostrosti. Žádné ultrašíro, žádný teleobjektiv. Pouze jeden použitelný snímač jako za starých časů. Důvod můžeme pouze odhadovat, ale tipl bych si, že stopy povedou k paměťové krizi, která nutí výrobce šetřit v jiných oblastech. Více jsme se tomuto tématu věnovali v samostatném článku. Základní Redmi Note 17 vsadilo na sedmipalcový OLED Dostupnější Redmi Note 17 jde podobnou, ale mírně odlišnou cestou. Jeho největší chlouba je vůbec první sedmipalcový OLED displej v historii řady – konkrétně jde o panel s rozlišením 2396 × 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1800 nitů. Velký displej doprovází i velká baterie: 8000 mAh s podporou 45W nabíjení, která má podle výrobce vydržet dva dny na jedno nabití. Uvnitř se ukrývá úspornější Snapdragon 4 Gen 4 vyrobený 4nm procesem, nechybí NFC, infraport ani slot na paměťové karty microSD. Telefon hodně staví na ochraně proti podvodům – údajně dokáže rozpoznat a blokovat podvodné telefonáty a upozornit i na uměle vygenerované tváře ve videohovorech. Co se zlepšilo oproti řadě Redmi Note 15? Řadu s číslovkou 16 Xiaomi přeskočilo, přímým předchůdcem je tedy loňská patnáctka – a skok ve výdrži je markantní. Základní model povyrostl z 5800 na 8000 mAh, Pro verze pak ze 7000 rovnou na 9000 mAh (a nabíjení v jejím případě poskočilo ze 45 W na 67 W). Vyšší je i odolnost: loňské Pro mělo „jen“ IP68, letos přibylo ještě IP69 a IP69K. Je každopádně nutné zdůraznit, že srovnáváme čínské verze mezi sebou – ty evropské se od nich typicky liší hlavně velikostí baterie. Cena a dostupnost Redmi Note 17 startuje na 1299 jüanech (v přepočtu zhruba 4 100 Kč) za verzi 6/128 GB, Redmi Note 17 Pro pak začíná na 1599 jüanech (asi 5 000 Kč). Zda a kdy se Redmi Note 17 objeví v Česku, Xiaomi neupřesnilo – upravené varianty předchozích řad ale do Evropy tradičně mířily. Vsadili byste u telefonu do pěti tisíc na co nejdelší výdrž, i za cenu pomalejšího nabíjení? Zdroje: IThome (1, 2), Xiaomi (1, 2) Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie Chytré telefony čínské telefony Redmi Redmi Note 17 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 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