Redmi Note 17 vsadí na nový design a obří baterii. Xiaomi poodhalilo, na co se těšit Hlavní stránka Zprávičky Řada Redmi Note 17 se v Číně oficiálně představí 14. července Telefony dostanou nový design se čtvercovým ostrůvkem fotoaparátu v levém horním rohu zad, který připomíná OnePlus 15 Xiaomi prozradilo i první oficiální parametry základního modelu, včetně velkého OLED displeje a baterie 8000 mAh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi odhalilo, jak bude nová generace jeho oblíbené střední třídy vypadat, a poprvé oficiálně potvrdilo část výbavy základního kousku. Největší proměnou projde záď: kamerový modul se stěhuje do levého horního rohu a dostává čtvercový tvar, jaký letos u své vlajkové lodi nasadil i OnePlus. Uvedení řady Redmi Note 17 padne na 14. července. Jak vypadá nový design Redmi Note 17? Podle oficiálního teaseru značka opustí dosavadní rozvržení, kdy objektivy sedávaly zhruba uprostřed horní poloviny zad. Nově se přesunou do čtvercového ostrůvku v levém horním rohu, uvnitř kterého drží čočky protáhlý, pilulkovitý modul. Telefon tak nápadně připomene letošní OnePlus 15, jenž vsadil na velmi podobně řešenou záď. Základní Redmi Note 17 si podle prvních snímků vystačí s jediným viditelným objektivem, zatímco výkonnější Pro dostane rovnou dvojici. Značka zároveň ukázala, že novinky nabídnou zaoblené rohy a přijdou minimálně v modré a fialové variantě. Co Xiaomi prozradilo o základním modelu? Vůbec poprvé se výrobce oficiálně rozpovídal také o výbavě obyčejného modelu. Ten má dostat největší OLED displej, jaký kdy Redmi u této řady použilo – úhlopříčka se má vyšplhat ke zhruba sedmi palcům, doplní ji 120Hz obnovovací frekvence a jas až 1200 nitů. O energii se postará baterie s kapacitou 8000 mAh, což je bohužel o něco méně, než sliboval dřívější únik (o něm jsme psali už u prvních uniklých specifikací). Potvrzeno: Řada Redmi Note 17 se představí už tento měsíc, známe první specifikace Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Výrobce zároveň slibuje lepší odolnost proti pádům i vodě. Co naopak zatím drží pod pokličkou, je rychlost nabíjení základního kusu – tu oficiálně neuvedl. A protože telefon ještě není na trhu, berte i potvrzené parametry spíš jako teaser než finální specifikaci. Kdy dorazí do Česka a kolik bude stát? Premiéra 14. července platí prozatím jen pro Čínu. Globální verze, na kterou čeká i Česko, obvykle přichází s odstupem několika týdnů až měsíců a od té čínské se občas liší výbavou i kapacitou baterie. Českou cenu Xiaomi zatím neoznámilo a odhadovat ji teď nedává smysl. Řada Redmi Note se ale na rozdíl od skládaček k tuzemským pultům tradičně dostává, takže na nějakou evropskou variantu nejspíš dojde. Láká vás nový vzhled Redmi Note 17, nebo na střední třídě řešíte hlavně výbavu a cenu? Zdroje: Gizmochina, Xiaomiui Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fotoaparát nový design Oneplus 15 Redmi Redmi Note 17 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024