Výbava Redmi Note 17 a Redmi Note 17 Pro uniká ještě před uvedením. Lákat budou hlavně na obří baterie Hlavní stránka Zprávičky Podle čerstvého úniku se provalily klíčové specifikace Redmi Note 17 i jeho silnější Pro verze Lákat budou hlavně na obří baterie – základ má dostat 9 000 mAh, Pro verze rovných 10 000 mAh Údaje ale platí pro čínské varianty, evropská vydání se obvykle liší a dorazí později Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Řada Redmi Note dlouhodobě patří k nejprodávanějším telefonům střední třídy a o její nové generaci se spekuluje už několik měsíců. Teď se ale objevily konkrétní parametry základního Redmi Note 17 i modelu Note 17 Pro. A i když jde zatím jen o únik, jedno číslo bije do očí: baterie s kapacitou až 10 000 mAh. Co pohání Redmi Note 17 a jeho Pro verzi? Baterie s kapacitou až 10 000 mAh A jak jsou na tom fotoaparáty? Do Evropy přijdou později a možná se slabšími parametry Co pohání Redmi Note 17 a jeho Pro verzi? Začněme tím, co telefony pohání. Základní model má podle úniku dostat čip Snapdragon 6 Gen 5 od Qualcommu, zatímco výkonnější Note 17 Pro vsadí na MediaTek Dimensity 7500. Oba telefony by měly nabídnout plochý displej s rozlišením 1,5K. Obnovovací frekvenci ani úhlopříčku zatím neznáme. Máme první informace o novinkách Redmi: I levnější telefony Xiaomi přeskočí číslici 16 Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Baterie s kapacitou až 10 000 mAh Největším tahákem celého úniku jsou ale akumulátory. Redmi Note 17 má přinést baterii o kapacitě 9 000 mAh, Pro verze dokonce rovných 10 000 mAh – tedy hodnoty, které ještě před dvěma roky patřily spíš do externích nabíječek než do běžných telefonů. Jak rychle se budou dobíjet, zatím nevíme, a stejně tak neznáme tloušťku ani hmotnost, kterou si takhle nadupaný zdroj energie vyžádá. A jak jsou na tom fotoaparáty? U focení se únik soustředil hlavně na hlavní snímače. Levnější model má dostat 50Mpx hlavní fotoaparát, zatímco Note 17 Pro se i tentokrát pochlubí 200Mpx snímačem. O širokoúhlém objektivu, případném teleobjektivu nebo přední kameře zatím nevíme nic – podobně jako o velikosti operační paměti či úložiště. Oba telefony by navíc měly být odolné proti vodě, konkrétní stupeň krytí ale únik neuvádí. Do Evropy přijdou později a možná se slabšími parametry Premiéra základního Redmi Note 17 se podle dosavadních spekulací očekává už v červenci, Pro modely mají následovat na konci července nebo v srpnu. Tady je ale potřeba zpozornět: všechny zmíněné parametry platí pro čínské varianty. Globální – a tedy i evropské – verze se v minulosti pravidelně lišily výbavou i kapacitou baterie a na pulty mířily s několikaměsíčním zpožděním. Samostatnou kapitolou je pak vrcholný Redmi Note 17 Pro Max, o jehož sedmipalcovém displeji a gigantické baterii jsme psali už dříve. Vyměnili byste tenký telefon za baterii, která v pohodě vydrží dva dny? Zdroje: Gizmochina, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie Redmi Redmi Note Redmi Note 17 spekulace Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024