Máme první informace o novinkách Redmi: I levnější telefony Xiaomi přeskočí číslici 16 Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi při představení nové generace svých vlajek překvapilo přechodem od Xiaomi 15 rovnou ke Xiaomi 17 Z tohoto zarovnání s konkurenčním Apple se ale zřejmě stane standard i u dalších modelů Máme první informace o novém, levném Redmi 17 4G Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 7.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Když v nabídce Xiaomi po modelech s číslovkou 15 následovaly vlajkové modely Xiaomi 17, bylo to vykládáno jako jisté znamení, že se čínský dravec nebojí srovnání s aktuálními iPhony se stejnou číslovkou. Vcelku logicky pak následovala i řada 17T, kdy „téčka“ reprezentují levnější alternativu k vlajkám a pokud by toto číslování nenásledovala, mohlo by to zákazníky zmást. Jak se ale zdá, číslovka 16 to má spočítané i u nových Redmi. U nových Redmi také zavládne číslice 17 Podle prvních informací z databází amerického telekomunikačního úřadu FCC a singapurského regulátora IMDA připravuje Xiaomi, respektive jeho podznačka Redmi, novou generaci svého cenově dostupného modelu. Ten by měl nést označení Redmi 17 4G. Dá se tedy předpokládat, že tento krok budou následovat i o něco vybavenější – a aktuálně populárnější – modely z řady Redmi Note. Xiaomi by tak touto změnou u nových Redmi sjednotilo číslování napříč oběma značkami. Co se týče konkrétní výbavy připravovaného Redmi 17 4G, zatím toho víme jen pramálo. Údaje od regulátora IMDA hovoří o bezdrátové konektivitě, kde je plusem alespoň podpora 5GHz Wi-Fi a NFC. Co se týče údajů z amerického FCC, ty hovoří o paměťových variantách 4 /128 GB, 6 /128 GB, 6 / 256 GB, 6 / 512 GB, 8 / 256 GB a překvapivě také 8 / 512 GB. Pochopitelně se ale zdaleka ne každá verze dostane na všechny trhy. O dostupnosti ani datu představení zatím nemáme informace. Vlastnili jste někdy nějaký telefon Redmi? Jaká je vaše zkušenost? Zdroj: TheTechOutlook.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Čína Redmi Redmi 17 Redmi Note 17 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024