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Máme první informace o novinkách Redmi: I levnější telefony Xiaomi přeskočí číslici 16

  • Xiaomi při představení nové generace svých vlajek překvapilo přechodem od Xiaomi 15 rovnou ke Xiaomi 17
  • Z tohoto zarovnání s konkurenčním Apple se ale zřejmě stane standard i u dalších modelů
  • Máme první informace o novém, levném Redmi 17 4G

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Vašek Švec
Vašek Švec
7.6.2026 10:00
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info o nových Redmi 17

Když v nabídce Xiaomi po modelech s číslovkou 15 následovaly vlajkové modely Xiaomi 17, bylo to vykládáno jako jisté znamení, že se čínský dravec nebojí srovnání s aktuálními iPhony se stejnou číslovkou. Vcelku logicky pak následovala i řada 17T, kdy „téčka“ reprezentují levnější alternativu k vlajkám a pokud by toto číslování nenásledovala, mohlo by to zákazníky zmást. Jak se ale zdá, číslovka 16 to má spočítané i u nových Redmi.

U nových Redmi také zavládne číslice 17

Podle prvních informací z databází amerického telekomunikačního úřadu FCC a singapurského regulátora IMDA připravuje Xiaomi, respektive jeho podznačka Redmi, novou generaci svého cenově dostupného modelu. Ten by měl nést označení Redmi 17 4G. Dá se tedy předpokládat, že tento krok budou následovat i o něco vybavenější – a aktuálně populárnější – modely z řady Redmi Note. Xiaomi by tak touto změnou u nových Redmi sjednotilo číslování napříč oběma značkami.

Info o nových redmi 17

Co se týče konkrétní výbavy připravovaného Redmi 17 4G, zatím toho víme jen pramálo. Údaje od regulátora IMDA hovoří o bezdrátové konektivitě, kde je plusem alespoň podpora 5GHz Wi-Fi a NFC. Co se týče údajů z amerického FCC, ty hovoří o paměťových variantách 4 /128 GB, 6 /128 GB, 6 / 256 GB, 6 / 512 GB, 8 / 256 GB a překvapivě také 8 / 512 GB. Pochopitelně se ale zdaleka ne každá verze dostane na všechny trhy. O dostupnosti ani datu představení zatím nemáme informace.

Vlastnili jste někdy nějaký telefon Redmi? Jaká je vaše zkušenost?

Zdroj: TheTechOutlook.com

O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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