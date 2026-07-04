Potvrzeno: Řada Redmi Note 17 se představí už tento měsíc, známe první specifikace Hlavní stránka Zprávičky Redmi oficiálně potvrdilo, že řada Note 17 se představí ještě tento měsíc, zatím v Číně Podle úniků má základ pohánět Snapdragon 6 Gen 5 a baterie 9 000 mAh, Pro verze pak Dimensity 7500, 200Mpx snímač a 10 000 mAh akumulátor Xiaomi se u příležitosti oznámení pochlubilo, že se řady Note prodalo přes 500 milionů kusů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Nejprodávanější střední třída Xiaomi dostane nástupce dřív, než by leckdo čekal. Redmi na sociální síti Weibo potvrdilo, že řada Redmi Note 17 zamíří na trh ještě v červenci. A hned přisadilo marketingovým bonbonkem: série Note prý za dvanáct let existence pokořila hranici půl miliardy prodaných telefonů. Kam se podělo číslo 16? Baterie jako od powerbanky Kam se podělo číslo 16? Než se dostaneme k parametrům, jedna kuriozita. Redmi jde od Note 15 rovnou k Note 17 a šestnáctku bez okolků přeskakuje — přesně jako to loni udělala i vlajková řada Xiaomi. Oficiální vysvětlení chybí, ale nabízí se prostá marketingová logika: vyšší číslo prodává lépe a „16″ se v čínském prostředí obvykle vynechává. Suď každý sám, jestli jde o promyšlený tah, nebo o pověrčivost povýšenou na strategii. Baterie jako od powerbanky Podle úniků má základní Redmi Note 17 stavět na čipsetu Snapdragon 6 Gen 5, plochém displeji s rozlišením 1,5K, hlavním 50Mpx snímači a baterii o kapacitě rovných 9 000 mAh. Verze Note 17 Pro pak přidává Dimensity 7500, hlavní 200Mpx fotoaparát (patrně Samsung ISOCELL HP5) a ještě větší akumulátor 10 000 mAh. To jsou hodnoty, které jsme donedávna vídali spíš u odolných telefonů. Nutno dodat obligátní varování: všechny tyto údaje platí pro čínské modely a jsou zatím z úniků. Globální verze, které se k nám dostanou obvykle o měsíce později, mívají jiný čipset i jinou kapacitu baterie. České ceny proto zatím nemá cenu odhadovat — jakmile bude Xiaomi konkrétní pro náš trh, vrátíme se k nim s reálnými čísly. Jak se těšíte na řadu Redmi Note 17? Zdroj: GSMArena, Tech Advisor O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi Redmi Note 17 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024