TOPlist

Potvrzeno: Řada Redmi Note 17 se představí už tento měsíc, známe první specifikace

  • Redmi oficiálně potvrdilo, že řada Note 17 se představí ještě tento měsíc, zatím v Číně
  • Podle úniků má základ pohánět Snapdragon 6 Gen 5 a baterie 9 000 mAh, Pro verze pak Dimensity 7500, 200Mpx snímač a 10 000 mAh akumulátor
  • Xiaomi se u příležitosti oznámení pochlubilo, že se řady Note prodalo přes 500 milionů kusů

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.7.2026 20:00
Ikona komentáře 0
redmi note 15 rada 1 jpg

Nejprodávanější střední třída Xiaomi dostane nástupce dřív, než by leckdo čekal. Redmi na sociální síti Weibo potvrdilo, že řada Redmi Note 17 zamíří na trh ještě v červenci. A hned přisadilo marketingovým bonbonkem: série Note prý za dvanáct let existence pokořila hranici půl miliardy prodaných telefonů.

Kam se podělo číslo 16?

Než se dostaneme k parametrům, jedna kuriozita. Redmi jde od Note 15 rovnou k Note 17 a šestnáctku bez okolků přeskakuje — přesně jako to loni udělala i vlajková řada Xiaomi. Oficiální vysvětlení chybí, ale nabízí se prostá marketingová logika: vyšší číslo prodává lépe a „16″ se v čínském prostředí obvykle vynechává. Suď každý sám, jestli jde o promyšlený tah, nebo o pověrčivost povýšenou na strategii.

Baterie jako od powerbanky

Podle úniků má základní Redmi Note 17 stavět na čipsetu Snapdragon 6 Gen 5, plochém displeji s rozlišením 1,5K, hlavním 50Mpx snímači a baterii o kapacitě rovných 9 000 mAh. Verze Note 17 Pro pak přidává Dimensity 7500, hlavní 200Mpx fotoaparát (patrně Samsung ISOCELL HP5) a ještě větší akumulátor 10 000 mAh. To jsou hodnoty, které jsme donedávna vídali spíš u odolných telefonů.

redmi note

Nutno dodat obligátní varování: všechny tyto údaje platí pro čínské modely a jsou zatím z úniků. Globální verze, které se k nám dostanou obvykle o měsíce později, mívají jiný čipset i jinou kapacitu baterie. České ceny proto zatím nemá cenu odhadovat — jakmile bude Xiaomi konkrétní pro náš trh, vrátíme se k nim s reálnými čísly.

Jak se těšíte na řadu Redmi Note 17?

Zdroj: GSMArena, Tech Advisor

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024