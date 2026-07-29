Redmi Note 17 míří na první zahraniční trh. Xiaomi potvrdilo termín i obří baterii Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi potvrdilo, že se řada Redmi Note 17 poprvé představí mimo Čínu 6. srpna Premiérovým trhem bude Indie, upoutávky lákají hlavně na baterii 8000 mAh Kdy se telefony dostanou do Česka, zatím nikdo neřekl Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O tom, že řada Redmi Note 17 vyrazí za hranice Číny už v srpnu, jsme psali minulý týden na základě úniku. Teď termín potvrdila sama značka a datum sedí na den přesně: novinky se poprvé ukážou 6. srpna v Indii. V Indii se novinky představí už příští měsíc Xiaomi spustilo na indickém webu teaserovou stránku s odpočtem k premiéře. Telefon na ní vystupuje pod jménem Redmi Note 17 5G a celá kampaň stojí na jediném čísle – firma mu přezdívá „mAhster Edition“ a láká na baterii 8000 mAh. Na upoutávkách se novinka ukazuje ve světle modré a fialové barvě. Samotné představení vysílá výrobce živě a startuje v poledne indického času. Vedle základního modelu by se podle serveru GSMArena měl v Indii ukázat i Redmi Note 17 Pro. Kdy telefony reálně zamíří do prodeje, oficiálně zatím nezaznělo – únik, ze kterého jsme vycházeli minule, mluvil o 11. srpnu. Redmi Note 17 vsadí na baterii 8000 mAh V Číně řada odstartovala v polovině července a základní model je na střední třídu vybavený štědře. Nabízí sedmipalcový OLED displej s rozlišením 2396 × 1080 bodů, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1800 nitů, o výkon se stará čip Snapdragon 4 Gen 4. Fotovýbava zůstává jednoduchá: 50Mpx hlavní snímač vzadu a osmimegapixelová kamerka vpředu. Redmi Note 17 a Note 17 Pro jsou tady. Xiaomi jim nadělilo obří baterie Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Hlavním tahákem je ale energie. Baterie s kapacitou 8000 mAh se dobíjí 45W nabíjením a telefonu k tomu nechybí NFC, infračervený port ani slot na paměťové karty microSD. Indickou verzi mezitím prozradil benchmark Geekbench: pracovat má s 8 GB operační paměti a Androidem 16, nejspíš pod nadstavbou HyperOS 3. Na domácím trhu startuje základní model v přepočtu na zhruba 4 100 Kč (1 299 jüanů). V čem je Redmi Note 17 Pro napřed? Dražší Redmi Note 17 Pro posouvá laťku prakticky ve všem. Uvnitř tiká výkonnější Snapdragon 6s Gen 4, displej narostl na 6,83 palce a ve špičce svítí až 3500 nitů. Čínská varianta k tomu přidává ještě objemnější baterii 9000 mAh se 67W nabíjením a odolnost podle IP69K. Redmi Note 17 zamíří mimo Čínu už příští měsíc Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky U verzí pro zahraniční trhy se ale některé parametry nejspíš změní. Podle dřívějších úniků by měl Pro mimo Čínu dostat o něco menší baterii kolem 8340 mAh a objevit se i v paměťových kombinacích 6/128 GB a 4/64 GB. Právě 4 GB RAM se 64GB úložištěm by na rok 2026 působily hodně skoupě. Kdy se novinky dostanou do Česka? Datum 6. srpna platí zatím jen pro Indii a tamní modely se od těch evropských běžně liší – jinou pamětí, jiným čipem, občas i kapacitou baterie. Do Česka míří globální varianta, která obvykle dorazí s několikatýdenním odstupem. Konkrétní tuzemský termín ani cenu zatím nikdo nepotvrdil, řada Redmi Note se ale na české pulty tradičně dostává, takže na evropskou verzi se vší pravděpodobností dojde. Láká vás Redmi Note 17 s baterií 8000 mAh, nebo počkáte, s čím přijde evropská verze? Zdroje: Xiaomi, GSMArena Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie Chytré telefony Redmi Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024