Redmi Note 17 zamíří mimo Čínu už příští měsíc Hlavní stránka Zprávičky Řada Redmi Note 17 se má už příští měsíc vydat na trhy mimo Čínu Leaker uvádí indické uvedení na 6. srpna, první prodej pak o pět dní později Kdy se novinky dostanou do Česka, zatím potvrzené není Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi představilo řadu Redmi Note 17 v Číně teprve před několika dny a novinky už teď míří na cestu do světa. Podle leakera se prvním trhem mimo domovinu stane Indie a čekání nemá být dlouhé. Základní model tam má dorazit už 6. srpna a do prvního prodeje prý půjde o pět dní později. Kdy Redmi Note 17 dorazí do Indie? Redmi Note 17: velká baterie a 7" displej Redmi Notre 17 Pro: rychlejší čip a parádní jas Kdy se novinky dostanou do Česka? Kdy Redmi Note 17 dorazí do Indie? Termíny zveřejnil na síti X leaker Abhishek Yadav, který bývá co do indické dostupnosti nových produktů dobře informovaný. Podle jeho příspěvku se Redmi Note 17 v Indii oficiálně ukáže 6. srpna a první prodej odstartuje 11. srpna. EXCLUSIVE: REDMI NOTE 17 INDIA LAUNCH DATE & FIRST SALE DATE REVEALED 🇮🇳Confirmed specifications:🔋 8000mAh battery📲 OLED display📸 50MP Light Fusion 400 rear camera🤳 8MP front cameraRedmi Note 17 is launching in India on August 6, 2026.The first sale starts on August… pic.twitter.com/oY9uaY304c— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 20, 2026 Spolu s termínem zopakoval informátor i část výbavy, kterou má indická verze nabídnout: OLED displej, baterii 8000 mAh, hlavní fotoaparát s 50Mpx snímačem Light Fusion 400 a osmimegapixelovou selfie kamerku. Většina z toho sedí s tím, co značka ukázala už při čínské premiéře, takže zásadní překvapení se u globální verze nejspíš nechystá. Redmi Note 17: velká baterie a 7″ displej V Číně řada odstartovala minulý týden a základní model se ukázal jako překvapivě štědře vybavený telefon střední třídy. Vévodí mu sedmipalcový OLED displej s rozlišením 2396 × 1080 bodů, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1800 nitů. O výkon se stará čip Snapdragon 4 Gen 4 vyrobený 4nm procesem. Energii dodává baterie s kapacitou 8000 mAh, kterou telefon dobije 45W nabíjením. Nechybí NFC, infračervený port ani slot na paměťové karty microSD – kombinace, kterou u dražších modelů často neseženete. Kompletní čínské specifikace i ceny jsme podrobně rozebrali v samostatném článku; na domácím trhu startuje v přepočtu na zhruba 4 100 Kč (1 299 jüanů). Redmi Notre 17 Pro: rychlejší čip a parádní jas Kdo chce víc, sáhne po modelu Redmi Note 17 Pro. Ten nasazuje výkonnější Snapdragon 6s Gen 4 a jasnější 6,83palcový displej se špičkovým jasem až 3500 nitů, v Číně k tomu přidává objemnou baterii 9000 mAh se 67W nabíjením. Fotovýbavě vévodí 50Mpx hlavní snímač doplněný o menší hloubkový senzor a telefon zvládá i pokročilou odolnost podle IP69K. U globální verze se ale některé parametry nejspíš změní. Podle úniků z databází by měl model Pro mimo Čínu dostat o něco menší baterii kolem 8340 mAh a objevit se i v paměťových variantách 6/128 GB a 4/64 GB. Právě kombinace se 4 GB RAM a 64GB úložištěm působí na rok 2026 dost skoupě. Spekuluje se také o přeznačené variantě pod značkou POCO. První zprávy o globálním Redmi Note 17 Pro zní přímo děsivě. Tak tvrdý dopad paměťové krize nikdo nečekal Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Kdy se novinky dostanou do Česka? Datum 6. srpna platí zatím jen pro Indii, premiéra samotné řady přitom proběhla nejdřív v Číně. Konkrétní evropský nebo přímo český termín uvedení zatím nikdo nepotvrdil. Řada Redmi Note se ale na tuzemské pulty tradičně dostává, takže si jen stačí počkat. Navíc bychom se měli dočkat i modelu Redmi Note 17 Pro Max, který v Číně představen nebyl. Plánujete si pořídit některé z modelů řady Redmi Note 17? Zdroje: Abhishek Yadav, GSMArena Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré telefony Redmi Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024