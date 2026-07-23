Redmi Note 17 zamíří mimo Čínu už příští měsíc

  • Řada Redmi Note 17 se má už příští měsíc vydat na trhy mimo Čínu
  • Leaker uvádí indické uvedení na 6. srpna, první prodej pak o pět dní později
  • Kdy se novinky dostanou do Česka, zatím potvrzené není

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.7.2026 18:00
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redmi note 17 fialova
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Xiaomi představilo řadu Redmi Note 17 v Číně teprve před několika dny a novinky už teď míří na cestu do světa. Podle leakera se prvním trhem mimo domovinu stane Indie a čekání nemá být dlouhé. Základní model tam má dorazit už 6. srpna a do prvního prodeje prý půjde o pět dní později.

Kdy Redmi Note 17 dorazí do Indie?

Termíny zveřejnil na síti X leaker Abhishek Yadav, který bývá co do indické dostupnosti nových produktů dobře informovaný. Podle jeho příspěvku se Redmi Note 17 v Indii oficiálně ukáže 6. srpna a první prodej odstartuje 11. srpna.

Spolu s termínem zopakoval informátor i část výbavy, kterou má indická verze nabídnout: OLED displej, baterii 8000 mAh, hlavní fotoaparát s 50Mpx snímačem Light Fusion 400 a osmimegapixelovou selfie kamerku. Většina z toho sedí s tím, co značka ukázala už při čínské premiéře, takže zásadní překvapení se u globální verze nejspíš nechystá.

Redmi Note 17: velká baterie a 7″ displej

V Číně řada odstartovala minulý týden a základní model se ukázal jako překvapivě štědře vybavený telefon střední třídy. Vévodí mu sedmipalcový OLED displej s rozlišením 2396 × 1080 bodů, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1800 nitů. O výkon se stará čip Snapdragon 4 Gen 4 vyrobený 4nm procesem.

Energii dodává baterie s kapacitou 8000 mAh, kterou telefon dobije 45W nabíjením. Nechybí NFC, infračervený port ani slot na paměťové karty microSD – kombinace, kterou u dražších modelů často neseženete. Kompletní čínské specifikace i ceny jsme podrobně rozebrali v samostatném článku; na domácím trhu startuje v přepočtu na zhruba 4 100 Kč (1 299 jüanů).

Redmi Notre 17 Pro: rychlejší čip a parádní jas

Kdo chce víc, sáhne po modelu Redmi Note 17 Pro. Ten nasazuje výkonnější Snapdragon 6s Gen 4 a jasnější 6,83palcový displej se špičkovým jasem až 3500 nitů, v Číně k tomu přidává objemnou baterii 9000 mAh se 67W nabíjením. Fotovýbavě vévodí 50Mpx hlavní snímač doplněný o menší hloubkový senzor a telefon zvládá i pokročilou odolnost podle IP69K.

U globální verze se ale některé parametry nejspíš změní. Podle úniků z databází by měl model Pro mimo Čínu dostat o něco menší baterii kolem 8340 mAh a objevit se i v paměťových variantách 6/128 GB a 4/64 GB. Právě kombinace se 4 GB RAM a 64GB úložištěm působí na rok 2026 dost skoupě. Spekuluje se také o přeznačené variantě pod značkou POCO.

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Kdy se novinky dostanou do Česka?

Datum 6. srpna platí zatím jen pro Indii, premiéra samotné řady přitom proběhla nejdřív v Číně. Konkrétní evropský nebo přímo český termín uvedení zatím nikdo nepotvrdil. Řada Redmi Note se ale na tuzemské pulty tradičně dostává, takže si jen stačí počkat. Navíc bychom se měli dočkat i modelu Redmi Note 17 Pro Max, který v Číně představen nebyl.

Plánujete si pořídit některé z modelů řady Redmi Note 17?

Zdroje: Abhishek Yadav, GSMArena

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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