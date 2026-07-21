První zprávy o globálním Redmi Note 17 Pro zní přímo děsivě. Tak tvrdý dopad čipové krize nikdo nečekal Hlavní stránka Zprávičky V první databázi se objevily informace o globálním Redmi Note 17 Pro Vedle samotného Redmi se dočkáme také přeznačení na Poco Znepokojují nás však informace o paměťových variantách Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 21.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Modelová řada Redmi Note 17 od Xiaomi má svou čínskou premiéru již za sebou. Jak ale jistě víte, čínské a globální modely Redmi se od sebe obvykle více či méně liší. Nejinak tomu patrně bude i tentokrát. Díky indonéské národní databázi máme první informace o globální variantě Redmi 17 Pro – a není to hezký pohled. Naštěstí, máme i povzbudivé zprávy od insidera. Paměťové varianty Redmi Note 17 Pro Informace o globální verzi Redmi Note 17 Pro od Xiaomi nám přináší databáze NBD, ta je spolu s americkou FCC a čínskou TENAA velmi spolehlivým zdrojem informací. A vzhledem k tomu, že v Indonésii se prodávají telefony Redmi, které jsou z hardwarového pohledu identické jako ty na evropském trhu, je velká šance, že tyto informace budou relevantní i pro telefony dostupné u nás. A teď k samotné novince o výbavě globálního Redmi Note 17 Pro. Ve zmíněné NBD databázi se totiž objevily záznamy, které dle produktového čísla jasně odkazují na Redmi Note 17 Pro. Dle těchto záznamů o importu pak byl jeden model vybaven 6 GB RAM a 128GB úložištěm a druhý dokonce pouze 4GB RAM a 64GB úložištěm. U lépe vybaveného Pro modelu by byla na pováženou, avšak stále ještě akceptovatelná první varianta. Představa smartphonu nižší střední třídy ve 4/64GB verzi je však v roce 2026 skutečně nepříjemná. Ano, stále je možné, že se jedná o chybu, nebo o model specificky určený pro indonéský trh. Pokud však tento model skutečně existuje, je to víc než drsná připomínka současného stavu na trhu s paměťovými čipy a také toho, že to nejhorší rozhodně nemáme za sebou. Vždyť ještě nedávno nebyl problém, aby na trh dorazilo Redmi 15C za méně než 3,5 tisíce Kč nabídlo 8 / 256GB variantu. Máme i dobré zprávy I přes nepříliš povzbudivé dosavadní zprávy jsme přesvědčeni, že 6/128 GB určitě nebude vrcholnou verzí Redmi Note 17 Pro, otázkou ale zůstává, kolik si za vyšší paměťové varianty připlatíme. Vedle zmíněného jsme se pak z databáze dozvěděli ještě o existenci blíže neupřesněného modelu Poco. Ten nese podobné produktové číslo jako globální Redmi Note 17 Pro, jen s drobnou úpravou značení, která by měla odkazovat právě na značku Poco. Dobrá zpráva pak přichází od velmi důvěryhodného leakera Kacpera Skrzypeka, který se dlouhodobě zaměřuje právě na Xiaomi a jeho ekosystém. Ten tvrdí, že globální varianta Redmi Note 17 Pro má nabídnout masivní 8 340mAh baterii. To je sice méně než u čínské varianty, která nabídne rovnou 9 000 mAh, i tak jde ale bezesporu o skvělou hodnotu. Myslíte si, že Xiaomi skutečně uvede Redmi Note 17 Pro 4 / 64 GB? Zdroj: GSMArena.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024