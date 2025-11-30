TOPlist

Známe další detaily o Redmi Note 16 Pro+. Vypadá to, že celosvětově nabídne 200Mpx fotoaparát

  • Redmi Note 16 Pro+ by podle čerstvého úniku mohlo dostat 200Mpx hlavní fotoaparát
  • Xiaomi by tak napravilo kontroverzní rozhodnutí z generace Note 15, kdy z Pro+ verze 200Mpx senzor zmizel
  • Představení řady Redmi Note 16 se očekává začátkem roku 2026 v Číně

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
30.11.2025 12:00
Ikona komentáře 0
xiaomi redmi note 15 pro tyrkysova zada v ruce horizontalne

Zatímco řada Redmi Note 15 se už několik měsíců prodává v Číně a fanoušci v Česku netrpělivě vyhlížejí její příchod, na čínské sociální síti Weibo se začínají objevovat první spekulace o nadcházející generaci. Podle informátora známého pod přezdívkou Smart Pikachu by se vrcholný model Redmi Note 16 Pro+ mohl celosvětově vrátit k 200Mpx hlavnímu fotoaparátu.

Pokud se spekulace potvrdí, půjde o zajímavý obrat. Xiaomi totiž u čínské verze Redmi Note 15 Pro+ i předchozí „čtrnáctky“ od 200Mpx senzoru upustilo ve prospěch 50Mpx snímače Light Hunter 800 s menším formátem 1/1,55″.

Globální verze Redmi Note 14 Pro+ pak ve finále stejně vyšla s 200Mpx foťákem a jinak tomu údajně nemá být ani u Redmi Note 15 Pro+ (do Česka by tedy mělo přijít s 200Mpx senzorem Samsung ISOCELL S5KHPE). Informace od leakera Smart Pikachu nám nicméně dávají signál, že Xiaomi možná opět bude využívat totožný primární senzor u čínského i celosvětově prodávaného modelu a že evropská verze Redmi Note 16 Pro+ eventuálně nesníží rozlišení na třeba 50 Mpx.

redmi note 15 pro plus tyrkysova zada a tlacitka

Jaký konkrétní 200Mpx senzor by Xiaomi použilo, zatím není jasné. Pokud ale sledujete dění na poli chytrých telefonů aktivně, pak vám nejspíš neuniklo představení senzoru Sony LYTIA LYT-901, což ve vás může evokovat otázku, zda Redmi Note 16 Pro+ neobdrží právě tento snímač. Odpovědí je, že se to jeví spíše nepravděpodobně – japonská novinka by měla být určena spíše pro sub-vlajkové telefony, nikoliv pro střední třídu.

Jak připomíná server Notebookcheck, dřívější úniky naznačují, že telefony řady Redmi Note 16 Pro dostanou ploché OLED displeje a baterie s kapacitou přes 7 000 mAh.

Uvítali byste návrat 200Mpx fotoaparátu do řady Redmi Note?

Zdroje: Notebookcheck, Weibo

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024