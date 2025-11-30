Známe další detaily o Redmi Note 16 Pro+. Vypadá to, že celosvětově nabídne 200Mpx fotoaparát Hlavní stránka Zprávičky Redmi Note 16 Pro+ by podle čerstvého úniku mohlo dostat 200Mpx hlavní fotoaparát Xiaomi by tak napravilo kontroverzní rozhodnutí z generace Note 15, kdy z Pro+ verze 200Mpx senzor zmizel Představení řady Redmi Note 16 se očekává začátkem roku 2026 v Číně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Zatímco řada Redmi Note 15 se už několik měsíců prodává v Číně a fanoušci v Česku netrpělivě vyhlížejí její příchod, na čínské sociální síti Weibo se začínají objevovat první spekulace o nadcházející generaci. Podle informátora známého pod přezdívkou Smart Pikachu by se vrcholný model Redmi Note 16 Pro+ mohl celosvětově vrátit k 200Mpx hlavnímu fotoaparátu. Návrat k vysokému rozlišení? Pokud se spekulace potvrdí, půjde o zajímavý obrat. Xiaomi totiž u čínské verze Redmi Note 15 Pro+ i předchozí „čtrnáctky“ od 200Mpx senzoru upustilo ve prospěch 50Mpx snímače Light Hunter 800 s menším formátem 1/1,55″. Globální verze Redmi Note 14 Pro+ pak ve finále stejně vyšla s 200Mpx foťákem a jinak tomu údajně nemá být ani u Redmi Note 15 Pro+ (do Česka by tedy mělo přijít s 200Mpx senzorem Samsung ISOCELL S5KHPE). Informace od leakera Smart Pikachu nám nicméně dávají signál, že Xiaomi možná opět bude využívat totožný primární senzor u čínského i celosvětově prodávaného modelu a že evropská verze Redmi Note 16 Pro+ eventuálně nesníží rozlišení na třeba 50 Mpx. Jaký konkrétní 200Mpx senzor by Xiaomi použilo, zatím není jasné. Pokud ale sledujete dění na poli chytrých telefonů aktivně, pak vám nejspíš neuniklo představení senzoru Sony LYTIA LYT-901, což ve vás může evokovat otázku, zda Redmi Note 16 Pro+ neobdrží právě tento snímač. Odpovědí je, že se to jeví spíše nepravděpodobně – japonská novinka by měla být určena spíše pro sub-vlajkové telefony, nikoliv pro střední třídu. Jak připomíná server Notebookcheck, dřívější úniky naznačují, že telefony řady Redmi Note 16 Pro dostanou ploché OLED displeje a baterie s kapacitou přes 7 000 mAh. Uvítali byste návrat 200Mpx fotoaparátu do řady Redmi Note? Zdroje: Notebookcheck, Weibo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Redmi Redmi Note 15 Pro+ Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024