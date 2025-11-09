Vyhlížíte nové a levné telefony od Xiaomi? Očekávaná řada Redmi Note 15 se má představit v lednu Hlavní stránka Zprávičky Řada Redmi Note 15 by měla dorazit do Česka už v lednu 2025 Globální verze přinesou změny ve výbavě oproti čínským modelům Do tuzemska by mělo zamířit celkem pět různých variant Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Fanoušci dostupných smartphonů od Xiaomi se mohou těšit na brzký příchod nové generace oblíbené řady Redmi Note 15. Podle uznávaných leakerů Abhishka Yadava a Parase Guglaniho by telefony měly opustit Čínu a rozšířit se do světa právě v lednu 2025. Ve stejný měsíc letos přišla současná řada Redmi Note 14. Změny oproti čínským verzím jsou jisté Paras Guglani zároveň potvrzuje, že globální modely se budou lišit od čínských variant, což ostatně není žádným překvapením. Podobnou situaci jsme viděli už u loňské řady Redmi Note 14, kdy mezinárodní verze přišly s upravenými specifikacemi oproti dříve vydaným domácím modelům. The Redmi Note 15 series for India and global markets will differ from the China version in some specs!Jan 2026!— Paras Guglani (@passionategeekz) November 8, 2025 Největší změny lze pravděpodobně očekávat u špičkového modelu Redmi Note 15 Pro+ 5G. Zatímco čínská varianta disponuje teleobjektivem, globální verze pravděpodobně nabídne pouze makro snímač. Baterii s kapacitou 7 000 mAh by si však tentokrát zachovat mohlo. Pět modelů pro český trh Do Česka by měla řada Redmi Note 15 dorazit v kompletní sestavě pěti modelů. Zákazníci si budou moci vybrat ze základního Redmi Note 15, jeho 5G varianty Redmi Note 15 5G, výkonnějšího Redmi Note 15 Pro, jeho 5G verze Redmi Note 15 Pro 5G a nejlépe vybaveného Redmi Note 15 Pro+ 5G. Redmi Note 14 zlevnil pod tři tisíce! Má 120Hz AMOLED displej, 108Mpx foťák a 5500mAh baterku Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Tato strategie kopíruje loňský úspěšný model, kdy Xiaomi, pokud bereme v potaz zaváděcí ceny, pokrylo celé cenové spektrum od 4 do 10 tisíc korun. Každý model tak osloví jinou skupinu zákazníků – od těch nejúspornějších až po náročnější uživatele. Těšíte se na příchod řady Redmi Note 15 do Česka? Zdroje: @yabhishekhd/X, @passionategeekz/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Redmi Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro+ Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024