Redmi Note 14 zlevnil pod tři tisíce! Má 120Hz AMOLED displej, 108Mpx foťák a 5500mAh baterku

  • Alza v rámci Black Friday zlevnila Redmi Note 14 z původních 4 290 Kč na 2 990 Kč
  • Za tři tisíce dostanete AMOLED displej, 5500mAh baterii a slušný fotoaparát
  • Není to žádná bestie, ale na běžné používání bohatě stačí

Jakub Kárník
Jakub Kárník
9.11.2025 06:00
xiaomi redmi note 14 jpg

Black Friday přináší zajímavé slevy i na nižší střední třídu Androidů. Xiaomi Redmi Note 14 teď koupíte na Alze za 2 990 Kč, zatímco běžně stojí 4 290 Kč. Sleva 1 300 korun není zanedbatelná a za tři tisíce dostanete telefon, který sice neohromí výkonem, ale pro běžné používání – sociální sítě, fotky a komunikaci – bohatě stačí.

Co za tři tisíce dostanete

Redmi Note 14 ve verzi 6/128 GB nabízí slušnou výbavu pro svou cenovou kategorii. Hlavní devízou je 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 2400 × 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. To znamená plynulé animace a pohodlné sledování videí. Displej navíc chrání Gorilla Glass 5 a zvládne se rozsvítit až na 1 800 nitů, takže i na přímém slunci něco uvidíte.

Baterie má kapacitu 5 500 mAh, což v kombinaci s nenáročným procesorem znamená solidní výdrž – jeden celý den bez problémů, možná i den a půl při mírnějším používání. 33W Nabíjení není žádný raketový výkon, ale v této cenové kategorii je to standard.

xiaomi redmi note 14 modra zada v ruce

Fotoaparát má na papíře 108 Mpx a reálně to znamená slušné denní fotky a obstojné výsledky za zhoršených světelných podmínek. K hlavnímu snímači přibývá 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro. Selfie kamerka má 20 Mpx a svou práci zvládne.

Co telefonu chybí

Buďme upřímní: za tři tisíce nemůžete čekat zázraky. Procesor MediaTek Helio G99 je stavěný na úspornost, ne na výkon. Náročné hry jako Genshin Impact nebo Call of Duty Mobile budete muset hrát na nižších detailech. Pro běžné aplikace, prohlížení webu nebo Instagram to ale úplně stačí.

Telefon neumí natáčet 4K video – maximálně Full HD. To je v roce 2025 trochu zastaralé. V evropském balení také chybí nabíječka. Pokud nemáte doma žádnou s podporou USB-C a aspoň 33 W, budete si ji muset dokoupit.

Komu se telefon hodí

Redmi Note 14 za 2 990 Kč je solidní volba pro lidi, kteří nepotřebují špičkový výkon a spokojí se s telefonem, co prostě funguje. Hodí se rodičům, prarodičům, studentům nebo jako záložní telefon. Pokud trávíte čas hlavně na Facebooku, WhatsAppu, Instagramu a občas si pustíte video na YouTube, tohle je přesně telefon pro vás.

Pokud ale hrajete náročné hry, natáčíte hodně videí nebo potřebujete telefon, který zvládne multitasking s desítkami otevřených aplikací, měli byste se podívat jinam.

Je Redmi Note 14 za tři tisíce dobrý kup?

