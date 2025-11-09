Redmi Note 14 zlevnil pod tři tisíce! Má 120Hz AMOLED displej, 108Mpx foťák a 5500mAh baterku Hlavní stránka Zprávičky Alza v rámci Black Friday zlevnila Redmi Note 14 z původních 4 290 Kč na 2 990 Kč Za tři tisíce dostanete AMOLED displej, 5500mAh baterii a slušný fotoaparát Není to žádná bestie, ale na běžné používání bohatě stačí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší zajímavé slevy i na nižší střední třídu Androidů. Xiaomi Redmi Note 14 teď koupíte na Alze za 2 990 Kč, zatímco běžně stojí 4 290 Kč. Sleva 1 300 korun není zanedbatelná a za tři tisíce dostanete telefon, který sice neohromí výkonem, ale pro běžné používání – sociální sítě, fotky a komunikaci – bohatě stačí. Co za tři tisíce dostanete Co telefonu chybí Komu se telefon hodí Co za tři tisíce dostanete Redmi Note 14 ve verzi 6/128 GB nabízí slušnou výbavu pro svou cenovou kategorii. Hlavní devízou je 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 2400 × 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. To znamená plynulé animace a pohodlné sledování videí. Displej navíc chrání Gorilla Glass 5 a zvládne se rozsvítit až na 1 800 nitů, takže i na přímém slunci něco uvidíte. CHCI REDMI NOTE 14 V AKCI Baterie má kapacitu 5 500 mAh, což v kombinaci s nenáročným procesorem znamená solidní výdrž – jeden celý den bez problémů, možná i den a půl při mírnějším používání. 33W Nabíjení není žádný raketový výkon, ale v této cenové kategorii je to standard. Fotoaparát má na papíře 108 Mpx a reálně to znamená slušné denní fotky a obstojné výsledky za zhoršených světelných podmínek. K hlavnímu snímači přibývá 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro. Selfie kamerka má 20 Mpx a svou práci zvládne. Co telefonu chybí Buďme upřímní: za tři tisíce nemůžete čekat zázraky. Procesor MediaTek Helio G99 je stavěný na úspornost, ne na výkon. Náročné hry jako Genshin Impact nebo Call of Duty Mobile budete muset hrát na nižších detailech. Pro běžné aplikace, prohlížení webu nebo Instagram to ale úplně stačí. CHCI REDMI NOTE 14 V AKCI Telefon neumí natáčet 4K video – maximálně Full HD. To je v roce 2025 trochu zastaralé. V evropském balení také chybí nabíječka. Pokud nemáte doma žádnou s podporou USB-C a aspoň 33 W, budete si ji muset dokoupit. Komu se telefon hodí Redmi Note 14 za 2 990 Kč je solidní volba pro lidi, kteří nepotřebují špičkový výkon a spokojí se s telefonem, co prostě funguje. Hodí se rodičům, prarodičům, studentům nebo jako záložní telefon. Pokud trávíte čas hlavně na Facebooku, WhatsAppu, Instagramu a občas si pustíte video na YouTube, tohle je přesně telefon pro vás. Pokud ale hrajete náročné hry, natáčíte hodně videí nebo potřebujete telefon, který zvládne multitasking s desítkami otevřených aplikací, měli byste se podívat jinam. CHCI REDMI NOTE 14 V AKCI Je Redmi Note 14 za tři tisíce dobrý kup? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi Redmi Note 14 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024