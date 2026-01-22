TOPlist

Nejlepší telefon pod 8 tisíc? Tohle je 5 důvodů, proč bych si koupil Redmi Note 15 Pro 5G

  • Xiaomi před týdnem vydalo řadu Redmi Note 15 na českém trhu
  • Redmi Note 15 Pro 5G se dá pořídit za méně než 8 tisíc korun
  • Nabízí obří baterii, rychlý procesor, odolnou konstrukci i slušný foťák

Adam Kurfürst
22.1.2026 08:00
Redmi Note 15 Pro 5G dopad na kamen

Před týdnem Xiaomi přineslo do Česka dlouze očekávanou řadu Redmi Note 15, čímž obohatilo střední třídu telefonů s Androidem o pět nových modelů. Když vezmeme v potaz zaváděcí akce, cenově se pohybují od 4 299 Kč do 10 499 Kč, takže se přizpůsobují rozličným potřebám uživatelů.

Pro spotřebitele, kteří hledají nejlepší telefon do přibližně 8 tisíc korun, se jako nejlepší volba momentálně jeví Redmi Note 15 Pro 5G, jež se dá do 18. února pořídit za 7 490 Kč v základní konfiguraci 8/256GB. Svými parametry i zpracováním telefon reaguje na aktuální trendy a celkově nabízí velmi vyváženou výbavu, u níž žádná oblast vyloženě nestrádá. Jeho hlavní trumfy vám v tomto článku představím.

Moderní zpracování a odolná konstrukce

Zatímco dříve dávaly telefony Redmi poměrně jasně najevo, že se řadí do nižšího cenového segmentu, při pohledu na Note 15 Pro 5G byste si klidně mohli myslet, že stojí 12 tisíc nebo více. Platí to především o variantě Titanium (viz obrázek níže), která svým odstínem napodobuje třeba loňské Xiaomi 14T. 

Redmi Note 15 Pro 5G titanium v ruce

Redmi Note 15 Pro 5G působí nesmírně elegantně i díky jednotlivým designovým prvkům. Vycentrovaný fotomodul na zádech na sebe nepoutá více pozornosti, než je nutné, a ploché boční hrany dodávají telefonu prémiovější nádech. Přední straně pak kraluje zcela rovný displej s tenkými rámečky a selfie kamerou v průstřelu. Vizuálně mě telefon zkrátka velmi oslovil.

Opomenout nesmíme ani odolnost: Redmi Note 15 Pro 5G se pyšní certifikací IP68, která mu zajišťuje odolnost vůči prachu a vodě. Telefon lze teoreticky ponořit do 2 m hluboké sladké vody po dobu 30 minut.

Velká baterie s podporou reverzního nabíjení

Pokud lačníte po maximální výdrži a cítíte, že baterie vašeho současného telefonu už dosluhuje, mohlo by vás Redmi Note 15 Pro 5G příjemně potěšit. Xiaomi do něj totiž nasadilo křemíkovo-uhlíkovou baterii s vysokou kapacitou 6 580 mAh. Mezigeneračně se bavíme o nárůstu o bezmála 1 500 mAh. Při běžném používání tak získáte až 2denní výdrž a co se týče výdrže při specifických činnostech, Xiaomi zmiňuje až 27 hodin přehrávání videa nebo 108 hodin přehrávání hudby.

Redmi Note 15 Pro 5G kapacita baterie 6580

Signifikantní zvyšování kapacity baterií bylo na poli chytrých telefonů snad nejvýraznějším trendem loňského roku, což se u řady Redmi Note projevuje až nyní. Výrobci smartphonů (hlavně ti čínští) se každopádně netváří, že by v dohledné době chtěli s přidáváním miliampérhodin přestat, a je tedy pravděpodobné, že u další generace budeme svědky dalšího posunu.

Velkým plusem Redmi Note 15 Pro 5G je také podpora 22,5W reverzního nabíjení, které přijde vhod, až dojde šťáva vašim sluchátkům či chytrým hodinkám. Příliš pozitivně však nenahlížím na 45W dobíjení samotného mobilu, protože si dobře vzpomínám na podporu 67 W u Redmi Note 13 Pro 5G, které jsem testoval na jaře 2023.

200Mpx fotoaparát nové generace

Řada Redmi Note Pro vzhledem ke své ceně tradičně nabízí parádní kvalitu fotografií. Letošní model Pro 5G opět obdržel 200Mpx senzor, ale prý jde o novou generaci, která přináší systém zvaný 200Mpx AI Engine. Ten podle Xiaomi zvyšuje kvalitu detailů na snímcích za užití umělé inteligence, a to údajně v různých světelných podmínkách a při různých úrovních zoomu.

Redmi Note 15 Pro 5G fotografovani v zime

A když už jsme zmínili světlo: Redmi Note 15 Pro 5G si povede dobře i v noci díky 1/1,4″ ploše snímače. Takto velký optický formát není v cenové kategorii, kde se novinka nachází, vůbec běžný. 

Rychlý čipset Dimensity 7400-Ultra

Xiaomi u Redmi Note 15 Pro 5G samozřejmě nezapomnělo ani na aktualizaci čipsetu. Loňský Dimensity 7300-Ultra střídá Dimensity 7400-Ultra (oba od MediaTeku), který se pyšní krapet vyšší frekvencí až 2,6 GHz. 

Redmi Note 15 Pro 5G dimensity 7400 ultra

Hlavní každopádně je, že s tímto procesorem zvládnete nejen triviální úlohy, jako je prohlížení sociálních sítí a surfování po webu, nýbrž i hraní trochu náročnějších her nebo o něco složitější multitasking. Je samozřejmě jasné, že si Genshin Impact nezahrajete v té nejvyšší možné kvalitě, ale obecně se dá říct, že vás výkon omezovat nebude.

Jasný AMOLED panel

Nadšení ze všech výše zmíněných kvalit telefonu by velmi rychle opadlo, kdyby disponoval mizerným displejem. Redmi Note 15 Pro 5G si z toho ale hlavu dělat nemusíte, protože specifika jeho obrazovky jsou výborná. 6,83” AMOLED panel pracuje s rozlišením 1,5K (2772×1280 pixelů) a poskytuje až 120Hz obnovovací frekvenci

Maximální jas dosahuje hodnoty 3 200 nitů, což představuje mírný posun oproti loňskému modelu, a 12bitová hloubka zajistí přesnější zobrazení barev. Lepšímu podání jednotlivých odstínů dopomůže i vyšší kontrastní poměr 8 000 000 : 1. Očím některých uživatelů by pak mohlo ulevit 3840 Hz PWM stmívání.

Redmi Note 15 Pro 5G zena s telefonem v ruce

Proti poškození displej chrání sklíčko Corning Gorilla Glass Victus 2, s nímž jsme se v minulosti setkali u řady vlajkových smartphonů. S technologií Wet Touch 2.0 by měla obrazovka lépe reagovat na dotyky mokrýma rukama.

Pro koho je Redmi Note 15 Pro 5G vhodné?

Máte stanovený budget pro nový telefon na 7–10 tisíc korun a přejete si vyváženou výbavu, která neupřednostňuje výkon před kvalitou fotografií? Oceníte velkou baterii a zvýšenou odolnost konstrukce? Pokud ano, zdá se, že je pro vás Redmi Note 15 Pro 5G skvělou volbou.

Model Pro 5G za mě představuje vynikající volbu, pokud nepotřebujete bleskurychlé nabíjení – v takovém případě by se vám vyplatilo zvážit koupi dražšího modelu Note 15 Pro+, jenž podporuje až 100 W. Pokud pro vás ale tato hodnota příliš neznamená, nemá příliš smysl si připlácet.

Redmi Note 15 Pro 5G v základní verzi 8/256GB momentálně stojí 7 490 Kč, variantu 8/512GB pak koupíte za 8 490 Kč.

Co vás na výbavě Redmi Note 15 Pro 5G zaujalo nejvíc?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

