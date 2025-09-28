Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G se chystá do Evropy! Známe většinu parametrů Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi chystá globální verzi Redmi Note 15 Pro 5G s jiným fotoaparátem než má čínská varianta Namísto 50Mpx Sony senzoru dostane 200Mpx Samsung ISOCELL S5KHPE s velikostí 1/1.4" Zachová si 7000mAh baterii a procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi má zvláštní zvyk – telefony pro globální trh často osazuje jinými komponenty než ty stejné modely v Číně. Tentokrát se chystá vyměnit fotoaparát u připravovaného Redmi Note 15 Pro 5G, který by měl dorazit během několika měsíců. 200 megapixelů místo 50 Čínská verze Redmi Note 15 Pro, která se prodává od srpna, má jako hlavní fotoaparát 50Mpx Sony LYT-600. Solidní čip, který dělá dobré fotky. Jenže Xiaomi se rozhodlo, že pro zbytek světa to nestačí. Podle úniku z firmwaru, který zveřejnil leaker PaperKing13, dostane globální verze Samsung ISOCELL S5KHPE s rozlišením 200 Mpx. Stejný senzor má dostat i vyšší model Redmi Note 15 Pro Plus. Jde o čip s velikostí 1/1.4 palce, což je na střední třídu velmi slušné. Zbytek výbavy bez překvapení Kromě hlavního fotoaparátu se toho moc měnit nebude. Širokoúhlý objektiv zůstane 8Mpx OmniVision OV08F – stejný jako u současného Redmi Note 14 Pro 5G. Přední kamerka má mít 20 megapixelů. Srdcem telefonu bude procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra, který v čínské verzi odvádí slušnou práci. Není to žádný drak, ale pro běžné použití a hraní méně náročných her bohatě stačí. Hlavní hvězdou ale zůstává baterie s kapacitou 7000 mAh. Kdy a za kolik? Přesné datum uvedení Xiaomi zatím tají, ale podle dosavadních zvyklostí by Redmi Note 15 Pro 5G mohl dorazit někdy v únoru nebo březnu 2026. Cena by se měla pohybovat kolem 8-10 tisíc korun v základní verzi, což by bylo konkurenceschopné. Jak se těšíte na řadu Redmi Note 15? Zdroj: notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi Note 15 únik informací Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.