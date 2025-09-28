TOPlist

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G se chystá do Evropy! Známe většinu parametrů

  • Xiaomi chystá globální verzi Redmi Note 15 Pro 5G s jiným fotoaparátem než má čínská varianta
  • Namísto 50Mpx Sony senzoru dostane 200Mpx Samsung ISOCELL S5KHPE s velikostí 1/1.4"
  • Zachová si 7000mAh baterii a procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
28.9.2025 18:00
Ikona komentáře 0
redmi-note-15

Xiaomi má zvláštní zvyk – telefony pro globální trh často osazuje jinými komponenty než ty stejné modely v Číně. Tentokrát se chystá vyměnit fotoaparát u připravovaného Redmi Note 15 Pro 5G, který by měl dorazit během několika měsíců.

200 megapixelů místo 50

Čínská verze Redmi Note 15 Pro, která se prodává od srpna, má jako hlavní fotoaparát 50Mpx Sony LYT-600. Solidní čip, který dělá dobré fotky. Jenže Xiaomi se rozhodlo, že pro zbytek světa to nestačí. Podle úniku z firmwaru, který zveřejnil leaker PaperKing13, dostane globální verze Samsung ISOCELL S5KHPE s rozlišením 200 Mpx.

Xiaomi-Redmi-Note-15-Pro-5G

Stejný senzor má dostat i vyšší model Redmi Note 15 Pro Plus. Jde o čip s velikostí 1/1.4 palce, což je na střední třídu velmi slušné.

Zbytek výbavy bez překvapení

Kromě hlavního fotoaparátu se toho moc měnit nebude. Širokoúhlý objektiv zůstane 8Mpx OmniVision OV08F – stejný jako u současného Redmi Note 14 Pro 5G. Přední kamerka má mít 20 megapixelů.

Srdcem telefonu bude procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra, který v čínské verzi odvádí slušnou práci. Není to žádný drak, ale pro běžné použití a hraní méně náročných her bohatě stačí. Hlavní hvězdou ale zůstává baterie s kapacitou 7000 mAh.

Kdy a za kolik?

Přesné datum uvedení Xiaomi zatím tají, ale podle dosavadních zvyklostí by Redmi Note 15 Pro 5G mohl dorazit někdy v únoru nebo březnu 2026. Cena by se měla pohybovat kolem 8-10 tisíc korun v základní verzi, což by bylo konkurenceschopné.

Jak se těšíte na řadu Redmi Note 15?

Zdroj: notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.