Bude to zase trhák? Unikly první detaily o řadě Xiaomi Redmi Note 14!

Xiaomi už pracuje na dalších modelech střední třídy pro mainstream

Řada Redmi Note 14 se může znovu stát bestsellerem

Objevují se o ní první detaily a možná známe některé specifikace jednoho z modelů

Začátkem ledna Xiaomi na tuzemský trh vyslalo do té doby vysoce vyhlíženou řadu Redmi Note 13, jejíž modely aktuálně patří k nejoblíbenějším telefonům v Česku. Do Číny však zamířily už loni v září a ve zhruba stejném období by se letos měla v asijské velmoci ukázat řada Redmi Note 14. Na internet se o ní dostaly první informace.

S detaily přišel uznávaný leaker Digital Chat Station prostřednictvím příspěvku na mikroblogovací platformě Weibo (upozornil na něj server Gizmochina). Řada Redmi Note 14 se dle jeho slov zaměří na vylepšení související s fotoaparáty a současně bychom se mohli dočkat příjemných designových změn v čele s tenčí konstrukcí.

Řada Xiaomi Redmi Note 13

Insider také prozradil klíčové specifikace jednoho z modelů, bohužel se ale nezmínil o jeho konkrétním názvu. Vzhledem k tomu, že má dostat čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, je nicméně velmi pravděpodobné, že naráží na nástupce současného Redmi Note 13 Pro 5G, jenž disponuje procesorem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Telefon má dále nabídnout OLED panel s rozlišením 1,5K a možná i baterii s kapacitou přesahující 5 000mAh hranici.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Všechny zvěsti samozřejmě musíme brát s určitou rezervou, neboť od vydání řady Redmi Note 14 jsme téměř určitě ještě několik měsíců vzdálení (a na globálních trzích včetně Česka se s novými telefony zřejmě uvidíme až v roce 2025). Jsme však pochopitelně zvědaví, jak se Xiaomi povede zaujmout příznivce zařízení střední třídy tentokrát.

Jaké jsou vaše zkušenosti s řadou Xiaomi Redmi Note?

Zdroje: Weibo, Gizmochina