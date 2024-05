Redmi Note 13 Pro 5G je ideální náhradou za Redmi Note 10 Pro! Proč se vyplatí přejít?

Xiaomi v lednu uvedlo řadu mainstreamových modelů Redmi Note 13

Model Redmi Note 13 Pro 5G může být ideální pro spoustu Čechů se staršími mobily

Je ideálním adeptem na nový telefon uživatelů Redmi Note 10 Pro z roku 2021

Letos v lednu Xiaomi uvedlo novou řadu chytrých telefonů pro mainstream. Součástí rodinky Redmi Note 13 je celkem pět modelů (nižší) střední třídy, které se snaží nabídnout co nejatraktivnější výbavu za slušnou cenu. Jedním z nich je také Redmi Note 13 Pro 5G, jenž se zdá být ideálním kandidátem na příští telefon těch uživatelů, kteří momentálně používají několik let staré zařízení a hodilo by se jim přejít.

Redmi Note 13 Pro 5G se kupříkladu jeví jako skvělá náhrada za model Redmi Note 10 Pro. Ten na tuzemský trh přišel na jaře roku 2021 a prakticky okamžitě se stal velice oblíbeným, přičemž spousta Čechů jej používá dodnes. Jelikož tento telefon letos oslavil třetí narozeniny, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby spousta z nich už zvažovala upgrade. Pojďme si tedy představit pár důvodů, proč si vybrat zrovna Redmi Note 13 Pro 5G.

Povedenější design

Nejenže se telefony neustále zlepšují po stránce svých vnitřností, ale také jdou kupředu svým designem. Zatímco Redmi Note 10 Pro nepřišlo s příliš elegantním vzhledem, za což mohl mírně podivný kamerový modul na zadní straně, Redmi Note 13 Pro 5G by vás svým zpracováním mohlo zaujmout. Telefon lze získat ve třech barevných verzích, a to černé, světle modré a fialové, přičemž z mého pohledu působí nejlépe ona poslední jmenovaná, kterou jsem také obdržel na testování.

Její záda spoléhají na jemný fialový gradient a mírně vystouplý kamerový ostrůvek ve tvaru čtverce se zaoblenými rohy má lesklý povrch s pastelovými barvami. Hrany Redmi Note 13 Pro 5G jsou ploché (bohužel však plastové) a rámečky kolem displeje poměrně tenké. Tělo samotné je pak odolné dle standardu IP54, což představuje mírné zlepšení oproti konstrukci Redmi Note 10 Pro s krytím IP53.

O poznání rychlejší nabíjení

I rychlost nabíjení se v průběhu let stala faktorem, který při výběru nového smarptohnu není možné přehlédnout. Jsme proto rádi, že se Xiaomi za ty roky někam posunulo a nové Redmi Note 13 Pro 5G nabízí oproti Redmi 10 Pro pohádkově vysoký výkon. Na 120W Redmi Note 13 Pro+ sice se svými 67 W stačit nebude, ale ve srovnání s někdejšími 33 W jde o super hodnotu. V praxi to znamená, že telefon nabijete z nuly na sto během nějakých 40 minut.

Lepší hlavní fotoaparát

Redmi Note 13 Pro 5G rozhodně není žádný špičkový fotomobil, ale ve srovnání s Redmi Note 10 Pro si určitého posunu k lepšímu opět všimneme. Jeho hlavní snímač je zaprvé větší (1/1,4” vs 1/1,52”), díky čemuž dokáže zachytit více světla a dosáhnout tak povedenějších výsledků v situacích s horším osvětlením, ale navíc se pyšní rozlišením až 200 Mpx, což je téměř dvojnásobek oproti 108 Mpx u Redmi Note 10 Pro. Vyzdvihnout rovněžř musíme optickou stabilizaci obrazu (OIS), kterou starší model nedisponuje, a tudíž s ním nahrávání videí není taková radost. Ve FullHD lze s novějším Redmi pořizovat záběry také při 120snímkové frekvenci.

O chlup kvalitnější displej

Co se Redmi Note 10 Pro musí nechat, je, že disponovalo opravdu slušným displejem. Nechyběla 120Hz obnovovací frekvence, jas dosahoval až na úctyhodných 1 200 nitů a rozlišení 1080×2400 pixelů rozhodně nic nekazilo. Redmi Note 13 Pro 5G je na tom ještě o něco lépe – s rozlišením 1220×2712 dosahuje vyšší jemnosti (446 ppi vs 395 ppi) a hodnota peak jasu tentokrát dosahuje až 1 800 nitů. Typický jas se za ta léta dostal ze 450 nitů na 500 nitů.

Výkon? Úplně nekde jinde!

Asi nikoho příliš nepřekvapí, když řekneme, že největšího posunu bylo za tři roky dosaženo v oblasti výkonu. Procesory se vyvíjí neskutečně rychle, a zatímco Redmi Note 10 kdysi vyšlo s 8nm čipsetem Qualcomm Snapdragon 732G, jemuž chyběla podpora 5G připojení, pod kapotou Redmi Note 13 Pro 5G tiká 4nm Snapdragon 7s Gen 2. V důsledku přechodu na modernější výrobní proces a lepší architekturu nabízí nejen vyšší hrubý výkon, ale taktéž lepší energetickou efektivitu.

Benchmark Redmi Note 13 Pro 5G Výsledek Geekbench 6 Single-core 1 028 bodů Geekbench 6 Multi-core 2 942 bodů AnTuTu Benchmark 593 045 bodů 3DMark Wild Life 3 021 bodů

Nezapomeňte na modernější systém!

Tam, kde podpora Redmi Note 10 Pro končí, Redmi Note 13 Pro začíná. Novinka je dodávána se systémem Android 13 a nadstavbou MIUI 14, nicméně hned po prvnotním spuštění dostanete možnost upgradu na Android 14 a modernější HyperOS. Na rozdíl od mnohých konkurenčních nadstaveb by stále ještě potřeboval trochu péče, ale věříme, že když Xiaomi odladí všechny nedostatky, bude HyperOS díky modernímu vzhledu skvělým systémem. Tedy až na bloatware, kterého rozhodně neubývá.

