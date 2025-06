Je tohle nejvýhodnější mobil na českém trhu? Redmi Note 14 Pro 5G zlevnilo na minimum, s nákupem neotálejte

Populární Xiaomi opět dokazuje, proč patří mezi lídry v poměru cena/výkon. Jeho letošní Redmi Note 14 Pro 5G, které už při uvedení na trh představovalo zajímavou nabídku, nyní zlevnilo na naprosto bezkonkurenční částku. Zatímco doporučená maloobchodní cena začínala na 8 999 Kč, nyní je telefon k dostání na Allegru prostřednictvím mall.cz za pouhých 5 390 Kč. V době psaní článku bylo k dispozici 9 kusů.

Prémiové zpracování překvapí

Redmi Note 14 Pro 5G na první pohled zaujme kvalitním zpracováním. U některých barevných variant dokonce nabízí záda z veganské kůže, která je příjemná na dotek a především prakticky eliminuje otisky prstů.

Chloubou tohoto modelu je také stupeň krytí IP68, který zajišťuje odolnost proti prachu a vodě. Telefon přežije i ponoření do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut, což je parametr, který běžně najdeme až u telefonů s výrazně vyšší cenou.

Cena: od 5 390 Kč

Displej, který oslní

Přední straně vévodí 6,67″ AMOLED panel s rozlišením 1,5K (2712 × 1220 pixelů), který nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz pro plynulé animace a scrollování. Maximální jas až 3 000 nitů zajišťuje vynikající čitelnost i na přímém slunci. Pro ochranu displeje je zde použito odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2.

Telefon se může pochlubit tím, že jeho displej je lehce zakřivený, což mu dodává prémiovější vzhled, ale zároveň nevytváří problémy s nechtěnými dotyky. Právě kvalita obrazovky je jedním z hlavních argumentů, proč si tento model pořídit – v cenové kategorii do 6 000 Kč zkrátka nemá konkurenci.

Výkon, který stačí na vše

Pod kapotou tepe procesor MediaTek Dimensity 7300-Ultra vyrobený 4nm technologií. Tento čipset nabízí solidní výkon pro každodenní používání, a dokonce si poradí i s náročnějšími hrami. Dle výrobce poskytuje o 35 % lepší výkon grafického procesoru při 46% úspoře energie ve srovnání s předchozí generací. Telefon je standardně dodáván s konfigurací 8 GB RAM a 256GB úložištěm.

Fotoaparát s 200MP rozlišením

Jednou z dalších předností Redmi Note 14 Pro 5G je jeho primární fotoaparát. Telefon disponuje hlavním 200Mpx snímačem s optickou stabilizací obrazu (OIS) o velikosti 1/1,4″ a se světelností f/1,65. I za zhoršeného osvětlení tak dostanete solidní snímky s dostatkem detailů.

Hlavní fotoaparát doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s úhlem záběru 123° a 2Mpx makro snímač. Na přední straně pak najdeme 20Mpx selfie kameru. V této cenové kategorii jde rozhodně o velmi dobrou sestavu, která uspokojí i náročnější fotografy. Za 5 tisíc budete zkrátka hledat lépe fotící mobil jen těžko.

Umělá inteligence a Circle to Search

Redmi Note 14 Pro 5G podporuje řadu AI funkcí, včetně Googlem vyvinuté funkce Circle to Search (Vyhledávání zakroužkováním). Tato praktická funkce umožňuje dlouhým podržením domovského tlačítka aktivovat režim vyhledávání, kdy stačí prstem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu.

Mezi další AI funkce patří AI Poznámky s generativními funkcemi, AI Galerie s vychytávkami pro úpravu fotek a videí, AI Rekordér s funkcí převodu řeči na text, AI Tlumočník s funkcí simultánního překladu do cizích jazyků a AI Titulky pro nativní titulky kdekoliv v systému. Všechny tyto funkce navíc podporují český jazyk, což rozhodně není pravidlem u všech konkurenčních zařízení.

Baterie a nabíjení

O dostatek energie se stará baterie s kapacitou 5 110 mAh, která by podle výrobce měla nabídnout až 21 hodin používání sociálních sítí, 15 hodin streamování videa nebo 58 hodin poslechu hudby na jedno nabití. Telefon také podporuje 45W nabíjení, což představuje slušnou hodnotu v této cenové kategorii.

Dobíjení z 0 na 100 % trvá přibližně 60 minut, což není rekord, ale pro běžné používání zcela dostačuje. Je však třeba počítat s tím, že nabíječka není součástí balení a musíte si ji dokoupit samostatně.

Skvělý poměr výkon/cena

Při současné ceně 5 390 Kč na Allegru přes mall.cz představuje Redmi Note 14 Pro 5G jednu z nejlepších koupí na trhu. Ve své cenové kategorii nabízí nadprůměrný displej, solidní fotoaparát, dostatečný výkon i kapacitu baterie. K tomu přidává prémiové zpracování včetně certifikace IP68 a podporu nejmodernějších AI funkcí.

Pokud hledáte telefon s vynikajícím poměrem cena/výkon, který zvládne vše, co od něj běžný uživatel očekává, a navíc nabízí i několik prémiových funkcí, je Redmi Note 14 Pro 5G jasnou volbou. Ačkoliv existují i výkonnější modely, v kategorii do 6 000 Kč nenajdete telefon, který by nabízel tak komplexní a vyvážený balíček funkcí.

Affiliate odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Pořídili byste si Redmi Note 14 Pro 5G za tuto cenu?