Redmi Note 13 Pro 4G patří k nejoblíbenějším smartphonům v Česku

Jeho nástupce nabídne parádní vylepšení, které ocení naprosto každý

Namísto 5 000 mAh nabídne kapacitu baterie 5 500 mAh

Na čínský trh byla před nedávnem uvedena vysoce očekávaná řada smartphonů střední třídy Redmi Note 14, skládající se ze tří modelů. Do Evropy by jich znovu mohlo zamířit pět, a to možná i dřív než v loňském roce – proslýchá se, že vyjdou již v listopadu. Jedním z telefonů, který by se měl podívat i k nám do Česka, bude Redmi Note 14 Pro 4G, a podle čerstvých informací dostane kýžené vylepšení.

Loňské Redmi Note 13 Pro 4G aktuálně patří k těm nejoblíbenějším telefonům na našem trhu, neboť nabízí parádní balanc mezi cenou a specifikacemi. Ocení to zejména ti, kteří za telefony nechtějí utrácet vyšší tisíce korun. Podobně oblíbené by mohlo být i Redmi Note 14 Pro 4G, o němž získáváme první informace díky certifikaci FCC.

Dokument, na který jako první poukázal server 91mobiles, prozrazuje, že Redmi Note 14 Pro 4G (s modelovým označením 24116RACCG) dostane 5 500mAh baterii. Původní model přitom nabízel „pouze“ 5 000mAh kapacitu. Připravovaná novinka tak téměř určitě nabídne lepší výdrž. Dle certifikace se také dočkáme 6,67″ pOLED displeje s rozlišením 1080×2400 pixelů a tří různých paměťových konfigurací: 8/128GB, 8/256GB a 12/256GB.

Zdroj: 91mobiles