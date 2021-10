Ohledně připravované řady Redmi Note 11 od Xiaomi jsme toho zatím mnoho neslyšeli. Nicméně na čínské sociální síti Weibo se nově objevily zajímavé informace pocházející od poměrně důvěryhodného zdroje. Součástí nejnovějšího úniku jsou pak nejen informace o možných specifikacích novinek, ale také o datu představení, které by mohlo být mnohem blíže, než jsme vůbec doufali. Dočkáme se dalších bestsellerů z dílny Xiaomi?

Čipsety MediaTek Dimensity a rychlé displeje

Při pohledu na možné specifikace připravovaných smartphonů Xiaomi Redmi Note 11 a Redmi Note 11 Pro nás potěšila informace o použití 120Hz panelů. V případě základního Xiaomi Redmi Note 11 by se pak mělo jednat o IPS panel. Další výbava tohoto modelu by pak mohla zahrnovat čipset MediaTek Dimensity 810. Pokud se tato informace potvrdí, nabídne novinka poměrně zajímavý výkon. Vždyť už Dimensity 800U v telefonu Vivo V21 5G na nás udělalo svým výkonem a nízkou spotřebou více než dobrý dojem. Zpět ale k potenciálnímu Redmi 11, které by dále mělo nabízet 5 000 mAh baterii doplněnou o 33W nabíjení. Primární fotoaparát by pak měl nabídnout 50MPx snímač, zatímco selfie kamerka by mohla mít 16 MPx. Telefon by pak mohl existovat ve třech paměťových variantách a to 6/128, 8/128 a 8/256 GB. Zdroj přitom hovoří o následujících čínských cenách bez dph – 1199 juan (cca 4 100 Kč), 1399 juan (cca 4 750 Kč) a 1599 juan (cca 5 400 Kč).

Co se potenciálních specifikací Xiaomi Redmi Note 11 Pro týče, to by mohlo přijít rovněž se 120Hz, ovšem AMOLED displejem. Další specifikace by pak dle zdroje měly zahrnovat výkonnější čipset MediaTek Dimensity 920 a stejné složení paměťových variant jako u levnějšího příbuzného. Na zádech by pak své místo mohl nalézt 108MPx snímač, zatímco pro selfie by měl být i zde určen 16MPx fotoaparát. Také zde by měla kapacita baterie dosáhnout na 5 000 mAh, oproti dřívějším spekulacím bychom se však nemuseli dočkat 120W, nýbrž “pouze” 67W rychlonabíjení. Další informace o výbavě Xiaomi Redmi Note 11 Pro pak zahrnují stereoreproduktory JBL a NFC. Ceny by pak měly být nastaveny, dle paměťových variant, následovně – 1599 juan (cca 5 400 Kč), 1799 juan (cca 6 100 Kč) a 1999 juan (cca 6 800 Kč). Představení těchto novinek by pak mohlo být na spadnutí. Dle zmíněného zdroje by k němu mělo dojít ještě před největším čínským nákupním svátkem – tedy před 11. listopadem.

Jak se vám líbí potenciální specifikace telefonů Xiaomi Redmi Note 11 a Redmi Note 11 Pro?

Zdroj: GSMArena.com