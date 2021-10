Řada Redmi Note 10 byla sice představena teprve před půl rokem a už na konci srpna jsme vás informovali o renderech a dalších informacích ohledně Redmi Note 11. Nyní se od poměrně známého leakera dovídáme, že bude nejvyšší verze Pro vybavena hned 120W nabíjením.

Redmi Note 11 Pro má dostat 120W nabíjení

To Xiaomi použilo u modelu 11T Pro a také u Mix 4, ovšem že by mohlo být tak rychlé nabíjení přítomno v telefonu střední třídy by čekal málokdo. Současné Redmi Note 10 disponuje stále slušným 33W nabíjením a tak by bylo nabíjení asi 4x rychlejší. Bohužel je to zatím první specifikace, kterou o Redmi Note 11 (Pro) máme.

Vzhledem k tomu, že v současné Pro verzi tiká čipset Qualcomm Snapdragon 732G je pravděpodobné, že se dočkáme upgradu i v tomto směru. Dá se očekávat něco jako Snapdragon 778G nebo MediaTek Dimensity 1200, ovšem to pouze spekulujeme. Na představení by mohlo dojít už na začátku roku 2022.

Zdroj: GSMArena