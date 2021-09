Vivo V21 5G je smartphone, který svou výbavou i cenou míří do nemilosrdných vod střední třídy. Na jedné straně nabízí dostatečný výkon, stylový vzhled, nebo třeba selfie fotoaparát s více než zajímavými parametry. Na straně druhé však může stát jistá nedůvěra vůči – pro náš trh – neznámé značce, která se cenově nijak nepodbízí. A bohužel na tom nic nezmění ani fakt, že Vivo má s výrobou chytrých telefonů více než bohaté zkušenosti.

V balení naleznete vše potřebné

Společnost Vivo naštěstí zatím nepatří mezi ty, které by šetřily na obsahu balení svých smartphonů, Můžete se tak spolehnout, že samotný telefon, USB-C kabel a základní manuály nebudou to jediné, co v tmavě modré krabičce naleznete. Vhod přijde rozhodně také 33W rychlonabíjecí adaptér či čiré pouzdro. Vzhledem k absenci 3,5mm jacku pak někteří uživatelé ocení přibalenou redukci z USB-C a pro příležitostný poslech nebo jako nouzovka mohou posloužit také pecková sluchátka, která nehrají úplně špatně ale nesednou do uší každému a vzhledem ke své konstrukci nedokáží nijak utlumit okolní hluk.

Stylovka i elegán

Vivo V21 5G je smartphone dvou tváří – záleží však zcela na vás, kterou si vyberete. Vzhledem k výbavě a celkovému zacílení mu však dle nás o něco více sedí stříbrná barevná varianta s pestrobarevnými odlesky. Tu jsme konec konců i měli k dispozici pro recenzi. Rozhodně to však neznamená, že bychom nechápali uživatele, kteří zvolí druhou dostupnou variantu. Právě naopak, Vivo V21 5G v tmavě modrém provedení má rozhodně něco do sebe a oproti rozvernější stříbrné působí o poznání decentnějším a elegantním dojmem. V obou případech se pak design nese ve znamení ostrých hran a rovných ploch. Záda postrádají jakékoli zakulacení vyjma decentně zaoblených hran zadního krytu.

Ten je pak, stejně jako rámeček telefonu, vyroben z plastu a svým vzhledem mléčné sklo pouze imituje – byť poměrně přesvědčivě. Otazník pak visí nad krycím sklem displeje, výrobce totiž nikde neuvádí o jaké sklo se jedná a tak můžeme pouze spekulovat, zda jde o některou ze starších generací Gorilla Glass či něco zcela jiného (Dragontrail?). Bohužel jsme se nedočkali ani žádného oficiálního standardu zvýšené odolnosti vůči vodě a prachu. To však není až tak překvapivé, když IP6x certifikaci nenabízí ani Vivo X60 Pro s dvojnásobnou cenou. Byť jsme se nedočkali použití nejhodnotnějších materiálů, Vivo V21 5G na nás rozhodně nepůsobí jako plastová hračka. V první řadě se výrobci do jisté míry daří plastovou konstrukci kamuflovat a k dobrému pocitu z používání zde napomáhá i špičkové zpracování.

Minimálně dvě výhody pak zvolená plastová konstrukce má. První je tradičně o něco málo lepší příjem Wi-Fi i mobilního signálu než u většiny smartphonů s kovovým rámečkem. A druhá spočívá v dosažení nízké hmotnosti činící 176 gramů. S 85% využitím plochy přední strany pak Vivo V21 5G sice nepatří mezi rekordmany s nejtenčími rámečky okolo displeje. Určitě na tom však není vyloženě špatně a s rozměry 159,7 x 73,9 x 7,3 mm telefon padne do ruky poměrně dobře. Někomu by však i přesto mohly použití komplikovat ostré hrany a zcela rovná záda telefonu.

Překvapivě dobrý Super AMOLED

Mezi jednu z největších předností smartphonu Vivo V21 5G můžeme bez debat zařadit použitý Super AMOLED displej. Ten disponuje úhlopříčkou 6,44″ a FullHD+ rozlišením, jeho hlavními lákadly však jsou bezesporu podpora 90Hz obnovovací frekvence a podpora HDR10+. I v praxi je pak více než přesvědčivý a nabídne nejen obligátní skvělé pozorovací úhly, dokonalou černou či živé barvy. Velmi dobrá je i čitelnost displeje za slunečného dne, přičemž v tomto ohledu ve své cenové kategorii Vivo V21 5G nenajde mnoho přemožitelů – jestli vůbec nějaké. Nechybí ani úprava barevného zobrazení a volba z několika profilů včetně sRGB a DCI-P3. Přítomen je pouze jeden hlasitý reproduktor. Jeho přednes navíc není úplně přesvědčivý a neumí hrát ani nijak zvlášť nahlas.

Čtečka otisků prstů

Chybět pochopitelně nesmí ani čtečka otisků prstů. Ta se v případě smartphonu Vivo V21 5G ukrývá v displeji a spoléhá na optické vyhodnocení otisků. V praxi pak představuje to lepší na co můžeme u smartphonů s cenou okolo 10 tisíc Kč narazit. Čtečka funguje spolehlivě a k odemknutí telefonu jí stačí přibližně jedna vteřina. Jen škoda, že výrobce snímač neumístil o alespoň centimetr dál od spodního okraje. Takto uživatel musí při odemykání telefonu nepřirozeně vykroutit palec.

MediaTek Dimensity 800U odvede svůj díl práce

Uvnitř smartphonu Vivo V21 5G tluče srdce od tchajwanského MediaTeku v podobě čipsetu Dimensity 800U. Ten disponuje osmijádrovým procesorem o maximálním taktu 2,4 GHz a grafickým čipem Mali-G57 MC3. Využit je zde pak, poměrně moderní, 7nm výrobní proces. Čipsetu pak sekunduje 8 GB operační paměti s až dalšími 3 GB virtuální RAM. Ta slouží pro “odložení” na pozadí běžících aplikací a procesů, které systém vyhodnotí jako méně důležité. Pro uživatelská data je pak nachystáno 128GB UFS 2.2 úložiště. Jak již samotný název telefonu napovídá, přítomna je podpora 5G konektivity. Trochu zanedbána však byla Wi-Fi, jelikož použitý čipset nepodporuje stadard Wi-Fi 6, což lze v současnosti považovat za menší ostudu.

Co se ale výkonu týče, vede si Vivo V21 5G s daným hardwarem obstojně. V oblíbeném bechmarku AnTuTu smartphone získal 377 tisíc bodů. Čipset Dimensity 800U tak předběhl například i ve střední třídě populární Qualcomm Snapdragon 765G. Byť tak Vivo V21 5G v dané ceně rozhodně nepředstavuje úplně nejvýkonnější dostupný smartphone, nemá se zač stydět a drtivé většině běžných uživatelů bude po této stránce plně dostačovat. Sice se nejedná o smartphone určený hráčům, rozhodně se nezalekne ani této úlohy. Například u Call of Duty Mobile je v nastavení dostupná druhá nejvyšší úroveň grafiky a telefon si se hrou poradil na výbornou. U poměrně náročné multiplatformní hry Genshin Impact je znát, že se telefon při vyšší úrovni grafického nastavení trochu zadýchává, na střední detaily však hra běží plynule a bez potíží.

Vivo s výdrží baterie kouzlilo

Od recenzovaného smartphonu Vivo V21 5G jsme toho v oblasti výdrže na baterii příliš nečekali. Kapacita baterie totiž musela ustoupit designu a tak se do 7,3 mm tlustého těla vměstnala baterie s kapacitou 4 000 mAh. To na jednu stranu možná není nijak strašidelná hodnota, na dnešní poměry se však jedná o jasný podprůměr. O to víc jsme byli překvapení z reálné výdrže na jedno nabití. Ta totiž vcelku hravě překračovala 6 hodin aktivního používání bez nutnosti připojit napájecí adaptér. Tento výsledek lze brát jednak jako důkaz, že se MediaTek Dimensity 800U povedl nejen po stránce výkonu, ale i energetické efektivity a také že Vivo umí systém po této stránce skvěle optimalizovat. Přibalenému 33W adaptéru pak zabere nabití telefonu z 15 na 100% necelých 50 minut.

Skvěle optimalizovaný Funtouch OS a Android 11

Smartphony společnosti Vivo využívají vlastní nadstavbu nazvanou Funtouch OS, konkrétně v případě Vivo V21 5G máme tu čest s Funtouch OS 11.1 běžící nad Androidem 11. V době testování pak telefon spoléhal na měsíc starou bezpečnostní aktualizaci. Jak jsme přiznali již v recenzi Vivo X60 Pro, tato nadstavba se z našeho pohledu opravdu povedla. Musíme ocenit i fakt, že není jako každá druhá pestrobarevná “čínská” nadstavba, ale – navzdory názvu – působí dospěleji. My zde například vidíme podobnost spíše s (velmi povedeným) One UI od Samsungu. Design nadstavby působí čistě a přehledně. Ochuzena přitom nebyla ani funkční stránka. Nalezneme zde vše, co si od moderního nadstavby můžeme přát. Nechybí již prakticky nutný tmavý režim či funkce Allways on Display s opravdu širokými možnostmi úprav designu.