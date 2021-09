Vivo X60 Pro recenze: elegán s několika trumfy po kapsách

Společnost Vivo po letech otálení konečně vtrhla na většinu evropských trhů včetně toho našeho. Namísto pořádného uragánu s ní však dorazil spíše mírný, i když svěží, vánek. Příčin by mohlo být hned víc. V první řadě, Vivo se nikdy a to ani na domácím trhu nepodbízelo cenou. Namísto toho se u svých modelů snažilo zaujmout kvalitou zpracování či inovativními prvky. Dalším a patrně hlavním důvodem zatím vcelku rozpačitého vstupu na náš trh pak může být zpočátku velmi omezená nabídka, která končila u bran střední třídy. To se ovšem s příchodem smartphonu Vivo X60 Pro i do našich obchodů mění. Jaký je aktuálně nejlepší model značky Vivo pro Evropu a stojí zákazníkům za to odklonit se od u nás již zavedených výrobců?

V balení naleznete vše potřebné

Uvnitř luxusně působící kazety nenaleznete zdaleka jen samotné Vivo X60 Pro a napájecí kabel. Výrobce na bohaté příslušenství obsažené již v základním balení rozhodně nehodlá rezignovat a tak zde naleznete i velmi příjemné bonusy. V první řadě je zde však přítomen napájecí adaptér podporující rychlonabíjení schované pod názvem Vivo FlashCharge 2.0. Dále zde nalezneme také tvrdý plastový kryt na záda smartphonu a v poslední době prakticky nevídaná špuntová sluchátka. Ta na svém konci mají 3,5mm jack a tak i při jejich používání oceníte přibalenou redukci z USB-C konektoru právě na audio jack.

Elegantní design a špičkové zpracování

Byť nám za dlouhá léta prošla rukama pěkná řádka smartphonů, musíme uznat, že Vivo X60 Pro nás zaujalo hned při prvním kontaktu. Jedná se o opravdu elegantní smartphone s tvrzeným sklem po obou stranách matného hliníkového rámu. Sklo je v tomto případě přehnuté přes boky telefonu nejen na zádech, ale také na přední straně. V obou případech se jedná o tvrzené sklo Corning Gorilla Glass 6 a na zadní straně jej zdobí matná povrchová úprava, která v případě testované šedé varianty vypadá jednoduše skvěle. Vivo X60 Pro tak padne do oka zejména konzervativnějším uživatelům preferujícím elegantní telefony. Pěkným detailem je také sklíčko na vrchní straně rámu telefonu pod kterým se ukrývá sebevědomý nápis “professional photography”. V neposlední řade pak musíme ocenit také špičkovou kvalitu zpracování.

Vivo se nezapomíná pořádně pochlubit ani spoluprací se společností Zeiss, jejíž notoricky známé modré logo nalezneme nejen na krabičce telefonu, ale také u modulu fotoaparátu. Ten na první pohled upoutá také svým hranatým designem a “schodkovitým” provedením. Celý modul pak poměrně výrazně vystupuje nad povrch zad smartphonu, nejedná se však o nic, na co bychom u telefonů poslední dobou nebyli zvyklí. Navíc, je o něco snazší tento prohřešek Vivu odpustit při pohledu na útlou konstrukci, která má tloušťku pouhých 7,6 mm. Zbylé rozměry pak činí 158,6 mm na výšku a 73,2 mm na šířku při hmotnosti také poměrně pěkných 179 gramů.

Vynikající Super AMOLED a pouze jeden hlasitý reproduktor

Přední straně dominuje FullHD+ Super AMOLED displej, který díky zakulaceným okrajům a tenkým rámečkům zabírá přes 90 % její plochy. Jeho parametry pak přesně odpovídají současným trendům. Vedle velké, 6,56″ úhlopříčky to je zejména vysoká obnovovací frekvence 120 Hz a podpora HDR10+. Škoda jen absence adaptivní obnovovací frekvence – spolehnout se tak můžete “pouze” na změnu . Jinak se však jedná o špičkový displej se vším, co k tomu patří.

Vedle perfektně plynulých animací se můžete spolehnout také na skvělou čitelnost displeje na slunci. Nechybí ani úprava barevného zobrazení a volba z několika profilů včetně sRGB a DCI-P3. Škoda jen, že se nedostalo i na stereoreproduktory. Použitý reproduktor sice hraje poměrně nahlas, při vyšších hlasitostech se však již dostavuje citelné zkreslení. Pokud však udržíte hlasitost na nižší úrovni, dočkáte se překvapivě prokresleného zvuku, i s mírným zastoupením hlubších tónů.

Čtečka otisků prstů

O biometrické zabezpečení se v případě smartphonu Vivo X60 Pro stará optická čtečka otisků prstů integrovaná v displeji. Ta se rozhodně řadí mezi to lepší, na co můžeme v současnosti u smartphonů narazit. Čtečka funguje rychle a spolehlivě, jen si neporadí s mokrým prstem, to však není nic, za co bychom ji chtěli pranýřovat, jelikož to je u optických čteček vcelku standardní “vada na kráse”. Výtku máme spíše k jejímu umístění blízko spodního okraje následkem čehož musíte při odemykání telefonu nepřirozeně vytáčet palec. Nejedná se o nic, na co by se nedalo časem zvyknout a pocitově je na tom v tomto ohledu Vivo X60 Pro o něco málo lépe než třeba OnePlus 9 Pro.

Za výkon se stydět nemusí

Uvnitř smartphonu Vivo X60 Pro si své místo našel Snadragon 870. Nejedná se sice o to úplně nejvýkonnější řešení amerického výrobce, i tak si ale troufáme tvrdit, že výkonu budete mít na nějakou dobu více než dostatek. Oproti některým telefonům se Snapdragonem 888 jsme zde navíc nezaznamenali výraznější zahřívání. Společnost použitému čipsetu pak dělá rovnou 12 GB RAM, které lze rozšířit o další 3 GB z úložiště. Ta slouží pro “odložení” na pozadí běžících aplikací a procesů, které systém vyhodnotí jako méně důležité. Podobná berlička by možná byla užitečná u levného telefonu se 4 a méně GB operační paměti, zde je však v praxi zcela zbytná. Nešetřilo se ani na interním úložišti a to tak nabídne 256 GB. Že je tento celek více než dostatečně výkonný pak dokládá například AnTuTu benchmark s výsledkem překonávajícím 717 tisíc bodů či na výkon CPU zaměřený Geekbench 5 se skóre 1005 bodů v single-core a 3348 bodů v multi-core testech.

4 200mAh baterie neoslní, ve štychu vás ale nenechá

Při pohledu do tabulky specifikací smartphone Vivo X60 Pro příliš nezaujme kapacita použité baterie. Tedy přinejmenším ne v pozitivním slova smyslu. Hodnota 4 200 mAh se dnes u podobně vybavených smartphonů řadí spíše k podprůměru, v tomto případě je však alespoň částečně omluvitelná tenkou konstrukcí. I tak si ale musíme povzdechnout, že bychom raději akceptovali o 1 mm tlustší smartphone s větší baterií, nebo alespoň vybavený bezdrátovým nabíjením. Na stranu druhou, vážně se nemusíte obávat, že by Vivo X60 Pro nezvládlo alespoň jeden pracovní den. Vlastně, výhledem k výkonnému hardwaru a 120Hz displeji není jeho výdrž v praxi vůbec špatná. My jsme se běžně pohybovali mezi 5 – 6 aktivního používání na jedno nabití – v závislosti na tom, jestli jsme během této doby hráli hry, nebo ne. Nabití z 15 na 100 % pak přibalenému adaptéru zabere přibližně 45 minut.

Funtouch OS běžící na Androidu 11

Smartphony společnosti Vivo využívají vlastní grafickou nadstavbu nazvanou Funtouch OS – v tomto případě běžící nad Androidem 11. A my musíme uznat, že se nám Funtouch OS líbí. Design nadstavby je povedený a působí čistě a přehledně. Ochuzena přitom nebyla ani funkční stránka a tak zde najdeme snad vše, co si od moderního nadstavby můžeme přát. Nechybí, dnes již prakticky nutný, tmavý režim či Allways on Display s opravdu širokými možnostmi úprav designu. Právě k němu bychom ale měli jednu drobnou výtku. I při neustále aktivním AoD totiž po čase zmizí logo čtečky otisků. I když je tedy čtečka pochopitelně neustále v pohotovosti, zvlášť ze začátku tak můžete mít problém s jejím rychlým nalezením.