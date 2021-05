OnePlus 9 recenze: levnější nemusí znamenat horší

OnePlus letos představilo novinky v podobě vlajkového smartphonu OnePlus 9 Pro a jeho o něco hůře vybaveného derivátu OnePlus 9. Zatímco TOP modelu značky jsme již recenzi věnovali, levnější bratříček zůstal tak trochu v pozadí zájmu. Byť toho má OnePlus 9 s dražším Pro modelem společného opravdu hodně, byla by škoda jej úplně opomenout a proto mu věnujeme alespoň tuto zkrácenou recenzi, ve které si najdeme prostor i pro srovnání s dražším sourozencem.

Tentokrát se musíte spokojit s plastem

A rovnou začneme s jedním ze dvou největších ústupků v porovnání s OnePlus 9 Pro. Zatímco sklo Corning Gorilla Glass 5 bylo zachováno jak na přední, tak i zadní straně smartphonu, levnější ze dvou sourozenců se musí spokojit s plastovým rámem. Ten na první pohled sice působí jako hliník s lesklou povrchovou úpravou, při prvním kontaktu s telefonem vám však dojde, že tady se šetřilo. Je to škoda, neboť i přes dobrou celkovou kvalitu zpracování OnePlus 9 kvůli použitému plastu nepůsobí úplně jako zařízení s cenou přes 20 tisíc Kč. Co však zamrzí možná ještě více než použití plastového rámu je absence zvýšené odolnosti s certifikací IP68.

Na druhou stranu, řadu uživatelů jistě potěší přítomnost displeje bez zaoblení po stranách. Škoda jen, že i zde je integrovaná čtečka umístěna hodně blízko spodnímu okraji displeje a je tak hůře dostupná palcem. I když čistě subjektivně vzato se nám čtečka otisků v případě základního modelu používala o něco málo pohodlněji, než tomu bylo u OnePlus 9 Pro. Navíc, i zde funguje rozpoznání otisku velmi rychle a přesně. Design obou telefonů je pak prakticky identický a hlavní rozdíl zde představuje právě zmíněný rovný displej. Při pohledu na záda pak od sebe tyto dva sourozence rozpoznáte jen díky jednomu fotoaparátu navíc v případě dražšího z dvojice. Ani v tomto případě pak OnePlus nezapomnělo na šoupátko pro rychlé přepínání zvukových profilů.

I přes to, že OnePlus 9 nabídne o něco menší displej, jsou rozměry obou telefonů velmi podobné. Stojí za tím pochopitelně rozdíly plynoucí z použití rovného a po bocích zahnutého displeje. Do šířky je tak dokonce základní “devítka” o kousek větší. Konkrétní rozměry OnePlus 9 tak činí 160 x 74,2 x 8,7 mm zatímco u OnePlus 9 Pro to je 163,2 x 73,6 x 8,7 mm. Trochu překvapivě je pak OnePlus 9 jen nepatrně lehčí – konkrétně váží 192 gramů, zatímco hmotnost Pro modelu je jen o 5 gramů vyšší. I díky rovnému displeji se s OnePlus 9 pracuje dobře a k jeho obsluze stačí s trochou cviku jedna ruka. Pohodlnému držení pak přispívají rovněž příjemně zakulacená záda.

Na displeji se šetřilo, ostudu ale neudělá

Jak jsme již několikrát zmínili, OnePlus 9 oproti Pro modelu nabízí rovný displej. Jedná se přitom o stejný Fluid AMOLED panel, na který spoléhá i předchůdce v podobě OnePlus 8T. Spolehnout se tak můžeme na 120Hz obnovovací frekvenci, podporu HDR10+ či solidní maximální jas 1 100 nitů. Do jisté míry výhodou pak může být použité FullHD+ rozlišení, které na úhlopříčce 6,55″ zajišťuje jemnost obrazu 402 ppi. To je sice na první pohled citelně méně, než 525 ppi u OnePlus 9 Pro, avšak stále se jedná o hodnotu zaručující při běžném používání výbornou ostrost obrazu. V tomto ohledu rozdíl mezi OnePlus 9 a 9 Pro poznáte až při detailním zkoumání obrazu. Díky vyššímu maximálnímu jasu (1 300 nitů) si OnePlus 9 Pro vede o kousek lépe na přímém slunci, nejedná se však o propastný rozdíl a i displej levnějšího sourozence je za těchto podmínek dobře čitelný.

Dalšími ústupky na poli displeje je množství zobrazených barev. Zatímco OnePlus 9 Pro nabídne 10-bit panel schopný zobrazit miliardu barev, zde se jedná o standardní 8-bit panel. O jeho zobrazovací schopnosti se však nemusíte bát ani v tomto případě. Displej pokrývá spektrum sRGB i Display-P3 a nabídne tak věrné podání barev. To však můžete i zde ovlivnit v nastavení a spokojeni tak můžete být i pokud jste milovníky opravdu sytých barev. Displej rovněž nabízí variabilní snímkovou frekvenci. Oproti panelu OnePlus 9 Pro se však nejedná o LTPO displej a tak se změny snímkové frekvence omezují na rozsah 60 až 120 Hz a v případě statického obrazu nemůže klesnout až na 1 Hz.

Stereo reproduktory zůstaly zachovány

Prakticky stejně jako dražší bratříček si OnePlus 9 vede v oblasti hlasité reprodukce. Také zde máte na spodní hraně primární hlasitý reproduktor starající se především o středy a hlubší tóny. V kooperaci s ním pak hraje také reproduktor sloužící jako telefonní sluchátko. Ten se zase stará především o vyšší tóny. Výšky jsou překvapivě čisté a dočkali jsme se i poměrně solidně zastoupených hlubších tónů. Rovněž hlasitost je na mobil excelentní. Při vyšších hlasitostech je však již třeba počítat s “plechovým” zkreslením. Nezapomnělo se ani na podporu Dolby Atmos s možností volby mezi třemi zvukovými profily (dynamický, film a hudba) a systémový ekvalizér. Příznivce drátových sluchátek naopak zklame absence 3,5mm jacku.

Hardware beze změn

Identický je u obou sourozenců výkon. V obou případech se můžete setkat s velmi výkonným Snapdragonem 888 a v obou případech můžete dostat buď 8 GB RAM spolu se 128GB úložištěm, nebo 12GB operační paměť a 256GB UFS 3.1 úložiště. Je tedy jasné, že si i OnePlus 9 bez větších komplikací poradí s jakoukoli současnou hrou určenou pro smartphony.

Jeden rozdíl by zde však přece jen byl – zahřívání telefonu. Zatímco OnePlus 9 Pro se dokázal nepříjemně zahřát i při pouhém brouzdání po Facebooku, u dnes recenzovaného OnePlus 9 nic podobného neregistrujeme. Než že bychom OnePlus podezřívali z lepšího návrhu chlazení v případě levnějšího smartphonu bychom to přisuzovali spíše displeji s nižším rozlišením. Nanejvýš o něco vydařenější optimalizaci. Je každopádně zajímavé, že u OnePlus 9 Pro jsme se nadměrného zahřívání dočkali i při vynuceném FullHD režimu displeje.

Baterie stejná, výdrž lepší

Jednou z věcí, kterou jsme v recenzi OnePlus 9 Pro vytýkali byla výdrž na jedno nabití. Při onom “běžném dni” zahrnujícím několik telefonátů, častou komunikaci přes instant messengery a mail, prohlížení internetu a přibližně hodinu streamování hudby s nanejvýš půlhodinkou na Facebooku jsme se obvykle jen tak tak dostali přes 4 hodiny aktivního používání. V případě dnes recenzovaného OnePlus 9 však tato doba byla v průměru o hodinu delší. Jistě, 5 hodin aktivního používání na jedno nabití stále není úplný zázrak, zlepšení to však je a troufáme si tvrdit, že rozhodně ne zanedbatelné.

Nabíjení zde probíhá buď klasicky prostřednictvím kabelu, nebo také bezdrátově. Zatímco ale drátové nabíjení podporuje výkon až 65W, tedy stejný jako u OnePlus 9 Pro, u bezdrátového nabíjení si budete muset vystačit s 15 W. V případě rychlejší varianty pak zabere doplnění energie z 15 na 100 % v průměru 22 minut. Nutno pak podotknout, že 65W adaptér naleznete v balení obou zmíněných smartphonů.

OxygenOS nezklamal ani u OnePlus 9

Je vcelku logické, že jak OnePlus 9, tak 9 Pro nabídnou totožnou nadstavbu, verzi Androidu a v době testování to byla i stejná verze bezpečnostních záplat. Proto zde již nebudeme rozebírat nadstavbu OxygenOS jako takovou a namísto toho vás odkážeme na kapitolu věnující se této nadstavbě v recenzi OnePlus 9 Pro. Na konto OnePlus 9 pak už jen přidáme informaci, že i zde je systém příkladně optimalizovaný a vše od plynulosti animací až po rychlost spouštění a stabilitu aplikací odpovídá současným standardům TOP modelů. Také OnePlus 9 se pak týká příslib nejméně dvou velkých aktualizací Androidu. Například Samsung je v tomto ohledu dál a slibuje hned 3 velké aktualizace, ale kdo ví, třeba se k němu po vzoru jiných výrobců časem připojí i OnePlus.

Fotoaparát s puncem Hasselblad podruhé

Jak jsme zmínili již v první kapitole dnešní recenze, hlavním poznávacím prvkem na zádech OnePlus 9 je jeden chybějící objektiv fotoaparátu. Oproti vrcholnému modelu totiž OnePlus 9 přišlo o 8MPx fotoaparát s optickým zoomem. Zbytek sestavy však byl zachován a to včetně ultraširokoúhlého fotoaparátu, který je v současnosti řada uživatelů i výrobců právě před zoomovými fotoaparáty preferuje. Za nás je však fotoaparátu s optickým zoomem rozhodně škoda. Šetřilo se také na primáním fotoaparátu, který přišel o optickou stabilizaci, což pocítíte zejména při natáčení videa a focení v noci. V neposlední řadě pak OnePlus 9 přišlo také o laserové přisvícení. Zachována však bylo i zapojení renomované švédské společností Hasselblad, spočívající v barevné kalibraci a úpravách UI aplikace.

48MPx primární fotoaparát , f/1,8, Sony IMX789, velikost snímače 1/1.43″, PDAF

, f/1,8, Sony IMX789, velikost snímače 1/1.43″, PDAF 50MPx ultraširokoúhlý , f/2,2, Sony IMX766 velikost snímače 1/1,54″, PDAF

, f/2,2, Sony IMX766 velikost snímače 1/1,54″, PDAF 2 MPx monochromatický snímač

Fotoaplikace

Jak jsme si zmínili o pár řádků výše, spolupráce se společností Hasselblad spočívala i v úpravě rozhraní fotoaplikace. My si troufneme tipnout, že v tomto případě Švédové “kecali” především do rozhraní manuálního režimu, který právě nese logo této legendy. Právě manuální režim se bude patrně líbit všem nadšeným fotografům. Obsahuje všechny potřebné funkce a nastavení a s jeho rozhraním se nám pracovalo skvěle. Mezi automatickými režimy pak nechybí například populární noční režim, který můžete využít nejen pro fotografování, ale také při pořizování videa.

Trochu nás pak zamrzela absence funkce svítilny v aplikaci fotoaparátu. Zároveň také nelze použít LED přisvícení spolu s ultraširokoúhlým a zoomovým fotoaparátem. Je sice pravda, že přisvětlovací diodu nejspíš zrovna často při focení nevyužijete, nicméně v některých situacích může být praktické mít ji k dispozici u všech fotoaparátů. Aplikace také umí automaticky přepínat mezi primárním fotoaparátem a superširokoúhlým fotoaparátem v makro režimu. Ne vždy ale situaci vyhodnotila správně a ve finále nám byla tato funkce spíš na obtíž.

Fotografie

U primárního fotoaparátu musíme pochválit reprodukci barev, se kterou pomohl právě Hasselblad. Z našeho pohledu se jedná o příjemný kompromis mezi saturovanějším, ale líbivým a věrným barevným podáním. Na solidní úrovni je rovněž práce s vyvážením bílé, dynamickým rozsahem a šumem. Škoda jen občas citelně přeostřených fotografií s ne úplně nejlepší mírou zachycených detailů. Vzhledem k absenci optické stabilizace si OnePlus 9 nevede úplně nejlíp při focení ve tmě. Snímky jsou poměrně tmavé a chybí jim detaily. O poznání lepší je situace po aktivaci nočního režimu. To dojde nejen k prosvětlení scény, ale dostaví se také lepší ostrost snímku a naopak citelně se omezí míra šumu.