Xiaomi před pár dny oficiálně představilo řadu Redmi K40, která kromě klasického modelu nabízí také modely K40 Pro a K40 Pro Plus. Jedná se o vlajkové lodě, které mají to nejlepší co může značka Redmi aktuálně nabídnout.

Xiaomi Redmi K40 Pro a Pro Plus oficiálně

Modely se od sebe liší prakticky pouze ve fotoaparátech. Zatímco Redmi K40 Pro Plus nabízí 108 MPx Samsung ISOCELL HM2 senzor, Redmi K40 disponuje 64 MPx fotoaparátem. Ostatní kamery mají všechny modely identické. Jmenovitě jde o 8 MPx ultraširoký snímač, 5 MPx teleobjektiv a 20 MPx selfie kamerku. Přední stranu všech telefonů řady K40 pokrývá 6,67″ AMOLED panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Vzorkovací frekvence je tedy i zde 360 Hz.

V telefonu nám tiká čipset Qualcomm Snapdragon 888 spolu s 6 či 8 GB RAM. Zvláštní je fakt, že standardní K40 může mít až 12 GB RAM, zatímco Pro varianta ne. Model K40 Pro Plus je nabízen pouze ve verzi s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm. Ve všech třech modelech se nachází 4 520 mAh baterie s podporou 33 W nabíjení. Dle Xiaomi se telefon nabije z 0 na 100 % za pouhých 52 minut. V telefonu nalezneme systém MIUI 12 založený na Androidu 11.

Redmi K40 Pro Official Trailer – 007 Style

Základní varianta telefonu Redmi K40 Pro vyjde na 2 800 CNY, což je v přepočtu asi 9 400 korun bez daně. Nejvyšší model K40 Pro Plus pak vychází na 3 700 CNY, tedy přibližně 12 300 korun bez daně.

Jak se vám telefony líbí?