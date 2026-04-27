Xiaomi chystá levná sluchátka přes hlavu. Dostanou ANC a cenou by se mohla vejít pod 1 500 Kč Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi se podle úniku chystá uvést svá první bezdrátová sluchátka přes uši Redmi Headphones Neo Novinka nabídne aktivní potlačení hluku až o 42 dB, Bluetooth 5.4 a 40mm měniče s titanovým povrstvením Cena by se měla pohybovat kolem 50 eur (zhruba 1 250 Kč v přepočtu) a na výběr budou tři barvy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Čínské Xiaomi se v oblasti zvukového příslušenství doposud věnovalo prakticky výhradně bezdrátovým špuntovým sluchátkům, jako jsou populární modely řady Redmi Buds anebo prémiovější Xiaomi Buds. To se však brzy změní. Renomovaný redaktor Roland Quandt ze serveru WinFuture, který má dlouholetou pověst jednoho z nejspolehlivějších leakerů, totiž přines podrobné informace o sluchátkách Redmi Headphones Neo. Půjde o vůbec první sluchátka přes uši z dílny tohoto výrobce, a navíc by měla být poměrně levná. Redmi Headphones Neo se mají na trh dostat ve třech barevných provedeních. Jako první se objeví varianty Obsidian Black (černá) a Sand White (písková), zatímco třetí provedení Mist Blue (mlžně modrá) má dorazit až v září 2026. Konkrétní termín uvedení Quandt zatím neuvedl, ale s ohledem na to, že jsou sluchátka už evidované u některých prodejců (například filipínského řetězce Lazada nebo velkoobchodu Diglex Electronics), jejich oficiální představení nebude na sebe nechat dlouho čekat. 40mm měniče a aktivní potlačení hluku až o 42 dB Co se týče samotného zvuku, sluchátka mají disponovat 40mm dynamickými měniči s titanově povrstvenou membránou, které pokryjí frekvenční rozsah 20 Hz až 40 kHz. Pro hlasové hovory novinka spoléhá na tři mikrofony s hlasovou izolací poháněnou umělou inteligencí. Hlavním lákadlem však bude bezesporu aktivní potlačení hluku (ANC), jež bude pracovat ve třech úrovních a dokáže okolní zvuky utlumit až o 42 decibelů, což už je velice slušná hodnota. K této funkci sluchátka využívají dva externí mikrofony. Bluetooth 5.4 s multipointem a hi-res přes USB-C Připojení k zařízení obstará bezdrátový standard Bluetooth 5.4, přičemž sluchátka podporují multipoint – současně tedy půjde mít spárované dva zdroje (například telefon a notebook). Příjemným bonusem je dostupnost klasického 3,5mm jacku a také portu USB-C, jenž umožní přehrávání zvuku ve vysokém rozlišení (hi-res). O výdrž se postará integrovaná baterie s kapacitou 500 mAh, kterou má jít plně nabít za dvě hodiny. Výrobce láká na výdrž až 72 hodin při vypnutém ANC, což je hodnota, kterou dnes nabízí jen málokteré sluchátka. Kolik vydrží s aktivovaným potlačením hluku, zatím není známo. Sluchátka také disponují panty, díky nimž je půjde složit do kompaktnější podoby pro snadnější přepravu, a chrání je certifikace IP54 proti prachu a vodě. Cena okolo 1 250 Kč a kompromisy, na které je třeba myslet Roland Quandt předpokládá, že by se cena Redmi Headphones Neo měla pohybovat kolem 50 eur, což v přepočtu odpovídá zhruba 1 200 Kč. Konečnou cenu pro evropský trh ovšem zatím Xiaomi oficiálně nepotvrdilo a může se ještě lišit. I přes lákavé specifikace je férové zmínit i kompromisy. Sluchátka váží 410 gramů, což je v porovnání s konkurenty znatelně více – Sony WH-1000XM6 mají 254 gramů a i Apple AirPods Max váží 386 gramů. Při delším poslechu nebo cestování to může být znát. Únik rovněž zatím neuvádí podporu prémiových kodeků typu LDAC nebo aptX HD, takže audiofilové si pravděpodobně budou muset připlatit za prémiovější modely. Pro běžného uživatele, který hledá levné bezdrátová sluchátka s ANC, multipointem a možností drátového připojení, ale půjde o velmi zajímavou volbu. Pořídili byste si Redmi Headphones Neo za cenu okolo 1 250 Kč? Zdroje: WinFuture, Notebookcheck Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024