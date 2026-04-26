Xiaomi chystá hned tři telefony s 10 000mAh baterií! A minimálně dva z nich se podívají prý i do Evropy

Digital Chat Station tvrdí, že Redmi pracuje rovnou na třech telefonech s 10 000mAh baterií Půjde o single-cell akumulátory s podporou 100W drátového nabíjení, modely najdeme v řadě Note i ve výkonnější K Jedna nepříjemnost — single-cell baterie této kapacity v Evropě s největší pravděpodobností neuvidíme

Jakub Kárník Publikováno: 26.4.2026 08:00

Před dvěma dny jsme psali o tom, že globální verze chystaného Redmi Note 17 Pro Max má dostat 9 210mAh akumulátor, zatímco čínská varianta plných 10 100 mAh. Otázku, proč ten rozdíl, jsme tehdy nechali otevřenou. Nový únik od leakera Digital Chat Station teď přináší kontext — a zároveň prozrazuje, že Note 17 Pro Max nebude jediným tělem, které takhle obří baterii pojme.

Tři telefony, jedna nadupaná baterka Proč si Evropan na 10 000 mAh nesáhne Šance na evropský debut přes Poco?

Tři telefony, jedna nadupaná baterka

Podle příspěvku na Weibu chystá Redmi celkem trojici modelů s 10 000mAh akumulátorem. Telefony se mají rozprostřít napříč portfoliem — část připadne na mainstreamovou řadu Note, část na výkonnější rodinku K, která se zaměřuje hlavně na hráče a uživatele požadující vyšší výkon. Všechny tři modely mají podle úniku počítat se 100W drátovým nabíjením, takže velkou kapacitu nebude muset doplácet zoufalá rychlost dobíjení. Konkrétní názvy ani termíny vydání zatím leaker neprozradil. Obecně ale platí, že nové generace Redmi Note se v Číně tradičně představují ve druhé polovině roku, řada K přichází typicky ke konci roku.

Proč si Evropan na 10 000 mAh nesáhne

A teď ten zádrhel. Digital Chat Station upřesňuje, že nové akumulátory budou postaveny na single-cell konstrukci — tedy jako jeden velký článek, ne dva spojené menší. Tahle technologie sice umožňuje vtěsnat do těla telefonu rekordní kapacitu při zachování rozumné tloušťky, ale narazí na evropské regulace pro přepravu lithiových baterií. Z toho důvodu se single-cell akumulátory nad zhruba 9 000 mAh do EU prakticky nedostávají. Tím se vyjasní i to, proč chystaný Redmi Note 17 Pro Max nabídne v evropské verzi „jen" 9 210 mAh, zatímco doma v Číně dostane 10 100 mAh. Pravděpodobně pojede na dual-cell konstrukci, která se přes hranice dostane bez problémů — za cenu o něco menší kapacity a typicky i o pár desetin milimetrů silnějšího těla.

Šance na evropský debut přes Poco?

Řada K je tradičně čínskou exkluzivitou, ale části jejího portfolia se na globální trhy dostávají v převlečení — nejčastěji jako modely Poco. Pokud jeden z chystaných modelů s 10 000mAh baterií spadne do řady K, mohli bychom ho potkat i u nás coby přejmenované Poco — počítat s plnou kapacitou ale nelze. Z výše zmíněných důvodů by evropský zákazník dostal nejspíš dual-cell variantu s nižší hodnotou, podobně jako u Note 17 Pro Max. Vyplatil by se vám telefon s desetitisícovou baterií, i kdyby byl o pár milimetrů silnější?

Zdroj: GSMArena