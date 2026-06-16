Xiaomi oficiálně představilo svá první sluchátka přes hlavu. Dostupná Redmi Headphones Neo nabízí ANC a 72h výdrž Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně odhalilo Redmi Headphones Neo na svém globálním webu, jde o vůbec první náhlavní sluchátka této značky Sluchátka mají 40mm měniče s titanovou membránou, podle výrobce aktivní potlačení hluku až o 42 dB a výdrž až 72 hodin V Česku by se měla prodávat za 1 599 Kč ve variantách Obsidian Black a Sand White, modrá Mist Blue dorazí později Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi má ve svém katalogu skoro všechno, od telefonů přes koloběžky až po auta. U sluchátek ale dlouho zůstávalo věrné výhradně peckovému formátu typu Redmi Buds a Xiaomi Buds. To se teď mění. Na globálním webu výrobce se objevila produktová stránka Redmi Headphones Neo, prvních náhlavních sluchátek značky Redmi, čímž Xiaomi oficiálně potvrdilo kompletní výbavu, o níž jsme dosud měli jen kusé informace z úniků. A jak jsme vás informovali už dříve, v Česku by sluchátka měla stát 1 599 Kč. Zvuk staví na velkých měničích a Hi-Res Výdrž 72 hodin a chytré připojení Tři barvy, lehká konstrukce a bonus k tomu Pro koho jsou Redmi Headphones Neo vhodné? Zvuk staví na velkých měničích a Hi-Res O zvukový přednes se starají 40mm dynamické měniče s titanově povrstvenou membránou, které pokrývají frekvenční rozsah od 20 Hz do 40 kHz. Při kabelovém připojení přes USB-C navíc sluchátka zvládají Hi-Res Audio s certifikací Gold, takže i v drátovém režimu nabídnou poslech ve vyšší kvalitě. V bezdrátovém režimu si ovšem musíte vystačit s kodekem AAC, k čemuž se ještě vrátím. Hlavním lákadlem je aktivní potlačení hluku. To podle Xiaomi utlumí okolní ruchy až o 42 decibelů, přičemž si můžete vybrat ze tří úrovní intenzity nebo zapnout adaptivní režim, který míru potlačení upravuje sám podle prostředí. Pro telefonování nasadil výrobce trojici mikrofonů s AI redukcí hluku a uvádí, že systém potlačí i šum větru o rychlosti až 5 m/s. Výdrž 72 hodin a chytré připojení O napájení se stará 600mAh baterie, která má při vypnutém ANC podle měření výrobce vystačit až na 72 hodin přehrávání. To je v této cenové hladině nadprůměrná hodnota. Když přesto dojde šťáva, pomůže rychlé dobíjení: 10 minut v zásuvce přidá dalších 5 hodin poslechu a plné nabití zabere podle Xiaomi necelé dvě hodiny. Bezdrátové připojení obstará Bluetooth 5.4 s dosahem do 10 metrů. Sluchátka podporují multipoint pro současné spárování se dvěma zařízeními, třeba telefonem a notebookem, a také Google Fast Pair pro rychlé propojení s Androidem. Přes aplikaci Xiaomi Earbuds si naladíte zvuk pomocí čtyř přednastavených EQ profilů i vlastního nastavení a doinstalujete aktualizace firmwaru. Majitelé novějších telefonů Xiaomi a Redmi ocení funkci audio sharing, která prostřednictvím HyperOS umožní sdílet zvuk z jednoho zařízení do dvou sluchátek najednou. Tři barvy, lehká konstrukce a bonus k tomu S hmotností 263 gramů a rozměry 202 × 183 × 47 milimetrů patří Redmi Headphones Neo k lehčím náhlavním modelům, což ocení každý, kdo je hodlá nosit delší dobu. Náušníky vyrobil výrobce z proteinové kůže a sází na klasický over-ear design, který obepíná uši. K dispozici jsou tři barevné varianty, ovšem s odstupem: Obsidian Black a Sand White míří do prodeje hned, zatímco modrá Mist Blue (na obrázku níže) údajně dorazí později během roku. Jeden detail v balení potěší méně. V krabičce najdete jen sluchátka a uživatelskou příručku, kabel USB-C ani 3,5mm jack Xiaomi nepřibalilo. K drátovému poslechu i nabíjení si tak musíte připravit vlastní kabel. Jako bonus výrobce nabízí novým uživatelům dva měsíce Spotify Premium zdarma, který lze podle Xiaomi uplatnit přes aplikaci Xiaomi Earbuds do 8. srpna 2026. Pro koho jsou Redmi Headphones Neo vhodné? Redmi Headphones Neo cílí na uživatele, kterému stačí solidní ANC, dlouhá výdrž a možnost současného připojení k více zařízením za nízkou cenu. Pro něj jde o zajímavou nabídku, zvlášť pokud sluchátka v reálném provozu potvrdí papírové hodnoty potlačení hluku i výdrže, které zatím pocházejí výhradně z laboratoří výrobce. Loňské Redmi 15C už nestojí ani dva tisíce. Zaujme velkým displejem i baterií Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Férové je ale pojmenovat i kompromisy. Bezdrátově sluchátka zvládají pouze kodek AAC, takže chybí prémiové LDAC nebo aptX, a nejnáročnější audiofilové po nich nejspíš nesáhnou. Ovládání obstarávají fyzická tlačítka místo dotykové plochy a absence jakéhokoli kabelu v balení potěší jen málokoho. V české cenové hladině okolo 1 599 Kč přitom Neo naráží na konkurenty jako Sony WH-CH720N nebo JBL Tune 770NC. Proti nim může Xiaomi na papíře vytáhnout především delší výdrž a vyšší deklarovanou hloubku ANC, zatímco prémiové modely typu Sony WH-1000XM6 hrají v jiné lize, ovšem za pětinásobek až šestinásobek ceny. Skutečný verdikt padne až po důkladném testu. Koupili byste si Redmi Headphones Neo za 1 599 Kč? Zdroje: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi sluchátka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 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