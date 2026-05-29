Do Česka míří první sluchátka přes hlavu od Xiaomi. Dostanou ANC a 72h výdrž, známe cenu

Xiaomi do Česka uvede svá první sluchátka přes hlavu Redmi Headphones Neo s cenou 1 590 Kč Novinka nabízí 40mm měniče s titanovou membránou, aktivní potlačení hluku do 42 dB a výdrž až 72 hodin K dispozici budou ve variantách Mist Blue, Obsidian Black a Sand White Adam Kurfürst Publikováno: 29.5.2026 18:00

Xiaomi se v oblasti zvukového příslušenství dosud věnovalo prakticky výhradně bezdrátovým peckám typu Redmi Buds nebo prémiovějším Xiaomi Buds. To se ale pomalu mění. Na český trh totiž brzy dorazí historicky první náhlavní sluchátka tohoto výrobce a my jsme zjistili, kolik za ně tuzemští zájemci zaplatí. Cenovka u Redmi Headphones Neo je podle dvou zdrojů nastavená na 1 590 Kč, což je o něco více, než naznačovaly dřívější úniky ze zahraničí. Na jejich základě jsme počítali s cenou okolo 1 250 Kč. 40mm měniče a ANC až 42 dB Výdrž až 72 hodin a Bluetooth 5.4 Pro koho jsou Redmi Headphones Neo vhodné? 40mm měniče a ANC až 42 dB O zvukový přednes se starají 40mm dynamické měniče s titanově povrstvenou membránou, které pokryjí frekvenční rozsah od 20 Hz do 40 kHz. Při kabelovém připojení přes USB-C navíc sluchátka podporují Hi-Res Audio, takže si i v drátovém režimu užijete poslech ve vyšší kvalitě. Hlavním lákadlem je nicméně aktivní potlačení hluku, které dokáže okolní ruchy utlumit až o 42 decibelů. K dispozici jsou tři úrovně intenzity a doplňuje je také adaptivní režim, jenž si míru potlačení upravuje sám podle aktuálního prostředí. Pro telefonování nasadilo Xiaomi trojnásobný mikrofonní systém s AI redukcí hluku, který má dle výrobce potlačovat i šum větru o rychlosti až 5 m/s. Výdrž až 72 hodin a Bluetooth 5.4 O napájení se stará 600mAh baterie, která má při vypnutém ANC vystačit až na 72 hodin přehrávání. To je hodnota, na kterou se v této cenové kategorii hned tak nedostane jiný konkurent. Pokud vám i tak dojde šťáva, pomůže rychlé dobíjení – stačí 10 minut v zásuvce a získáte dalších 5 hodin poslechu. Plné nabití zabere podle Xiaomi méně než dvě hodiny. Bezdrátové připojení obstará moderní Bluetooth 5.4 s dosahem do 10 metrů. Sluchátka podporují multipoint, takže si je můžete současně spárovat třeba s telefonem a notebookem, a rovněž Google Fast Pair pro rychlé připojení k zařízením s Androidem. Přes aplikaci Xiaomi Earbuds můžete upravovat ekvalizér nebo instalovat aktualizace firmwaru, k dispozici je i funkce audio sharing pro sdílení zvuku se dvěma sluchátky najednou. Pro koho jsou Redmi Headphones Neo vhodné? S hmotností 263 gramů a rozměry 202 × 183 × 47 milimetrů se Redmi Headphones Neo řadí spíše k lehčím náhlavním modelům, což ocení každý, kdo je hodlá nosit delší dobu. V krabičce zájemci najdou jen sluchátka a uživatelskou příručku, USB-C ani 3,5mm jack kabel Xiaomi do balení nedává. I přes nižší cenu je férové zmínit také kompromisy. Sluchátka nepodporují prémiové kodeky typu LDAC nebo aptX HD, takže nejnáročnější audiofilové se po nich nejspíš neohlédnou a budou raději volit dražší modely. Pro běžného uživatele, kterému stačí solidní ANC, dlouhá výdrž a možnost současného připojení k více zařízením, jde nicméně i tak o zajímavou volbu. Konkurenci typu Sony WH-CH720N nebo JBL Tune 770NC, které se v Česku pohybují v podobné cenové hladině, mohou Redmi Headphones Neo nabídnout především delší výdrží baterie a vyšší úrovní potlačení hluku na papíře. Skutečný verdikt ovšem padne až po samotném testu. Pořídili byste si Redmi Headphones Neo za 1 590 Kč?