Řada Xiaomi 17T míří do Česka: Poprvé v historii máme menší model a ceny vás zaručeně šokují! Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi dnes ve Vídni oficiálně představilo dvojici Xiaomi 17T a 17T Pro — poprvé v historii T-série rovnou ve dvou velikostech Hlavním tahákem je 5× teleobjektiv Leica, který tentokrát dostal i základní model, a velké křemíkovo-uhlíkové baterie Na český trh míří obě novinky ihned, ceny startují na 12 999 Kč za 17T a 16 999 Kč za 17T Pro Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.5.2026 15:00 Žádné komentáře 0 O řadě Xiaomi 17T jsme díky únikům věděli prakticky všechno už týdny dopředu. Dnes, 28. května, ale firma sundala roušku tajemství naostro a ve Vídni ukázala oba modely tak, jak doopravdy vypadají a kolik stojí. A právě cenovka je překvapení — místo dříve kolujících odhadů kolem osmnácti tisíc startuje základní Xiaomi 17T na 12 999 Kč a vyšší 17T Pro na 16 999 Kč. Oba telefony navíc dorazí do Česka prakticky okamžitě a Xiaomi je doprovází balíkem zaváděcích bonusů. Dva telefony, jeden teleobjektiv pro všechny Pro umí 8K a film, základ zůstává u 4K Displej s ochranou zraku a čtyřnásobnou certifikací Velké baterie a rozdílný výkon České ceny a zaváděcí bonusy Dva telefony, jeden teleobjektiv pro všechny Největší změnou oproti předchozím generacím není ani tak hardware jako samotná strategie. T-série dosud existovala v jediné velikosti, letos ji Xiaomi rozdělilo na kompaktnější 17T a větší 17T Pro. Základní model měří 157,6 × 75,2 × 8,17 mm a váží 200 gramů, takže míří na ty, kdo ocení ovládání jednou rukou. Pro je výrazně větší kus — 162,2 × 77,5 × 8,25 mm a 219 gramů. Společným jmenovatelem, který Xiaomi staví do středu celé kampaně, je teleobjektiv. Firma novinku rovnou pojmenovala „Telephoto Master“ a poprvé dává 5× optický teleobjektiv Leica se 115mm ohniskem do obou modelů, tedy i do toho levnějšího. To je v dané cenové kategorii nezvyklé, periskopickou optiku obvykle dostává až vyšší řada. Snímač má rozlišení 50 Mpx, optickou stabilizaci a podle výrobce zvládne i makro od vzdálenosti 30 centimetrů. Digitálně se pak dá zoomovat až na 120násobek pomocí algoritmů AI Ultra Zoom, byť tady už je dobré brát marketingová čísla s rezervou — kvalita stovkového přiblížení bude tématem až pro recenzi. Hlavní fotoaparát má v obou případech 50 Mpx a optiku Leica Summilux, liší se ale snímačem. Pro sází na větší Light Fusion 950 se světelností f/1.67, základní model dostal menší Light Fusion 800 s clonou f/1.7. Trojici doplňuje 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 32Mpx selfie kamera. Novinkou napříč řadou je funkce Leica Live Moment, která vedle samotného snímku zachytí i krátký pohyb a atmosféru okamžiku před stiskem spouště — obdoba živých fotek, tentokrát s estetikou Leica. Pro umí 8K a film, základ zůstává u 4K Ve videu se obě verze rozcházejí výrazněji. 17T Pro nabízí natáčení v 8K při 30 snímcích za sekundu, 4K při 120 fps a hlavně filmový režim ve 4K/60 fps s rozostřeným pozadím počítaným v reálném čase. Základní 17T se drží 4K při 60 fps s HDR10+ a logaritmickým profilem. Pro tvůrce, kteří si s telefonem vážně hrají, je rozdíl mezi modely právě tady nejcitelnější. Displej s ochranou zraku a čtyřnásobnou certifikací Oba telefony mají 1,5K AMOLED displej s maximálním jasem 3500 nitů. Pro má úhlopříčku 6,83″ a obnovovací frekvenci až 144 Hz, základní model 6,59″ a 120 Hz. Xiaomi kolem displeje postavilo celé vyprávění o ochraně zraku pod názvem Vision Care a chlubí se tím, že řada 17T je první se čtyřnásobnou certifikací TÜV Rheinland — pro nízké modré světlo, eliminaci blikání, šetrnost k cirkadiánnímu rytmu a inteligentní ochranu zraku. V praxi jde o kombinaci DC stmívání, vysokofrekvenčního PWM při nízkém jasu a dvou světelných senzorů, které měří okolní osvětlení zepředu i zezadu. Velké baterie a rozdílný výkon Tady se ukazuje, kde je hranice mezi oběma modely nejostřejší. 17T Pro pohání vlajkový MediaTek Dimensity 9500 vyráběný 3nm procesem, zatímco 17T dostal slabší Dimensity 8500-Ultra na 4nm architektuře. Pro je tedy skutečná vlajka, základní model spadá do vyšší střední třídy a s nejvýkonnějšími telefony se měřit nebude. Oba doprovází 12 GB RAM a úložiště UFS 4.1. Pochvalu si zaslouží baterie. Xiaomi nasadilo křemíkovo-uhlíkovou technologii, díky které se do těla vešla nadprůměrná kapacita. 17T Pro má 7000 mAh a podle výrobce jde o největší baterii v historii mezinárodních modelů Xiaomi. Nabíjí se 100W kabelem i 50W bezdrátově. Kompaktnější 17T má 6500 mAh a 67W kabelové nabíjení, bezdrátové ovšem chybí. Oba modely zvládnou nabíjení standardem PPS i z adaptérů třetích stran, mají krytí IP68 a stereo reproduktory s Dolby Atmos. Systémově běží řada na HyperOS 3 s nadstavbou HyperAI a integrovanými funkcemi Googlu jako Gemini nebo Circle to Search. O chlazení se stará systém 3D IceLoop s parní komorou. České ceny a zaváděcí bonusy A teď to hlavní. Základní Xiaomi 17T startuje na 12 999 Kč a bude dostupný ve čtyřech barvách — Violet, Opal White, Blue a Black. Xiaomi 17T Pro začíná na 16 999 Kč ve variantách Deep Blue, Deep Violet a Black. Oproti dřívějším odhadům z úniků, které mluvily o cenách kolem osmnácti až čtyřiadvaceti tisíc, jsou tohle příjemně nižší startovací částky — i když u Pro se finální cena bude lišit podle zvolené paměťové konfigurace. K nákupu Xiaomi přibaluje sadu digitálních předplatných: tříměsíční zkušebku Google AI Pro s 5TB úložištěm, tři měsíce YouTube Premium a čtyři měsíce Spotify Premium. Zajímavější jsou ale dvě tuzemské akce. V rámci kampaně „Dárek za recenzi“ lze po zaregistrování telefonu a zveřejnění vlastní recenze získat hmatatelný bonus — k modelu 17T Pro elektrickou koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) v hodnotě 6 999 Kč, k základnímu 17T pak tablet Redmi Pad 2 9.7″ se 128 GB za 4 499 Kč. Majitelé 17T Pro navíc mohou využít výkupní program, který ke standardní hodnotě starého telefonu přidá bonus navíc. Obě akce běží od dnešního dne do 28. června a registrují se na webu xiaomipromo.cz. Řada 17T je tak letos na pultech podstatně dřív než loňská generace — místo obvyklého podzimu míří do prodeje ještě před létem. Jestli si Xiaomi vsadilo správně na teleobjektiv jako hlavní lákadlo, ukáže až podrobné testování. Kompletní recenzi pro vás chystáme. Láká vás 5× teleobjektiv Leica i v základním modelu, nebo si počkáte na recenzi? Zdroj: Xiaomi (tisková zpráva) O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Zdroj: Xiaomi (tisková zpráva) O autorovi Jakub Kárník