Xiaomi má další levná sluchátka s ANC. Pyšní se dvěma měniči a skvělou výdrží

Xiaomi v Číně představilo nová sluchátka Redmi Buds 6

Zřejmě dorazí i do Česka, stát mohou kolem tisícovky

Nabízí ANC, 10hodinovou výdrž bez krabičky a dvojici měničů

Spolu s mainstreamovou řadou Redmi Note 14 představilo Xiaomi na čínském trhu také sluchátka Redmi Buds 6, která lákají na slušnou výbavu za vysoce atraktivní cenu. Předpokládáme, že by časem mohla přijít i do Česka, kde by doplnila dosud dostupné modely Redmi Buds 6 Active, Redmi Buds 6 Lite či Redmi Buds 6 Play.

Redmi Buds 6 vychází na pouhých 199 jüanů, tedy něco přes 600 Kč bez daně, a přesto jim nechybí funkce aktivního potlačení hluku, která údajně dovede utlumit nežádoucí zvuky v pozadí až o 49 dB. Sluchátka samotná vydrží až 10 hodin přehrávání, přičemž s plně nabitou krabičkou se tato doba prodlužuje až na 42 hodin.

Sluchátka Redmi Buds 6 spoléhají na provedení typu AirPods Pro, takže disponují silikonovým náušníkem a nožičkou. K dispozici jsou ve třech různých barvách, a to černé, bílé a tyrkysové.

Co se pak týče zvuku, každé sluchátko disponuje dvěma měniči – v prvé řadě jde o 12,4mm reproduktor potažený titanem a doprovází jej 5,5mm mikro pizoelektrický keramický měnič. Podporovány jsou bohužel pouze kodeky AAC a SBC.

Kdy přesně dorazí Redmi Buds 6 do zemí mimo Čínu, zatím nevíme. Jejich zdejší cenu bych však odhadoval na něco kolem tisícovky.

Stačila by vám sluchátka za několik stovek?

Zdroje: Xiaomiyoupin, Notebookcheck