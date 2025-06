Všimli jste si? Oblíbené Xiaomi Redmi Buds 6 jsou v pěkné slevě! Mrkněte, co sluchátka nabízí

Pro Xiaomi je jistým standardem, že cenová dostupnost nemusí nutně znamenat velké technologické kompromisy. Model Redmi Buds 6 přináší kombinaci působivého zvuku, šikovných funkcí i velmi slušné výdrže. V uších sedí pevně, zvládnou odolat i trochu horším podmínkám a navrch přidávají několik chytrých vychytávek. Navíc jsou teď už nějakou dobu ve slevě na Alze, a to o pěkných 29 %.

Xiaomi Redmi Buds 6 využívají technologii hybridního potlačení hluku (ANC), která zvládne omezit okolní ruchy až do úrovně 49 dB, což v praxi nejlépe funguje na monotónní zvuky, jako je například motor letadla, hukot metra nebo větrák. Když naopak potřebujete vnímat svět kolem sebe, stačí přepnout do režimu „Ambient Sound“.

O kvalitu poslechu se stará kombinace 12,4mm titanového měniče a 5,5mm piezo jednotky. Výsledkem jsou pak pevné basy, čisté výšky a výrazná dynamika.

Zajímavostí je také podpora 360° prostorového zvuku díky algoritmu HRTF z Mi Audio Lab, a pokud chcete zvuk doladit ještě víc „na míru“, můžete využít funkci Sound ID pro personalizaci nebo si v aplikaci Xiaomi Earbuds vytvořit vlastní profil ekvalizéru.

Xiaomi Redmi Buds 6 mají fajn výdrž i pár bonusů navíc

Redmi Buds 6 vydrží až 10 hodin na jedno nabití a s pouzdrem až 42 hodin. Nechybí ani rychlé nabíjení (10 minut slibuje 4 hodiny poslechu), Bluetooth 5.4 pro stabilní připojení a IP54 ochrana, což znamená, že je zařízení chráněno proti stříkající vodě ze všech směrů a vniknutí prachu či jiných pevných těles.



Jako bonus vylepšující kvalitu soužití s takovými sluchátky lze vnímat možnost připojení ke dvěma zařízením současně, sdílení zvuku s dalšími sluchátky nebo dokonce ovládání fotoaparátu přímo sluchátky.

Pokud tápete nad výhodností slevy, je potřeba si uvědomit jedno: i když Redmi Buds 6 nejsou přímo ohromující koupě, definitivně je to solidní volba. Navíc v segmentu do cca 1000–1200 Kč (v závislosti na e-shopu) je velmi málo modelů, které nabídnou kombinaci ANC, velkých měničů, dlouhé výdrže a multipoint připojení. I kdyby tedy sluchátka zůstávala při své původní ceně, stále by dávala velký smysl.

