Xiaomi představilo trhák! Nová sluchátka Redmi Buds 6 a 6 Pro překvapí cenou i kvalitou

Xiaomi tento týden na evropských trzích (včetně českého) představilo několik novinek. Patří mezi ně i dvojice sluchátek z populární řady Redmi Buds 6. Po několikadenním testování lze říct, že zejména dražší Redmi Buds 6 Pro se posunuly výrazně kupředu. Základní model zase láká na příjemný zvuk a slušné potlačení hluku za dostupnější cenu.

Redmi Buds 6 nabízí vynikající poměr cena/zvuk

Redmi Buds 6 sází na osvědčenou konstrukci s dvojicí měničů – 12,4mm titanový se stará o basy a středy, zatímco 5,5mm piezoelektrický měnič pokrývá výšky. Po pár hodinách testování musím říct, že nová generace krásně navazuje na tu loňskou. V praxi nabízí překvapivě vyvážený zvuk s důrazem na středy, což byste od sluchátek za tisícovku asi úplně nečekali. Basů je požehnaně, ale to, jakým způsobem dokáží sluchátka vykreslit například indie žánr, je až s podivem.

Čistě zvukově jsou klidně srovnatelná s Nothing Ear (a), které jsem měl možnost testovat několik měsíců. Vokály znějí přirozeně a detailně. Snad jediné, co by se dalo trochu vytknout, jsou slabší výšky. ANC s útlumem 49 dB funguje spolehlivě na konstantní ruchy jako čistička vzduchu nebo doprava, s nárazovými zvuky si už tolik neporadí. Smířit se musíte také se základními kodeky SBC a AAC, lepší MIHC, LDHC 5.0 a LC3 umí až Pro varianta.

Redmi Buds 6 Pro konkurují i dražším modelům

Výrazně lépe je na tom dražší Redmi Buds 6 Pro. Trojice měničů včetně dvou vysokofrekvenčních PZT jednotek a 11mm titanového basového reproduktoru nabízí v praxi ještě o něco detailnější zvuk a lepší separaci hudebních nástrojů. Třeba u skladby Light My Fire od The Doors jsou při dlouhém sólu lépe slyšet v pozadí hrající klávesy. Potlačení hluku se posunulo na 55 dB a kromě nízkých frekvencí si lépe poradí i s vyššími a nárazovými tóny. V letadle nebo MHD tak nabídnou klidnější poslech než základní verze.

Příjemným překvapením je implementace prostorového zvuku. Ten funguje podobně jako u dražších sluchátek – sleduje pohyb hlavy a podle toho upravuje zvukovou scénu. Při sledování filmů nebo hraní her tak získáte mnohem imerzivnější zážitek. Škoda jen, že funkce není dostupná u levnějšího modelu. Ale to bych po něm upřímně chtěl už na danou cenovku moc.

Obě novinky sdílejí některé praktické funkce jako bezdrátové nabíjení nebo odolnost IP54 proti vodě a prachu. Výdrž na jedno nabití činí u základních Buds 6 až 10 hodin (celkem 42 hodin s pouzdrem), Pro verze nabídne 9,5 hodiny poslechu. V rámci týdenního testování jsem ocenil především rychlé nabíjení – 10 minut v pouzdře stačí na další 4 hodiny poslechu.

Redmi Buds 6: Závěr a ceny

Za tyto ceny (1 199 Kč za základní model a 1 999 Kč za Pro verzi) nabízí Redmi Buds 6 fantastický poměr cena/výkon. V praxi se jejich zvuk snadno vyrovná i dvojnásobně dražším modelům od konkurence, jako jsou třeba Nothing Ear (a). Daní za nízkou cenu je o něco slabší potlačení hluku a plastové pouzdro – to ale není nikterak nekvalitní a působí bytelně.

Redmi Buds 6 Redmi Buds 6 Pro

Dražší Buds 6 Pro pak ještě přidávají špičkový prostorový zvuk a zvukově dokonce překonávají má oblíbená Samsung Galaxy Buds2 Pro, což je s ohledem na cenovku pod dva tisíce korun velmi příjemné překvapení. Pokud hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka s ANC za rozumné peníze, těžko budete hledat lepší volbu.

