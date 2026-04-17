Levné Redmi A7 Pro přichází do Česka. Nabízí HyperOS 3 a velký displej, známe cenu Hlavní stránka Zprávičky Redmi A7 Pro přichází do Česka s doporučenou cenou 2 990 Kč za verzi 4/64GB Telefon zaujme velkou 6,9" obrazovkou s 120Hz obnovovací frekvencí a 6 000mAh baterií Novinka běží na nejnovější nadstavbě HyperOS 3 a podporuje Google Gemini i Circle to Search Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.4.2026 10:00 2 komentáře 2 Začátkem měsíce jsme vás informovali o globálním představení nového přírůstku do rodinky nejdostupnějších smartphonů Xiaomi. Redmi A7 Pro se nyní překvapivě rychle dostává i na český trh, přičemž u některých prodejců můžete na novinku narazit už teď. Oficiální představení pro náš trh sice pravděpodobně teprve proběhne, ale díky dostupným údajům známe doporučenou cenu i přibližný termín dostupnosti. Obří displej, slabší rozlišení Baterie na dva dny, ale pomalé nabíjení Jeden z prvních telefonů s HyperOS 3 Skromná fotovýbava a další specifikace Cena a dostupnost v Česku Obří displej, slabší rozlišení Redmi A7 Pro zaujme především svým 6,9″ LCD displejem, který patří mezi největší v této cenové hladině. Nabídne rozlišení 1600 × 720 pixelů a 120Hz obnovovací frekvenci, díky níž bude scrollování po sociálních sítích či v aplikacích působit plynuleji. Maximální jas dosahuje v režimu HBM hodnoty 800 nitů, což znamená, že se obsah obrazovky bude dát číst i na přímém slunci. Přední strana se sice nemůže pyšnit moderním průstřelem pro selfie kameru, ale vzhledem k ceně těžko čekat zázraky. Potěší naopak trojitá certifikace TÜV Rheinland pro ochranu proti modrému světlu a blikání, případně podpora ovládání displeje mokrými prsty díky technologii Wet Touch 2.0. Baterie na dva dny, ale pomalé nabíjení Hlavním tahákem Redmi A7 Pro je bezesporu jeho 6 000mAh baterie, která by podle výrobce měla uživatelům poskytnout až 2,37 dne běžného provozu. Xiaomi dále uvádí výdrž 49 hodin hovorů, 35 hodin přehrávání videa či 77 hodin hudby. Bohužel je jasné, že tak obří článek nepůjde nabít žádnou raketovou rychlostí – výrobce mu k dispozici dal pouze 15W dobíjení. Pod kapotou se skrývá osmijádrový čipset Unisoc T7250 vyrobený 12nm procesem, který v benchmarku AnTuTu dosahuje skóre okolo 397 000 bodů. Telefon ho doprovází 4 GB operační pamětí typu LPDDR4X a úložištěm UFS 2.2 o velikosti 64 GB. Na náročnější hry nebo sofistikovanější multitasking se Redmi A7 Pro nehodí, ale na běžné surfování po internetu, procházení sociálních sítí či komunikaci stačit bude. Jeden z prvních telefonů s HyperOS 3 Za zmínku stojí, že Redmi A7 Pro patří mezi první zařízení s předinstalovaným HyperOS 3, tedy nejnovější generací nadstavby od Xiaomi. Systém si s sebou přináší řadu vylepšení, mezi něž patří například funkce HyperIsland inspirovaná dynamickým ostrůvkem z iPhonů nebo vylepšené propojení s dalšími zařízeními Xiaomi prostřednictvím Xiaomi Interconnectivity. Výrobce u telefonu udává 48 měsíců softwarové podpory, která má zajistit plynulost systému i po letech používání. Chybět nebudou ani AI funkce jako asistent Google Gemini, Circle to Search pro vyhledávání objektů přímo z obrazovky nebo AI Sky pro úpravu oblohy na fotografiích. Skromná fotovýbava a další specifikace Po fotografické stránce nečekejte od Redmi A7 Pro žádné velké umělecké dílo. Na zadní straně se nachází 13Mpx hlavní fotoaparát se světelností f/2,2, jemuž sekunduje pomocný snímač. Selfie kamera pak spoléhá na 8Mpx rozlišení. Obě kamery nahrávají video maximálně ve Full HD při 30 snímcích za sekundu. Umí smažit, sušit i vařit v páře. Z dalších specifikací lze vypíchnout boční čtečku otisků prstů, 3,5mm jack pro připojení sluchátek, slot na paměťovou kartu microSD či podporu NFC. Telefon váží 208 gramů a jeho tloušťka činí 8,15 mm. K dispozici je ve čtyřech barvách: Black, Mist Blue, Palm Green a Sunset Orange. Absenci 5G konektivity lze vzhledem k cenovce předpokládat. Cena a dostupnost v Česku Redmi A7 Pro se v Česku začíná objevovat v nabídce některých prodejců, přičemž doporučená cena varianty 4 + 64 GB činí 2 990 Kč. Vzhledem k tomu, že oficiální představení českým zastoupením Xiaomi pravděpodobně teprve proběhne, lze předpokládat, že se nabídka v nejbližší době ještě rozroste. Zdali k nám výrobce dostane i vylepšenou 128GB konfiguraci, zatím není jasné. Redmi A7 Pro se hodí pro ty, kdo upřednostní výdrž baterie a velikost displeje před výkonem či kvalitou fotoaparátu. Méně nároční uživatelé, kteří telefon využijí především na volání, zprávy a občasné listování sociálními sítěmi, by tak měli být s novinkou spokojeni. Náročnější zájemci o fotomobil nebo herní telefon by však měli i v této cenové hladině sáhnout po jiném modelu. Co říkáte na příchod Redmi A7 Pro do Česka? Zdroje: vlastní, Xiaomi 