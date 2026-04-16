Umí smažit, sušit i vařit v páře. Xiaomi ukázalo chytrou fritézu s hromadou funkcí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo horkovzdušnou fritézu Mijia Smart Steam Air Fryer 7L s funkcí pařiče Novinka nabízí propojení s aplikací Xiaomi Home a přístup k více než 100 cloudovým receptům Fritéza disponuje 7litrovým košem, 130°C párou a 10 režimy vaření v rozsahu 40–230 °C Adam Kurfürst Publikováno: 16.4.2026 12:43 Horkovzdušné fritézy se v posledních letech staly fenoménem, který pronikl do milionů domácností po celém světě. Xiaomi nyní rozšiřuje svou nabídku kuchyňských spotřebičů o model Mijia Smart Steam Air Fryer 7L, který kombinuje klasické smažení horkým vzduchem s možností přípravy pokrmů na vodní páře. Novinka se objevila na globálním webu výrobce a pravděpodobně se vydá také do evropských zemí včetně Česka. Pára i horký vzduch v jednom spotřebiči Chytré funkce s aplikací Xiaomi Home Praktické funkce a materiály Dostupnost v Česku zatím nejasná Pára i horký vzduch v jednom spotřebiči Hlavním tahákem nové fritézy je kombinace dvou technologií vaření. Xiaomi do spotřebiče integrovalo 1,5litrovou vodní nádrž, která generuje páru o teplotě až 130 °C. Výrobce uvádí, že 900W parní systém dokáže připravit brokolici za 8 minut, což je o 30 % rychleji než u tradičních elektrických pařičů. Fritéza nabízí 10 režimů vaření včetně klasického smažení, pečení, sous vide, fermentace, sušení či rozmrazování. Teplotní rozsah se pohybuje od 40 do 230 °C, přičemž 360° cirkulace horkého vzduchu zajišťuje rovnoměrné propečení bez nutnosti otáčení potravin. Chytré funkce s aplikací Xiaomi Home Mijia Smart Steam Air Fryer 7L podporuje Xiaomi HyperOS Connect, díky čemuž ji lze propojit s mobilní aplikací Xiaomi Home. Uživatelé tak získají přístup k více než 100 cloudovým receptům, které průběžně přibývají. Aplikace umožňuje vzdálené ovládání spotřebiče a sledování průběhu přípravy. Na těle fritézy se nachází LCD displej s otočným ovladačem, prostřednictvím kterého lze nastavit teplotu, čas i režim vaření. K dispozici je 25 přednastavených receptů pro rychlou přípravu oblíbených pokrmů jedním dotykem. Nechybí ani možnost ukládat vlastní nastavení pro opakované použití. Praktické funkce a materiály Xiaomi vybavilo fritézu 7palcovým průhledným okénkem, které umožňuje kontrolovat stav pokrmů bez vytahování koše. Samotný koš má objem 7 litrů, což podle výrobce postačuje na celé kuře, 800 g hranolek nebo 24 kuřecích křídel. Součástí balení je rovněž stojan pro dvouúrovňové vaření. Vnitřek spotřebiče tvoří nerezová ocel 304 a nepřilnavý povrch bez PFAS látek. Fritéza disponuje funkcí automatického vypnutí při vyjmutí koše a 30minutovým udržováním teploty po dokončení vaření. Pro snadnější údržbu jsou k dispozici režimy sušení a odstranění pachů. Dostupnost v Česku zatím nejasná Xiaomi zatím neprozradilo, kdy a za kolik se Mijia Smart Steam Air Fryer 7L dostane na evropské trhy. Její přítomnost na globálním webu nicméně naznačuje, že by se do Česka mohla podívat v průběhu několika měsíců. Cenu odhadujeme v rozmezí 2 000 až 3 000 Kč s ohledem na podobné produkty v portfoliu značky. Zaujala vás kombinace fritézy a pařiče od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi